'TikTok USA' yang baru dan tersentralisasi akan buruk bagi kreator, pengguna, privasi, dan kebebasan berbicara | Opini

TikTok memiliki perjalanan yang baik di Amerika Serikat, tetapi saya yakin ini akan segera berubah, terutama mengingat penjualan operasinya dan salinan algoritmanya kepada konsorsium investor yang mencakup Oracle, Silver Lake, dan sejumlah pihak lain yang belum ditentukan. Konsorsium ini dijadwalkan untuk mengambil alih operasi TikTok di A.S., kemungkinan pada awal tahun depan.

Sementara penjualan dibenarkan sebagai langkah untuk melindungi data pengguna A.S., kritikus berpendapat ini lebih tentang mengendalikan narasi, mengalihkan kekuasaan dari satu entitas terpusat ke entitas lain yang terkait erat dengan kepentingan politik dan korporasi A.S.

Penulis memperingatkan bahwa media terdesentralisasi adalah satu-satunya perlindungan bagi demokrasi; tanpanya, platform seperti TikTok yang baru berisiko menjadi ruang gema yang kuat yang menekan kebebasan berbicara, menekan perbedaan pendapat, dan memperdalam perpecahan nasional.

Mengapa TikTok harus dijual pada awalnya? Ini adalah platform media sosial dampak global pertama yang tidak dikendalikan oleh raksasa media sosial biasa, yang semuanya berbasis dan beroperasi di A.S. Itu tidak selalu menjadi hal buruk, meskipun selalu ada rumor tentang pemerintah Tiongkok mengakses data pengguna A.S. di platform tersebut, yang menyebabkan larangan sementara TikTok di A.S. pada Januari 2025.

Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah benar-benar kekhawatiran tentang data pengguna A.S. di tangan pemerintah Tiongkok yang memaksa penjualan?

Kontrol narasi adalah hal yang nyata dan sangat kuat. Media sosial digunakan oleh lebih dari setengah planet ini, dan dapat digunakan untuk menciptakan dan menegakkan narasi, mengubah pendapat, menyatukan atau memecah belah audiens. Ini adalah alat yang sangat kuat dan, karena sangat kuat, sangat penting bahwa entitas terpusat tidak memiliki kendali atasnya. Sekarang, itu bukan realitas yang kita jalani. Platform media sosial terkenal melakukan sensor, shadow ban, larangan eksplisit, dan demonetisasi Kreator untuk pendapat yang tidak nyaman yang tidak sesuai dengan narasi saat ini, terlepas dari negara asal platform tersebut.

Kita tidak hanya berbicara tentang pendapat dan konten pinggiran dan kekerasan. Ini memengaruhi semua jenis Kreator di seluruh spektrum sosial dan politik. Bahkan sampai Kreator menggunakan pengganti untuk kata-kata tertentu, mengetahui bahwa penggunaan kata-kata tersebut mungkin akan mengakibatkan tindakan hukuman ini.

Bukankah semua ini secara langsung menghalangi Amandemen Pertama Amerika Serikat? Kebebasan Berbicara adalah hak yang berharga dan sangat langka di dunia saat ini, dan harus dilindungi dengan segala cara.

Entitas media baru yang berbahaya yang dikendalikan pemerintah

Ini membawa kita sekarang ke kesepakatan TikTok yang baru. Pada awalnya, kedengarannya bagus. Akhirnya, TikTok tidak akan memiliki narasinya yang berpotensi dikendalikan oleh entitas asing dan kepentingan entitas tersebut, tetapi oleh kita, A.S., dengan semua data pengguna dilindungi dan tidak dibagikan dengan pemerintah.



Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah bahwa "TikTok USA" yang baru masih dalam bahaya menjadi platform media yang dikendalikan pemerintah, mirip dengan jaringan TV lama di tahun 1950-an, tetapi jutaan kali lebih kuat. TikTok telah menukar satu penjaga gerbang kebebasan berbicara dan privasi pengguna dengan yang lain, tetapi penjaga gerbang baru ini sekarang sangat berinvestasi dalam narasi politik dan sosial saat ini yang diproduksi dan dikonsumsi penggunanya.

Pemilik mayoritas baru TikTok bekerja sangat erat dengan pemerintah A.S., dan itu membuatnya bermasalah karena sekali seseorang diberi kekuasaan absolut, secara historis, itu telah benar-benar merusak mereka. Godaan untuk mengendalikan narasi harian, membungkam kreator "bermasalah", dan menyalahgunakan data pengguna terlalu besar.



Jika Jimmy Kimmel bisa dikeluarkan dari siaran, meskipun hanya sementara, melalui ancaman tuas publik dan pribadi pemerintah A.S., harapan apa yang dimiliki oleh Kreator TikTok yang tidak sejalan dengan konsorsium baru dan kesetiaannya? Bagaimana ini akan berbeda dari jenis penindasan konten berdasarkan bias politik dan sensitivitas yang kita lihat terungkap dalam "The Twitter Files"? Atau promosi konten tertentu yang telah kita lihat di X di bawah Elon Musk?

Selain itu, sementara kita tidak mengetahui detail akhir dan lengkap tentang komposisi konsorsium "TikTok USA" yang baru ini, yang kita ketahui adalah bahwa Oracle dan Larry Ellison juga akan memainkan peran penting dan vokal dalam masa depan TikTok dan pendekatannya terhadap kebebasan berbicara. Tepat sebelum penjualan, Ellison menguraikan impiannya tentang jenis negara pengawasan tekno baru yang dapat menjaga orang tetap pada jalurnya:

Itu tidak terdengar jauh berbeda dari Tiongkok, ancaman yang diduga memaksa penjualan pada awalnya. Sekarang, Ellison memiliki aplikasi konsumen massal di mana dia dapat menguji teori-teori ini.

Godaan untuk menjalankan kontrol narasi penuh terlalu tinggi untuk tidak digunakan. Opini publik tentang masalah saat ini sangat penting bagi kelas penguasa kita, dan jika Anda memiliki cara untuk mempengaruhi opini agar lebih sesuai, mengapa Anda tidak melakukannya? Ini seperti orang tua memberikan segelas es krim kepada anak berusia tiga tahun mereka saat membuat makan malam dan berkata, "Jangan dimakan."

Media terdesentralisasi adalah satu-satunya media yang kompatibel dengan demokrasi

Saya percaya bahwa tingkat sensor dan larangan di TikTok akan meningkat secara dramatis. Ini akan berubah menjadi ruang gema hiper tertutup dengan sedikit konten internasional dan alternatif yang dapat dilihat. Ini akan membatasi kemampuan pengguna untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.



Audiens akan mengalami kontrol narasi skala massal dan praktis tidak meninggalkan ruang bagi konten baru dan berbeda untuk muncul. Bandwidth dan kapasitas perhatian akan terlalu berharga untuk meninggalkan ruang bagi apapun selain apa yang ingin dilihat pemilik baru di feed. Kreator akan berjalan dengan hati-hati dan sangat menyensor diri mereka sendiri.

TikTok yang baru kemungkinan besar akan menyebabkan lebih banyak perpecahan di negara yang sangat membutuhkan hal sebaliknya. Kode curang A.S. untuk menjadi negara paling kuat dalam sejarah selalu dan adalah keragaman rakyatnya dan pendapat mereka.

Gagasan demokrasi itu sendiri terdesentralisasi dalam sifatnya, setidaknya untuk mencoba memastikan bahwa suara individu kita didengar dan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan makmur. Ketika kita memberikan kontrol absolut atas salah satu platform paling kuat kepada entitas terpusat, kita berisiko kehilangan suara kita secara absolut.