Ethereum Pulih di Atas $3.500 saat Likuidasi Meningkat dan Open Interest Melonjak Menuju Level Tertinggi Multi-Bulan

Poin-Poin Utama

Ethereum pulih 3,7% ke $3.520 setelah likuidasi tajam.

$56 juta posisi ETH terhapus, sebagian besar short.

MACD dan RSI menunjukkan momentum yang membaik.

Resistensi utama berada di $3.700, menurut data on-chain.

Pertumbuhan open interest menandakan peningkatan partisipasi trader.

Tom Lee memproyeksikan ETH bisa mencapai $15.000 pada akhir tahun.

Cryptocurrency terbesar kedua di dunia naik lebih dari 3% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan sekitar $3.520 dengan kapitalisasi pasar sebesar $424 miliar, menurut data CoinMarketCap.

Meskipun mengalami kerugian mingguan hampir 9%, pemulihan Ethereum menunjukkan bahwa sentimen investor mungkin mulai stabil saat trader bersiap untuk pergerakan besar berikutnya. Lonjakan ini juga bertepatan dengan peningkatan open interest, menunjukkan bahwa partisipasi pasar kembali tumbuh setelah periode perdagangan yang berhati-hati.

Likuidasi Mengguncang Para Beruang

Data dari CoinGlass menunjukkan bahwa Ethereum mencatat lebih dari $56 juta likuidasi selama 24 jam terakhir, dengan posisi short menyumbang sekitar $43 juta dari total tersebut. Posisi long mewakili porsi yang lebih kecil sekitar $13 juta, menunjukkan bahwa sebagian besar trader yang bertaruh melawan ETH terpaksa menutup posisi mereka saat harga mulai naik.

Pembersihan penjual short biasanya menandai pergeseran momentum, terutama ketika dikombinasikan dengan peningkatan open interest. Ini mencerminkan bahwa trader kembali memasuki pasar dengan posisi baru, berpotensi mempersiapkan kelanjutan reli jika level resistensi utama ditembus.

Open Interest Menunjukkan Kepercayaan Pasar yang Meningkat

Open interest Ethereum telah mengalami kenaikan stabil sejak pertengahan Oktober, mencapai level yang sebanding dengan puncak sebelumnya. Lonjakan ini menunjukkan bahwa trader derivatif sedang memposisikan diri untuk volatilitas ke depan, dengan peningkatan terbaru menguntungkan para bull. Secara historis, peningkatan open interest yang dikombinasikan dengan kenaikan harga sering mendahului reli kuat dalam harga spot ETH, terutama ketika digabungkan dengan likuidasi di sisi short.

Namun, analis memperingatkan bahwa leverage berlebihan juga dapat memperbesar risiko jika harga menghadapi penolakan di sekitar zona resistensi.

Indikator Teknis Menunjukkan Tanda-Tanda Pemulihan Awal

Dari sudut pandang teknis, grafik harian Ethereum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Indikator MACD, yang telah berada di wilayah bearish selama berminggu-minggu, kini mulai mendatar. Jika garis MACD biru melintasi di atas garis sinyal, ini bisa menandakan awal dari tren naik baru.

fliquida

Sementara itu, Relative Strength Index (RSI) telah pulih ke 41, naik dari level oversold di sekitar 30, menunjukkan momentum pembelian yang membaik. Aksi harga pada grafik harian juga menunjukkan bahwa ETH menemukan dukungan kuat di sekitar $3.300, level yang sebelumnya bertindak sebagai zona breakout selama reli musim panas.

Resistensi Terbentuk di $3.700

Data on-chain mendukung pandangan bahwa $3.700 sekarang menjadi batas harga kritis untuk Ethereum. Analis Ali Martinez menyoroti bahwa sekitar 869.000 ETH terakumulasi di sekitar $3.700, membentuk dinding resistensi yang padat. Menembus level tersebut bisa membuka jalan menuju $4.000, di mana para penjual kemungkinan akan mengambil keuntungan lagi.

Hingga saat itu, ETH mungkin berosilasi antara $3.300 dan $3.700 saat trader menilai kondisi makroekonomi dan data arus masuk ETF.

Target $15.000 Tom Lee Memicu Perdebatan

Perkiraan berani dari Tom Lee dari Fundstrat kembali menyulut kegembiraan di komunitas Ethereum akhir pekan ini. Dibagikan oleh Crypto Rover di X (sebelumnya Twitter), proyeksi Lee menunjukkan ETH bisa mencapai $15.000 pada Desember, peningkatan hampir lima kali lipat dari level saat ini.

Meskipun banyak analis memandang target tersebut sangat optimistis, reputasi Lee untuk wawasan pasar jangka panjang membuat investor terus mengamati dengan seksama. Prediksinya muncul saat fundamental Ethereum terus menguat, dengan adopsi institusional dan pertumbuhan DeFi yang berkembang di seluruh ekosistem Layer 2.

Data Futures Menunjukkan Akumulasi yang Diperbarui

Pasar derivatif menunjukkan keyakinan yang meningkat bahwa koreksi baru-baru ini mungkin hanya guncangan jangka pendek. Open interest yang meningkat, ditambah dengan likuidasi short, menyiratkan bahwa trader sekali lagi mengakumulasi eksposur terhadap ETH. Jika tingkat pendanaan tetap seimbang, ini bisa menandakan reli yang lebih sehat ke depan tanpa risiko spekulatif yang ekstrem.

Konteks Pasar yang Lebih Luas

Pemulihan Ethereum mencerminkan peningkatan yang lebih luas di seluruh cryptocurrency utama, saat Bitcoin stabil di dekat $101.000. Pemulihan ini mengikuti minggu-minggu volatilitas yang dipicu oleh pergeseran ekspektasi atas potensi pemotongan suku bunga AS dan kinerja aset berisiko seperti saham AI dan teknologi.

Kemampuan Ethereum untuk bertahan di atas $3.500 akan dipantau dengan cermat dalam beberapa hari ke depan. Pergerakan naik yang berkelanjutan bisa menarik modal baru dari investor ritel dan institusional yang berusaha mendahului breakout besar berikutnya.

