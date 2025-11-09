Strategi Michael Saylor Disiapkan Untuk Pembelian BTC Lebih Banyak Setelah Penjualan Saham Senilai $715 Juta Di Eropa ⋆ ZyCrypto

Postingan Michael Saylor's Strategy Set For More BTC Purchases After $715 Million Stock Sale In Europe ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Advertisement Strategy, perusahaan treasury aset digital terbesar di dunia, kemungkinan akan segera masuk ke pasar untuk pembelian Bitcoin tambahan yang signifikan saat memanfaatkan pasar luar negeri baru untuk pertama kalinya dalam upaya penggalangan dananya. Strategy Mengungkapkan Penawaran Saham Preferen STRE Perusahaan pembeli Bitcoin yang berbasis di Tysons Corner, Virginia ini menetapkan harga penawaran umum perdana 7,75 juta lembar Saham Preferen Aliran Abadi Seri A dalam denominasi euro (STRE) pada €80 per saham. Saham STRE membawa dividen kumulatif tahunan 10% pada nilai tercatat €100, dibayarkan setiap triwulan secara tunai mulai 31 Desember 2025, menurut siaran pers Jumat. Penjualan, yang diharapkan selesai pada 13 November, diperkirakan akan menghasilkan sekitar €620 juta ($715 juta) dalam hasil kotor, yang akan digunakan Strategy (sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy) terutama untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Berbeda dengan penawaran saham preferen lainnya, yang dapat diakses oleh investor individu melalui pialang ritel populer Robinhood, STRE akan terdaftar di bursa Euro MTF Luxembourg, yang mengakomodasi penerbit internasional. Advertisement Penawaran baru tersebut tetap tergantung pada kondisi pasar. Akumulasi Bitcoin yang Agresif Strategy, dipimpin oleh Michael Saylor, mulai memperoleh Bitcoin pada Agustus 2020 dengan menggunakan $250 juta dari kelebihan uang tunainya untuk membeli crypto benchmark tersebut, menandai langkah pertama menuju rencana akumulasi agresifnya. Strategy telah melakukan akuisisi BTC yang didanai oleh hasil penjualan saham biasa Kelas A (MSTR) di pasar, saham preferen Strike abadi (STRK), saham preferen Strife abadi (STRF), dan saham preferen Stride abadi (STRD). Strategy telah mengumpulkan 641.205 Bitcoin treasury, bernilai sekitar $65,1 miliar pada harga BTC saat ini sekitar $101.700. Sebagai perspektif, perusahaan saat ini memegang lebih dari 3% dari total pasokan Bitcoin. Banyak perusahaan publik telah memeriksa kemungkinan menjadi perusahaan treasury cryptocurrency setelah menyaksikan keberhasilan Strategy yang luar biasa. … Postingan Michael Saylor's Strategy Set For More BTC Purchases After $715 Million Stock Sale In Europe ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Advertisement Strategy, perusahaan treasury aset digital terbesar di dunia, kemungkinan akan segera masuk ke pasar untuk pembelian Bitcoin tambahan yang signifikan saat memanfaatkan pasar luar negeri baru untuk pertama kalinya dalam upaya penggalangan dananya. Strategy Mengungkapkan Penawaran Saham Preferen STRE Perusahaan pembeli Bitcoin yang berbasis di Tysons Corner, Virginia ini menetapkan harga penawaran umum perdana 7,75 juta lembar Saham Preferen Aliran Abadi Seri A dalam denominasi euro (STRE) pada €80 per saham. Saham STRE membawa dividen kumulatif tahunan 10% pada nilai tercatat €100, dibayarkan setiap triwulan secara tunai mulai 31 Desember 2025, menurut siaran pers Jumat. Penjualan, yang diharapkan selesai pada 13 November, diperkirakan akan menghasilkan sekitar €620 juta ($715 juta) dalam hasil kotor, yang akan digunakan Strategy (sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy) terutama untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Berbeda dengan penawaran saham preferen lainnya, yang dapat diakses oleh investor individu melalui pialang ritel populer Robinhood, STRE akan terdaftar di bursa Euro MTF Luxembourg, yang mengakomodasi penerbit internasional. Advertisement Penawaran baru tersebut tetap tergantung pada kondisi pasar. Akumulasi Bitcoin yang Agresif Strategy, dipimpin oleh Michael Saylor, mulai memperoleh Bitcoin pada Agustus 2020 dengan menggunakan $250 juta dari kelebihan uang tunainya untuk membeli crypto benchmark tersebut, menandai langkah pertama menuju rencana akumulasi agresifnya. Strategy telah melakukan akuisisi BTC yang didanai oleh hasil penjualan saham biasa Kelas A (MSTR) di pasar, saham preferen Strike abadi (STRK), saham preferen Strife abadi (STRF), dan saham preferen Stride abadi (STRD). Strategy telah mengumpulkan 641.205 Bitcoin treasury, bernilai sekitar $65,1 miliar pada harga BTC saat ini sekitar $101.700. Sebagai perspektif, perusahaan saat ini memegang lebih dari 3% dari total pasokan Bitcoin. Banyak perusahaan publik telah memeriksa kemungkinan menjadi perusahaan treasury cryptocurrency setelah menyaksikan keberhasilan Strategy yang luar biasa. …