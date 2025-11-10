BursaDEX+
Postingan Analisis Harga DOGE untuk 9 November muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto terutama dikendalikan oleh bulls pada akhir pekan, menurut CoinStats. Koin teratas menurut CoinStats DOGE/USD Nilai DOGE telah meningkat sebesar 0,7% selama 24 jam terakhir. Gambar oleh TradingView Pada grafik per jam, harga DOGE sedang naik setelah breakout dari resistensi lokal $0,1758. Jika bulls dapat mempertahankan inisiatif yang diperoleh, trader mungkin akan melihat pengujian rentang $0,18-$0,1840 segera. Gambar oleh TradingView Pada kerangka waktu yang lebih besar, seseorang harus fokus pada penutupan bar harian dalam hal resistensi $0,1816. Anda Mungkin Juga Suka Jika breakout terjadi, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk pergerakan ke atas yang berkelanjutan ke rentang $0,19-$0,20. Gambar oleh TradingView Dari sudut pandang jangka menengah, harga DOGE akan segera ditutup jauh dari level support dan resistensi. Volume tetap rendah, yang berarti trader kemungkinan tidak akan melihat pergerakan tajam dalam waktu dekat. DOGE diperdagangkan pada $0,1780 pada waktu penulisan. Sumber: https://u.today/doge-price-analysis-for-november-9

Analisis Harga DOGE untuk 9 November

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/10 00:49
Pasar kripto terutama dikendalikan oleh bulls pada akhir pekan, menurut CoinStats.

Koin teratas oleh CoinStats

DOGE/USD

Nilai DOGE telah meningkat sebesar 0,7% selama 24 jam terakhir.

Gambar oleh TradingView

Pada grafik per jam, harga DOGE sedang naik setelah breakout dari resistensi lokal $0,1758. Jika bulls dapat mempertahankan inisiatif yang diperoleh, trader mungkin akan melihat pengujian rentang $0,18-$0,1840 segera.

Gambar oleh TradingView

Pada kerangka waktu yang lebih besar, seseorang harus fokus pada penutupan bar harian dalam hal resistensi $0,1816.

Jika breakout terjadi, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk pergerakan ke atas yang berkelanjutan ke rentang $0,19-$0,20.

Gambar oleh TradingView

Dari sudut pandang jangka menengah, harga DOGE akan segera ditutup jauh dari level support dan resistensi. Volume tetap rendah, yang berarti trader kemungkinan tidak akan melihat pergerakan tajam dalam waktu dekat.

DOGE diperdagangkan pada $0,1780 pada waktu penulisan.

Sumber: https://u.today/doge-price-analysis-for-november-9

