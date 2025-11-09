Wall Street Membeli Potensi Kenaikan Crypto, Tetapi Bukan Teknologinya

Selera Wall Street terhadap kripto lebih kuat dari sebelumnya. ETF Bitcoin BlackRock telah memecahkan rekor arus masuk. Fidelity dan VanEck telah mengikuti dengan produk spot baru. Bahkan Nasdaq telah mengisyaratkan akan memperluas infrastruktur perdagangan aset digitalnya. Namun, dari semua momentum ini, hampir tidak ada yang benar-benar terjadi di onchain.

Institusi kini memperlakukan kripto sebagai kelas aset yang sah, tetapi bukan sebagai tempat untuk beroperasi. Sebagian besar perdagangan, penyelesaian, dan pembuatan pasar masih terjadi di server pribadi dan jalur tradisional.

Alasannya sederhana: blockchain, dalam bentuknya saat ini, belum memenuhi standar kinerja institusional. Sampai mereka dapat memberikan kecepatan yang dapat diprediksi, akses data yang andal, dan ketahanan operasional yang setara dengan sistem Wall Street, pemain terbesar akan terus berdagang secara off-chain, membatasi transparansi, likuiditas, dan inovasi yang membuat kripto menarik sejak awal.

Mengapa aliran pesanan tetap off-chain

Institusi menghindari perdagangan onchain karena sebagian besar blockchain tidak memenuhi standar mereka. Institusi membutuhkan kecepatan dan keandalan, dan blockchain cenderung kesulitan dengan yang terakhir.

Banyak blockchain menjadi padat pada saat beban puncak, menyebabkan transaksi gagal secara tidak terduga. Biaya gas dapat berubah secara tidak menentu seiring fluktuasi aktivitas jaringan, menimbulkan kekacauan tambahan. Institusi menolak beroperasi di lingkungan yang tidak dapat diprediksi seperti itu.

Institusi juga perlu memastikan, tanpa keraguan, bahwa perdagangan akan diselesaikan dengan benar, bahkan ketika banyak hal terjadi sekaligus. Beberapa blockchain seperti Layer 2 atau rollup mengandalkan teknik penyelesaian optimistis yang bekerja sebagian besar waktu, tetapi terkadang memerlukan transaksi untuk diputar kembali, membalikkan transaksi yang telah diselesaikan.

Dalam batasan ini, institusi perlu memastikan mereka dapat berdagang secepat mungkin. Di pasar tradisional, institusi telah membayar jutaan untuk memperpendek panjang kabel serat optik antara mereka dan Nasdaq, memungkinkan mereka menyelesaikan perdagangan nano detik lebih cepat dari pesaing. Latensi blockchain masih dalam hitungan detik atau bahkan menit, yang sama sekali tidak kompetitif.

Penting untuk dicatat bahwa institusi modern memiliki akses ke ETF kripto, memungkinkan mereka membeli eksposur kripto melalui pasar tradisional menggunakan kabel serat optik yang dioptimalkan yang sudah mereka kenal. Ini berarti bahwa untuk menarik perdagangan institusional onchain, blockchain harus melampaui kecepatan pasar tradisional (mengapa institusi beralih ke tempat perdagangan yang lebih lambat?).

Meningkatkan blockchain ke standar institusional

Institusi tidak akan begitu saja membuat dompet Metamask dan mulai berdagang di Ethereum. Mereka membutuhkan blockchain khusus yang dibangun untuk memenuhi standar kinerja, keandalan, dan akuntabilitas yang sama dengan pasar tradisional.

Salah satu optimasi kunci adalah paralelisme tingkat instruksi dengan resolusi konflik deterministik. Dalam istilah sederhana, ini berarti blockchain dapat memproses banyak perdagangan sekaligus (seperti beberapa kasir melayani pelanggan secara paralel) sambil menjamin bahwa struk setiap orang keluar dengan benar dan dalam urutan yang tepat setiap saat. Ini mencegah "kemacetan lalu lintas" yang menyebabkan blockchain melambat ketika aktivitas melonjak.

Blockchain yang dirancang untuk institusi juga harus menghilangkan hambatan I/O, memastikan sistem tidak membuang waktu menunggu penyimpanan atau penundaan jaringan. Institusi perlu dapat melakukan banyak operasi simultan tanpa menciptakan konflik penyimpanan atau kemacetan jaringan.

Untuk membuat integrasi lebih mulus, blockchain harus mendukung konektivitas plug-in yang VM-agnostik, memungkinkan institusi menghubungkan perangkat lunak perdagangan yang ada tanpa menulis ulang kode atau membangun kembali seluruh sistem.

Sebelum berkomitmen pada perdagangan onchain, institusi memerlukan bukti bahwa sistem blockchain berkinerja dalam kondisi dunia nyata. Blockchain dapat meredakan kekhawatiran ini dengan mempublikasikan data kinerja yang diukur pada perangkat keras nyata, menggunakan beban kerja realistis dari pembayaran, DeFi, dan perdagangan volume tinggi, untuk diverifikasi oleh institusi.

Bersama-sama, peningkatan ini dapat meningkatkan keandalan blockchain hingga standar Wall Street, dan mendorong mereka untuk berdagang onchain. Begitu sebuah perusahaan menyadari mereka dapat berdagang lebih cepat melalui jalur blockchain (mendapatkan keunggulan dari pesaing mereka) tanpa mengorbankan keandalan, institusi akan membanjiri onchain.

Biaya sebenarnya dari perdagangan institusional off-chain

Menjaga sebagian besar aktivitas off-chain memusatkan likuiditas pada sistem pribadi dan membatasi transparansi tentang bagaimana harga terbentuk. Ini membuat industri bergantung pada segelintir tempat perdagangan, dan menumpulkan salah satu keunggulan terbesar kripto: kemampuan aplikasi untuk terhubung dan saling membangun secara terbuka.

Batasannya bahkan lebih jelas dengan aset dunia nyata yang ditokenisasi. Tanpa kinerja on-chain yang andal, aset-aset ini berisiko menjadi pembungkus statis yang jarang diperdagangkan, daripada instrumen aktif di pasar yang aktif.

Kabar baiknya adalah perubahan sudah berlangsung. Keputusan Robinhood untuk meluncurkan blockchain sendiri menunjukkan bahwa institusi tidak hanya menunggu kripto untuk mengejar ketinggalan — mereka mengambil inisiatif sendiri. Begitu beberapa perusahaan membuktikan mereka dapat berdagang lebih cepat dan lebih transparan onchain daripada off, sisa pasar akan mengikuti.

Dalam jangka panjang, kripto tidak hanya akan menjadi aset yang diinvestasikan oleh institusi, tetapi akan menjadi teknologi yang mereka gunakan untuk menggerakkan pasar global.