Analisis Harga DOGE untuk 9 November

Pasar kripto terutama dikendalikan oleh bulls pada akhir pekan, menurut CoinStats.

CoinStats

DOGE/USD

Koin teratas oleh

Nilai DOGE telah meningkat sebesar 0,7% selama 24 jam terakhir.

TradingView

Gambar oleh

Pada grafik per jam, harga DOGE sedang naik setelah breakout dari resistensi lokal $0,1758. Jika bulls dapat mempertahankan inisiatif yang diperoleh, trader mungkin akan melihat pengujian rentang $0,18-$0,1840 segera.

TradingView

Gambar oleh

Pada kerangka waktu yang lebih besar, seseorang harus fokus pada penutupan bar harian dalam hal resistensi $0,1816.

Anda Mungkin Juga Suka

Jika breakout terjadi, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk pergerakan ke atas yang berkelanjutan ke rentang $0,19-$0,20.

TradingView

Gambar oleh

Dari sudut pandang jangka menengah, harga DOGE akan segera ditutup jauh dari level support dan resistensi. Volume tetap rendah, yang berarti trader kemungkinan tidak akan melihat pergerakan tajam dalam waktu dekat.

DOGE diperdagangkan pada $0,1780 pada waktu penulisan.