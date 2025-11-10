Strategi Michael Saylor Mungkin Sedang Mempersiapkan Pembelian Bitcoin Besar Lainnya

Poin-Poin Utama:

Postingan kriptik Michael Saylor mengisyaratkan bahwa Strategy mungkin segera memperluas kepemilikan Bitcoin-nya.

Goldman Sachs memperkirakan pemotongan suku bunga Fed dimulai pada Desember, kemungkinan mendorong pasar kripto.

Bitcoin tetap di atas $103K saat trader menunggu konfirmasi fase akumulasi baru.

Postingan kriptik pendiri Strategy di akhir pekan — pesan singkat berbunyi "₿est Continue" — telah memicu pembicaraan di kalangan keuangan bahwa perusahaan tersebut mungkin segera memperluas kepemilikannya yang sudah sangat besar.

Postingan tersebut muncul tepat ketika Goldman Sachs memproyeksikan pergeseran besar dalam kebijakan moneter yang bisa menguntungkan Bitcoin. Bank investasi tersebut memperkirakan Federal Reserve AS akan mulai memotong suku bunga pada akhir tahun, menandai fase pertama dari apa yang bisa menjadi siklus pelonggaran panjang hingga pertengahan 2026.

Sinyal Dari Pemegang Korporasi Bitcoin Terbesar

Hanya sedikit tokoh di dunia korporasi yang telah mengaitkan reputasi mereka dengan Bitcoin sedekat Saylor. Di bawah kepemimpinannya, Strategy telah berubah dari perusahaan perangkat lunak tradisional menjadi kekuatan aset digital, mengakumulasi lebih banyak Bitcoin daripada perusahaan publik mana pun dalam sejarah.

Data yang dikompilasi dari laporan perusahaan menunjukkan bahwa Strategy kini memegang sekitar 641.000 BTC — jumlah yang bernilai lebih dari $65 miliar pada level pasar saat ini. Biaya masuk rata-rata perusahaan berada di sekitar $74.000 per koin, meninggalkan keuntungan yang belum terealisasi sekitar $18 miliar.

Postingan Saylor disertai dengan grafik yang sudah dikenal yang ditandai dengan penanda oranye — masing-masing mewakili salah satu pembelian perusahaan di masa lalu. Bagi pengikut berpengalaman, ini lebih dari sekadar simbolis. Setiap postingan sebelumnya yang menggunakan format yang sama telah diikuti oleh pembelian yang dikonfirmasi dalam beberapa hari. Pola itu, ditambah dengan posisi pasar saat ini, telah memicu kembali spekulasi bahwa pembelian lain mungkin akan segera terjadi.

Angin Moneter Bergeser Menguntungkan Bitcoin

Pandangan Goldman Sachs hanya menambah bahan bakar untuk teori tersebut. Ekonom utama AS David Mericle mengatakan bank tersebut memperkirakan Fed akan mengurangi biaya pinjaman tiga kali antara Desember 2025 dan pertengahan 2026, akhirnya menurunkan suku bunga federal funds mendekati 3%.

Langkah seperti itu akan mewakili perubahan tegas dari siklus pengetatan yang mendominasi pasar global sejak 2022. Pelonggaran kebijakan moneter biasanya memicu nafsu baru untuk aset berisiko lebih tinggi — termasuk mata uang digital — dengan membanjiri sistem dengan likuiditas dan mengurangi imbal hasil pada instrumen yang lebih aman.

Sementara Ketua Fed Jerome Powell tetap berhati-hati dalam menyatakan kemenangan atas inflasi, data terbaru tentang pertumbuhan harga yang lebih lambat dan angka ketenagakerjaan yang lebih lemah telah memperkuat alasan untuk pemotongan suku bunga lebih cepat daripada nanti. Jika skenario itu terjadi, strategi akumulasi berbasis keyakinan Saylor bisa kembali terlihat berwawasan ke depan.

Bitcoin Mempertahankan Posisinya

Bitcoin terus diperdagangkan dengan stabil di atas ambang enam digit, melayang di sekitar $103.000 setelah kenaikan harian moderat 1%. Fokus pasar sekarang beralih ke apakah Strategy akan mengkonfirmasi pembelian baru, yang berpotensi memperkuat stabilitas aset saat ini.

Pesan Saylor mungkin singkat, tetapi waktunya — yang ditetapkan dengan latar belakang pelunakan kebijakan moneter dan antisipasi institusional yang berkembang — berbicara banyak. Bagi pendukung korporat Bitcoin yang paling teguh, frasa "₿est Continue" mungkin bukan hanya slogan. Itu bisa menjadi sinyal bahwa kegiatan pembeliannya belum berakhir.

