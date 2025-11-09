Strategi Michael Saylor Disiapkan Untuk Pembelian BTC Lebih Banyak Setelah Penjualan Saham Senilai $715 Juta Di Eropa ⋆ ZyCrypto

Strategy, perusahaan perbendaharaan aset digital terbesar di dunia, kemungkinan akan segera memasuki pasar untuk pembelian Bitcoin tambahan yang besar saat memanfaatkan pasar luar negeri baru untuk pertama kalinya dalam upaya penggalangan dananya.
Strategy Mengungkapkan Penawaran Saham Preferen STRE
Perusahaan pembeli Bitcoin yang berbasis di Tysons Corner, Virginia ini menetapkan harga penawaran umum perdana 7,75 juta lembar Saham Preferen Aliran Abadi Seri A berdenominasi euro (STRE) pada €80 per saham.
Saham STRE membawa dividen kumulatif tahunan 10% pada nilai yang dinyatakan sebesar €100, dibayarkan setiap triwulan secara tunai mulai 31 Des. 2025, menurut siaran pers Jumat.
Penjualan, yang diharapkan selesai pada 13 November, diperkirakan akan menghasilkan sekitar €620 juta ($715 juta) dalam pendapatan kotor, yang akan digunakan Strategy (sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy) terutama untuk memperoleh lebih banyak Bitcoin.
Tidak seperti penawaran saham preferen lainnya, yang dapat diakses oleh investor individu melalui pialang ritel populer Robinhood, STRE akan terdaftar di bursa Euro MTF Luxembourg, yang mengakomodasi penerbit internasional.
Penawaran baru ini tetap tergantung pada kondisi pasar.
Akumulasi Bitcoin yang Agresif
Strategy, yang dipimpin oleh Michael Saylor, mulai memperoleh Bitcoin pada Agustus 2020 dengan menggunakan $250 juta dari kelebihan kasnya untuk membeli kripto acuan tersebut, menandai langkah pertama menuju rencana akumulasi agresifnya.
Strategy telah melakukan akuisisi BTC yang didanai oleh hasil penjualan di pasar saham biasa Kelas A (MSTR), saham preferen Strike abadi (STRK), saham preferen Strife abadi (STRF), dan saham preferen Stride abadi (STRD).
Strategy telah mengumpulkan perbendaharaan 641.205 Bitcoin, bernilai sekitar $65,1 miliar pada harga BTC saat ini sekitar $101.700. Sebagai perspektif, perusahaan saat ini memegang lebih dari 3% dari total pasokan Bitcoin.
Banyak perusahaan publik telah memeriksa kemungkinan untuk menjadi perusahaan perbendaharaan cryptocurrency setelah menyaksikan kesuksesan Strategy yang luar biasa.
