Apakah harga XRP akan turun ke $2,10 karena penjualan 500.000 token Ripple oleh para whale?

Aktivitas di jaringan XRP terus bertumbuh. Dalam dua hari, lebih dari 21.000 dompet baru ditambahkan, menunjukkan meningkatnya minat dari investor ritel. Sementara itu, para whale menjual sekitar 500.000 XRP senilai sekitar $1,1 juta. Namun, pasokan yang beredar tetap stabil, menunjukkan bahwa penjualan ini terutama ditujukan untuk keuntungan jangka pendek. Pasar menunjukkan ketahanan, tetapi bisakah harga XRP mempertahankan nilainya?

Harga XRP: level harga terpenting

Setelah kenaikan harga yang panjang di awal tahun ini dari bawah $0,60, XRP sekarang bergerak sekitar $2,26. Area harga ini secara teknis penting karena beberapa indikator bertemu di sini. Moving average 50 dan 100 hari bersilangan di area ini, yang sering digunakan sebagai referensi oleh para trader. Menurut analis kripto Ali di X, zona harga antara $1,90 dan $2,00 adalah 'zona magnet'. Dalam fase konsolidasi sebelumnya, ini berfungsi sebagai dukungan yang kuat. Jika harga XRP turun di bawahnya, dukungan berikutnya antara $1,80 dan $1,90 bisa muncul. Namun, jika token tetap di atas $2,10, ada ruang untuk bergerak kembali ke arah resistensi di $2,55 hingga $2,70. Indeks kekuatan relatif (RSI) masih dekat dengan area overbought. Ini berarti kekuatan naik dari para bulls berkurang, sementara para bears mencoba memberikan tekanan di sekitar resistensi yang disebutkan sebelumnya. Breakout baru di atas $2,75 dapat membuka jalan menuju level psikologis $3, yang sebelumnya berfungsi sebagai puncak selama siklus XRP sebelumnya.

$1.90–$2 looks like a magnet for $XRP! pic.twitter.com/6AqLsTwrkY
— Ali (@ali_charts) November 8, 2025 Minat institusional tetap menjadi kekuatan pendorong untuk XRP

Putaran pendanaan terbaru Ripple, senilai sekitar $500 juta dan valuasi perusahaan hampir $40 miliar, meningkatkan kepercayaan dalam ekosistem. Pendanaan ini terutama ditujukan untuk mengembangkan produk baru untuk pembayaran internasional dan layanan stablecoin. Ekspansi ini memperkuat kegunaan token XRP dalam infrastruktur Ripple. Selain itu, minat dari pihak institusional terus bertumbuh. Permohonan untuk produk ETF XRP baru menunjukkan pergeseran di mana investor besar memasukkan token ini ke dalam portofolio yang lebih luas. Ini dapat menyebabkan likuiditas tambahan begitu regulator AS memberikan persetujuan mereka. Namun, pertarungan hukum antara Ripple dan SEC tetap menjadi ketidakpastian. Keputusan akhir dapat memiliki pengaruh langsung pada bagaimana bank dan lembaga pembayaran AS menggunakan XRP. Keputusan positif dapat mempercepat penggunaan institusional, sementara penundaan atau keputusan negatif dapat sementara menekan kepercayaan. 500,000 $XRP sold by whales in 48 hours! pic.twitter.com/YNrUaQRUUX — Ali (@ali_charts) November 8, 2025 Indikator teknis menunjukkan sinyal campuran Struktur teknis XRP menunjukkan kombinasi konsolidasi dan tekanan naik. Volume perdagangan XRP di bursa besar telah meningkat sekitar 15% dibandingkan minggu lalu, menunjukkan bahwa para trader tetap aktif meskipun pergerakan harga sideways. Data on-chain menunjukkan bahwa jumlah alamat XRP aktif meningkat 8% secara mingguan, yang sering menjadi sinyal awal peningkatan penggunaan jaringan. Pada saat yang sama, posisi leverage XRP tetap relatif rendah. Ini berarti pergerakan harga XRP saat ini terutama didorong oleh pembeli spot daripada perdagangan derivatif. Jika XRP mempertahankan zona harga di atas $2,10, ini bisa menunjukkan permintaan yang kuat dari investor ritel dan institusional. Sebaliknya, jika dukungan ini tertembus, harga bisa sementara mendingin ke level harga yang lebih rendah sebelum pembeli muncul kembali. Prospek harga XRP dalam beberapa minggu mendatang Kombinasi aktivitas jaringan yang meningkat, statistik whale yang stabil, dan keterlibatan institusional yang bertumbuh memberikan gambaran yang campuran tetapi menarik. Pasar XRP tampaknya memposisikan diri untuk pergerakan harga besar berikutnya. Yang tetap penting adalah dukungan antara $2,10 dan $2,20, di mana volume pembelian sebelumnya terlihat. Di atas, zona sekitar $2,55 hingga $2,70 membentuk resistensi terpenting. Begitu XRP berhasil menembus zona harga itu secara meyakinkan, token tersebut dapat bergerak kembali ke arah area harga $3.

Artikel Apakah harga XRP akan turun ke $2,10 karena penjualan 500.000 token Ripple oleh para whale? ditulis oleh Dirk van Haaster dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl. 