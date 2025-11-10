Analisis Harga DOGE untuk 9 November

Pasar kripto terutama dikendalikan oleh bulls pada akhir pekan, menurut CoinStats.Koin teratas oleh CoinStats
DOGE/USD
Nilai DOGE telah meningkat sebesar 0,7% selama 24 jam terakhir.Gambar oleh TradingView
Pada grafik per jam, harga DOGE sedang naik setelah breakout dari resistensi lokal $0,1758. Jika bulls dapat mempertahankan inisiatif yang diperoleh, trader mungkin akan melihat pengujian rentang $0,18-$0,1840 segera.Gambar oleh TradingView
Pada kerangka waktu yang lebih besar, seseorang harus fokus pada penutupan bar harian dalam hal resistensi $0,1816.
Jika breakout terjadi, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk pergerakan ke atas yang berkelanjutan ke rentang $0,19-$0,20.Gambar oleh TradingView
Dari sudut pandang jangka menengah, harga DOGE akan segera ditutup jauh dari level support dan resistensi. Volume tetap rendah, yang berarti trader kemungkinan tidak akan melihat pergerakan tajam dalam waktu dekat.
DOGE diperdagangkan pada $0,1780 pada waktu penulisan.
Sumber: https://u.today/doge-price-analysis-for-november-9