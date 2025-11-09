Prediksi Harga Dogecoin: Trader Melihat Kesamaan Antara DOGE 2021 dan Little Pepe (LILPEPE) Saat Ini

Koin meme paling terkenal di dunia sempat menyentuh level terendah multi-minggu di tengah likuidasi massal. Sementara para trader berdebat tentang ke mana DOGE akan bergerak selanjutnya, ada nama baru yang muncul di mana-mana: Little Pepe (LILPEPE). Koin meme ini baru saja mengumpulkan lebih dari $27,4 juta selama presalenya, dan dengan cepat menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari sensasi tahap awal.

Pergerakan Harga dan Prediksi Dogecoin (DOGE)

Sekarang, tentang Dogecoin. Setelah turun dari puncak Oktober, DOGE bertahan sekitar $0,17 pada 3 November. Sementara itu, data on-chain menunjukkan para whale mengumpulkan lebih banyak token, tanda klasik bahwa pemain besar masih mempercayai DOGE, bahkan ketika harga terlihat goyah. Prospek jangka pendek Dogecoin bercampur tetapi semakin menarik. Model teknis dari Cointelegraph menunjukkan bahwa DOGE bisa memantul ke arah $0,22, asalkan momentum pembelian kembali. Secara historis, November sering menjadi salah satu bulan dengan kinerja terkuat Dogecoin secara konsisten, meskipun tren ini tidak konsisten sejak 2018. Namun, dengan inisiatif berkelanjutan seperti operasi penambangan Dogehash yang terkait dengan Trump dan integrasi stablecoin yang didukung negara bagian Wyoming, fundamental Dogecoin terlihat lebih kuat daripada siklus sebelumnya. Dengan kapitalisasi pasar hampir $26 miliar, para analis sepakat bahwa era keuntungan gaya 100x untuk DOGE kemungkinan sudah berakhir. Ukurannya yang besar sekarang membuat kenaikan eksplosif jauh lebih sulit. Itulah mengapa trader yang mengejar keuntungan signifikan bergaya Dogecoin pada 2025 terus memperhatikan Little Pepe (LILPEPE). Ini adalah proyek yang lebih kecil, tentu saja, tetapi bergerak cepat dan memiliki energi liar yang sama seperti yang ditunjukkan DOGE ketika pertama kali meluncur.

Dogecoin (DOGE) Akan Memantul? Little Pepe (LILPEPE) Pamer dengan $27,4 Juta Terkumpul

Yang membuat Little Pepe menonjol bukan hanya humornya; tetapi teknologi di baliknya. Dibangun di atas jaringan Ethereum Layer-2 yang bebas gas dan berkecepatan tinggi, LILPEPE dirancang untuk menghilangkan inefisiensi yang telah mengganggu token meme sebelumnya. Launchpadnya, Pepe Pump Pad, memungkinkan pengembang untuk membuat dan menerapkan koin meme baru menggunakan kontrak pintar terverifikasi dan likuiditas terkunci, meminimalkan risiko rug pull dan penipuan. Itu inovasi serius dalam ruang yang sering didefinisikan oleh hype. Audit CertiK proyek ini, dengan skor 95,49%, menambahkan lapisan kepercayaan lebih lanjut bagi investor yang waspada terhadap penipuan atau kode yang tidak terverifikasi. Kesuksesan presale menceritakan kisahnya: dengan lebih dari $27,4 juta terkumpul dan lebih dari 96% Tahap 13 terjual habis pada $0,0022 per token, pembeli awal sudah naik lebih dari 120% dari Tahap 1. Analis memperkirakan kenaikan 60-70% lagi saat peluncuran ketika listing dimulai di bursa Tier-1 utama. Di luar angka presalenya, desain LILPEPE mencakup model token deflasi yang memberi penghargaan kepada pemegang sambil mempertahankan likuiditas pasca-peluncuran. Ini, dikombinasikan dengan kebijakan tanpa pajak pada transaksi, memberinya keunggulan yang jelas dibandingkan pesaing seperti PEPE dan BONK, yang terutama bergantung pada hype dan pembakaran untuk mempertahankan perhatian.

Pertumbuhan Komunitas dan Keterlibatan Investor

Pendorong momentum utama lainnya adalah strategi komunitas-pertama Little Pepe. Hadiah $777.000, yang sekarang memiliki lebih dari 492.000 entri, dan Mega Giveaway, dengan 80.000 peserta, telah menjadikannya salah satu presale kripto paling aktif pada 2025. Hadiah-hadiah ini bukan sekadar pemasaran. Mereka terstruktur untuk memberi penghargaan kepada pembeli teratas dan peserta acak, memperkuat keterlibatan jangka panjang daripada spekulasi jangka pendek. Akibatnya, komunitas Telegram dan X (Twitter) LILPEPE telah membengkak, mencerminkan kebangkitan viral Dogecoin selama terobosannya pada 2021. Perbandingan ini tidak luput dari para trader: kedua proyek membangun gerakan online besar yang mengubah energi internet menjadi momentum pasar. Tapi inilah putarannya. Dogecoin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan teknologinya. Little Pepe? Ini diluncurkan dengan blockchain Layer 2 sendiri sejak awal. Cepat, adil, dapat diskalakan, semua hal baik sejak hari pertama.

Kesimpulan

Dogecoin tetap menjadi koin meme teratas; namun, proyek-proyek baru terus mendorong batas. Little Pepe menggabungkan budaya meme lama dengan teknologi generasi berikutnya yang mutakhir. Ini menyatukan komunitas, nostalgia, dan kemampuan blockchain nyata dalam satu tempat. Dengan presale yang dimulai dengan sangat baik, pemeriksaan keamanan selesai, dan Layer 2 khusus sudah ada, Little Pepe pada dasarnya melakukan apa yang dilakukan Dogecoin pada 2021, hanya lebih cepat, lebih pintar, dan sepenuhnya on-chain.

