Berita Kripto: 52% Hedge Fund Melirik Tokenisasi, Pasar RWA Mencapai $36 Miliar

Dalam berita kripto terbaru, dana lindung nilai semakin mendekati adopsi tokenisasi pada tahun 2025, dengan 33% secara aktif mengejar atau mengeksplorasi teknologi ini untuk unit dana mereka, menurut Laporan Dana Lindung Nilai Kripto Global Tahunan ke-7 yang dirilis pada 5 November oleh AIMA dan PwC.

Survei terhadap 122 investor institusional dan manajer dana lindung nilai yang mewakili hampir $1 triliun dalam aset yang dikelola menemukan bahwa 52% responden menyatakan minat pada struktur yang ditokenisasi.

Para manajer menyebutkan akses investor yang lebih luas dan efisiensi operasional sebagai pendorong utama di balik eksplorasi mereka terhadap unit dana on-chain.

Berita Kripto: Aset Dunia Nyata Mencapai Valuasi Rekor

Dalam berita kripto lebih lanjut, meningkatnya minat institusional dalam tokenisasi bertepatan dengan pasar aset dunia nyata (RWA) yang mencapai rekor tertinggi sebesar $35,8 miliar pada 7 November, menurut data rwa.xyz.

Dana pasar uang yang ditokenisasi menyumbang sebagian besar pertumbuhan ini, dengan kapitalisasi pasar sebesar $8,7 miliar.

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) memimpin sektor dana pasar uang yang ditokenisasi dengan $2,8 miliar, diikuti oleh Circle USYC sebesar $990 juta dan Franklin OnChain U.S. Government Money Fund sebesar $844 juta.

Ketiga produk ini secara signifikan mengungguli sisa pasar uang yang ditokenisasi.

Manajer Lebih Kecil Memimpin Adopsi

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa manajer dana yang lebih kecil menunjukkan kemauan yang lebih besar untuk bereksperimen dengan tokenisasi.

Manajer AUM di bawah $1 miliar menunjukkan minat 37% pada struktur yang ditokenisasi, dibandingkan dengan 24% di antara rekan-rekan mereka yang lebih besar. Manajer strategi makro menunjukkan minat tertinggi sebesar 67%.

Dana lindung nilai berbasis kripto maju lebih jauh dalam kurva tokenisasi. Enam belas persen responden telah menokenisasi unit dana atau berencana melakukannya dalam setahun. Pada saat yang sama, 8% telah mengalokasikan ke aset dunia nyata yang ditokenisasi, menunjukkan adopsi lebih awal dalam sektor berbasis kripto.

Variasi dana lindung nilai yang berencana menerapkan tokenisasi | Sumber: AIMA dan PwC

Berita Kripto: Hambatan Regulasi Tetap Ada, Tetapi Infrastruktur Mendapatkan Daya Tarik

Meskipun minat terus bertambah, ketidakpastian hukum dan regulasi tetap menjadi hambatan utama untuk penerapan tokenisasi yang lebih luas.

Tujuh puluh dua persen responden menyebutkan ketidakpastian hukum dan permintaan investor yang terbatas sebagai hambatan utama, di samping kekhawatiran tentang interoperabilitas dan integrasi sistem.

Tantangan regulasi bervariasi menurut wilayah, dengan 44% manajer Amerika Utara mengidentifikasi ketidakpastian regulasi sebagai hambatan utama mereka, dibandingkan dengan 28% di EMEA dan 9% di APAC.

Namun demikian, dana lindung nilai semakin memanfaatkan dana pasar uang yang diregulasi dan ditokenisasi serta surat berharga yang ditokenisasi untuk manajemen likuiditas dan tujuan jaminan.

Para manajer melaporkan manfaat nyata, termasuk penyelesaian yang lebih cepat, peningkatan hasil, dan risiko operasional yang lebih rendah, bahkan ketika ekosistem terus berkembang.

Dana lindung nilai tradisional menyebutkan layanan hukum dan kepatuhan sebagai area yang paling membutuhkan perbaikan, dengan 40% responden menandai kekhawatiran ini.

Dana lindung nilai kripto memprioritaskan akses ke perbankan, dukungan hukum dan kepatuhan, serta infrastruktur kustodian.

Berita Kripto: Armstrong Menyoroti Potensi Perdagangan 24/7

CEO Coinbase Brian Armstrong menyoroti potensi tokenisasi untuk menghilangkan kendala pasar tradisional dalam pernyataan pada 6 November, menurut laporan berita kripto terbaru.

Dia menyatakan:

Komentar Armstrong sejalan dengan para manajer dana lindung nilai mengenai keuntungan operasional tokenisasi, terutama dalam hal kecepatan penyelesaian dan aksesibilitas pasar.

Ke depannya, 15% manajer yang disurvei mengharapkan struktur dana lindung nilai yang ditokenisasi menjadi standar industri dalam satu dekade.

Mayoritas (55%) mengantisipasi bahwa format yang ditokenisasi dan tradisional akan berjalan secara paralel. Hanya 13% yang percaya tokenisasi akan tetap menjadi ceruk atau spesialisasi.

Laporan tersebut memposisikan tokenisasi sebagai bergerak melampaui presentasi konseptual menuju implementasi langsung, yang pertama kali ditopang oleh uang yang ditokenisasi dan unit dana. Kecepatan adopsi yang lebih luas tetap terkait dengan kejelasan regulasi dan permintaan dari alokator.