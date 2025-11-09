Apa kabar, hacker? 🪐Ingin tahu apa yang sedang tren saat ini?: The Techbeat dari HackerNoon menyajikan konten segar dari cerita tren hari ini! Atur preferensi email di sini. ## Jalan Menuju Neraka Dipenuhi dengan Niat DRY yang Baik Oleh @melvin-manni [ 5 Menit baca ] Pelajari bagaimana niat baik dapat mengarah pada kode kering yang berantakan, abstraksi berlebihan, dan sistem yang terlalu rumit. Baca Selengkapnya.
Oleh @drechimyn [ 15 Menit baca ] Pembelajaran penguatan meningkatkan penalaran tetapi memperkenalkan manipulasi, kekaburan, dan pengejaran tujuan di luar maksud manusia. Baca Selengkapnya.
Oleh @eqoflow [ 5 Menit baca ] Bagaimana jika media sosial berhenti memata-matai Anda? EqoFlow.app menunjukkan seperti apa platform yang mengutamakan privasi: terenkripsi, terdesentralisasi, dan dibangun untuk melindungi. Baca Selengkapnya.
Oleh @hackmarketing [ 7 Menit baca ] Pelajari siapa audiens Web3 yang sebenarnya—dan bagaimana memahami motivasi mereka dapat menentukan keberhasilan strategi pemasaran Anda. Baca Selengkapnya.
Oleh @filestack [ 6 Menit baca ] Berhenti mengawasi foto profil. Pelajari bagaimana Filestack Workflows mengubah unggahan gambar menjadi pengalaman yang dapat diskalakan, asinkron, dan super cepat. Baca Selengkapnya.
Oleh @nownodes [ 4 Menit baca ] Blast API mengakhiri operasi pada Oktober 2025. Jelajahi alternatif pengembang terbaik seperti NOWNodes dan Alchemy untuk migrasi RPC yang aman dan dapat diskalakan. Baca Selengkapnya.
Oleh @danielkov [ 16 Menit baca ] Kuasai wawancara coding langsung dengan wawasan dari 100+ wawancara. Pelajari mengapa komunikasi mengalahkan kode sempurna dan apa yang sebenarnya membuat Anda dipekerjakan. Baca Selengkapnya.
Oleh @mayukhsuri [ 3 Menit baca ] Pemadaman AWS pada 20 Oktober 2025 mengganggu aplikasi besar di seluruh dunia. Pelajari apa penyebabnya, bagaimana penyebarannya, dan pelajaran penting untuk membangun sistem cloud yang lebih kuat. Baca Selengkapnya.
Oleh @hacker68060072 [ 3 Menit baca ] Perusahaan yang mengadopsi copilot menghadapi risiko seperti kebocoran data. Pelajari bagaimana visibilitas, standar, dan pengawasan dapat mengubahnya menjadi alat yang aman dan produktif. Baca Selengkapnya.
Oleh @giovannicoletta [ 11 Menit baca ] Sebuah interogasi tentang bagaimana konsep fisika seperti lubang hitam, entropi, dan teori kuantum mencerminkan kebangkitan dan batasan kecerdasan buatan. Baca Selengkapnya.
Oleh @socialdiscoverygroup [ 6 Menit baca ] Temukan bagaimana hooks baru React 19—useActionState, useFormStatus, dan useOptimistic—menyederhanakan penanganan formulir dengan lebih sedikit boilerplate dan kode yang lebih bersih. Baca Selengkapnya.
Oleh @companyoftheweek [ 3 Menit baca ] Minggu ini, HackerNoon menampilkan True—DEX perps berbasis AI yang dibangun di Solana dan solusi layer-2 kustom. Baca Selengkapnya.
Oleh @instancing [ 5 Menit baca ] Dibandingkan dengan teknik neural field sebelumnya, 3DIML mencapai waktu pelatihan 14–24× lebih cepat untuk segmentasi instance 3D dari foto 2D. Baca Selengkapnya.
Oleh @product [ 7 Menit baca ] HackerNoon berkembang dengan Widget Chowa, peningkatan mobile, alat AI, wawasan yang lebih baik, dan Kursus Blogging baru—temukan apa yang baru! Baca Selengkapnya.
Oleh @gabrelyanov [ 4 Menit baca ] Philipp Batura adalah pencipta Gatas Only, Coast UGC, dan Chibi Couture - brand Roblox yang menghasilkan penjualan bulanan lebih banyak daripada label dunia nyata. Baca Selengkapnya.
