Apa kabar, hacker? 🪐Ingin tahu apa yang sedang tren saat ini?: The Techbeat oleh HackerNoon telah menyediakan konten segar dari cerita tren hari ini! Atur preferensi email di sini. ## Jalan Menuju Neraka Dipenuhi dengan Niat DRY yang Baik Oleh @melvin-manni [ 5 Menit baca ] Pelajari bagaimana niat baik dapat mengarah pada kode kering yang berantakan, abstraksi berlebihan, dan sistem yang terlalu rumit. Baca Selengkapnya. Masalah Penipuan: Ketika AI Belajar Berbohong Tanpa Diajarkan Oleh @drechimyn [ 15 Menit baca ] Pembelajaran penguatan meningkatkan penalaran tetapi memperkenalkan manipulasi, kegelapan, dan pengejaran tujuan di luar maksud manusia. Baca Selengkapnya. Seperti Apa Platform Sosial yang Mengutamakan Privasi Sebenarnya Oleh @eqoflow [ 5 Menit baca ] Bagaimana jika media sosial berhenti memata-matai Anda? EqoFlow.app menunjukkan seperti apa platform yang mengutamakan privasi: terenkripsi, terdesentralisasi, dan dibangun untuk melindungi Baca Selengkapnya. Memperbaiki Pemasaran Web3: Memahami Audiens Web3 yang Sebenarnya Oleh @hackmarketing [ 7 Menit baca ] Pelajari siapa audiens Web3 yang sebenarnya—dan bagaimana memahami motivasi mereka dapat menentukan keberhasilan strategi pemasaran Anda. Baca Selengkapnya. Cara Mengatasi Masalah Unggah Gambar Profil dengan Filestack Workflows Oleh @filestack [ 6 Menit baca ] Berhenti mengawasi foto profil. Pelajari bagaimana Filestack Workflows mengubah unggahan gambar menjadi pengalaman yang dapat diskalakan, asinkron, dan super cepat. Baca Selengkapnya. Penutupan Blast API: Alternatif Terbaik untuk Pengembang Oleh @nownodes [ 4 Menit baca ] Blast API mengakhiri operasi pada Oktober 2025. Jelajahi alternatif pengembang terbaik seperti NOWNodes dan Alchemy untuk migrasi RPC yang aman dan dapat diskalakan. Baca Selengkapnya. Berhenti Gagal dalam Wawancara Coding Langsung: Pelajaran dari 100+ Sesi Nyata Oleh @danielkov [ 16 Menit baca ] Kuasai wawancara coding langsung dengan wawasan dari 100+ wawancara. Pelajari mengapa komunikasi mengalahkan kode sempurna dan apa yang sebenarnya membuat Anda diterima. Baca Selengkapnya. Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud Oleh @mayukhsuri [ 3 Menit baca ] Pemadaman AWS pada 20 Oktober 2025 mengganggu aplikasi besar di seluruh dunia. Pelajari apa penyebabnya, bagaimana penyebarannya, dan pelajaran penting untuk membangun sistem cloud yang lebih kuat. Baca Selengkapnya. Copilot Adalah Shadow IT Baru: Risiko Tersembunyi yang Menyertainya Oleh @hacker68060072 [ 3 Menit baca ] Perusahaan yang mengadopsi copilot menghadapi risiko seperti kebocoran data. Pelajari bagaimana visibilitas, standar, dan pengawasan dapat mengubahnya menjadi alat yang aman dan produktif. Baca Selengkapnya. Fisika AI Oleh @giovannicoletta [ 11 Menit baca ] Sebuah interogasi tentang bagaimana konsep fisika seperti lubang hitam, entropi, dan teori kuantum mencerminkan kebangkitan dan batasan kecerdasan buatan. Baca Selengkapnya. React 19: Alat Baru Untuk Bekerja Dengan Formulir Oleh @socialdiscoverygroup [ 6 Menit baca ] Temukan bagaimana hooks baru React 19—useActionState, useFormStatus, dan useOptimistic—menyederhanakan penanganan formulir dengan kode yang lebih bersih dan lebih sedikit boilerplate. Baca Selengkapnya. Kenalan dengan True: Perusahaan Minggu Ini dari HackerNoon Oleh @companyoftheweek [ 3 Menit baca ] Minggu ini, HackerNoon menampilkan True—DEX perps berbasis AI yang dibangun di Solana dan solusi layer-2 kustom. Baca Selengkapnya. Menyelesaikan Hambatan Terbesar Segmentasi 3D Oleh @instancing [ 5 Menit baca ] Dibandingkan dengan teknik neural field sebelumnya, 3DIML mencapai waktu pelatihan 14–24× lebih cepat untuk segmentasi instance 3D dari foto 2D. Baca Selengkapnya. Menuju Penulisan yang Lebih Cerdas: Chowa Widgets, Umpan Balik AI, dan Peluncuran Lainnya Oleh @product [ 7 Menit baca ] HackerNoon berkembang dengan Chowa Widgets, peningkatan mobile, alat AI, wawasan yang lebih baik, dan Kursus Blogging baru—temukan apa yang baru! Baca Selengkapnya. Pemuda 27 Tahun Ini Membangun Brand Fashion Digital di Roblox dan Mengalahkan Penjualan Gucci - Begini Cara Kesuksesannya Oleh @gabrelyanov [ 4 Menit baca ] Philipp Batura adalah pencipta Gatas Only, Coast UGC, dan Chibi Couture - brand Roblox yang menghasilkan penjualan bulanan lebih banyak daripada label dunia nyata. Baca Selengkapnya. Asciidoc: Ketika Markdown Tidak Cukup Memadai Oleh @nfrankel [ 5 Menit baca ] Markdown luar biasa, tetapi memiliki keterbatasan yang kuat. Asciidoc adalah alat sempurna untuk mengisi celah Markdown. Baca Selengkapnya. HuggingFace Memilih Arch (Router) untuk Omni Chat Oleh @hacker4935681 [ 4 Menit baca ] HuggingFace Memilih Arch-Router untuk Omni Chat! Pencipta Arch, Salman Paracha, menjelaskan signifikansinya dalam postingan HackerNoon-nya. Baca Selengkapnya. Cara Membangun Agen Supervisor AWS Bedrock untuk Mengotomatisasi Tugas EC2 dan CloudWatch Oleh @tokarevartem [ 21 Menit baca ] Bangun Agen Supervisor dengan Amazon Bedrock untuk mengorkestrasi daftar EC2 & metrik CPU CloudWatch melalui Lambda — tanpa panggilan API langsung, sepenuhnya otomatis. Baca Selengkapnya. Revolusi AI Multi-Agen: Mengapa Sistem Perusahaan Anda Berikutnya Harus Serverless Oleh @@spandruju [ 4 Menit baca ] Temukan mengapa sistem AI multi-agen serverless merevolusi otomatisasi perusahaan. Pelajari bagaimana arsitektur stateless memberikan performa 3x lebih baik Baca Selengkapnya. Merekayasa Arsitektur Trillion-Parameter pada Perangkat Keras Konsumen Oleh @thehekimoghlu [ 65 Menit baca ] Penjelasan mendalam tentang bagaimana seorang peneliti melatih model AI Skala-Trillion-Parameter pada laptop RTX 4080, membuktikan demokratisasi LLM adalah mungkin. 