Pasar kripto tidak pernah membosankan, dan ketika mata uang utama goyah dan koin dino melonjak, investor cerdas berlomba kembali ke presale kripto. Mereka menghindari volatilitas jangka pendek dan mendapatkan eksposur awal ke proyek-proyek yang bisa menentukan kenaikan berikutnya.

Pada November, altcoin terkemuka untuk dibeli oleh investor presale adalah Digitap ($TAP) dan BlockDAG (BDAG). Digitap adalah omni-bank pertama di dunia yang menyatukan fiat dan kripto, dan BlockDAG adalah presale selama setahun yang telah mengumpulkan sekitar $435 juta, menjanjikan untuk membangun jenis layer one baru.

Persaingan antara Digitap dan BlockDAG semakin sengit, tetapi investor yang mencari kripto terbaik untuk dibeli hanya perlu bertanya pada diri mereka satu pertanyaan. Mana yang lebih selaras dengan demam stablecoin yang sedang berlangsung, dan mana yang masih memiliki ruang untuk memberikan pengembalian terbaik?

Mengapa Investor Membeli Presale Kripto di November

Ketika volatilitas menghantam mata uang utama, investor beralih ke presale. Tapi mengapa? Penetapan harga presale terstruktur berarti tidak ada eksposur terhadap penurunan ketika pasar anjlok, dan investor ini mengamankan entri yang bagus ke proyek-proyek yang bertujuan menjadi generasi blue-chip berikutnya.

Pendanaan presale memberi tahu investor narasi apa yang akan populer dalam minggu dan bulan mendatang. Perbankan dan pembayaran adalah pesaing besar, dan kemampuan Digitap untuk mengumpulkan $1,6 juta dalam waktu singkat telah menarik perhatian.

Pendorong utamanya adalah produk langsung yang dapat diunduh siapa saja hari ini. Sementara kebanyakan presale kripto menjual janji, Digitap sudah memiliki ribuan pengguna yang menggunakan aplikasinya untuk mengirim uang secara global, dan peluncuran kartu Visa mempercepat arus masuk presale.

Penggalangan Presale BlockDAG yang Mengesankan: Tapi Setup yang Sulit?

BlockDAG telah mengumpulkan jumlah uang yang besar dalam presalenya, sekitar $435 juta. Tetapi mereka mulai mengumpulkan dana pada Maret 2024, dan presale ini sudah berlangsung selama lebih dari 18 bulan. Investor perlu bertanya pada diri mereka sendiri, siapa yang akan membeli BDAG saat peluncuran?

Presale ada untuk memberi penghargaan kepada early adopter—tetapi semakin lama mereka berjalan, semakin sedikit keuntungan yang dimiliki pembeli ini. Penggalangan sembilan digit mengimplikasikan float awal yang berat dan token yang menumpuk secara masif. Bayangkan semua tekanan jual saat peluncuran dari investor yang membeli setahun lalu.

Sementara BlockDAG berusaha membangun layer 1 yang baru dan lebih efektif, mereka telah ketinggalan dengan peluncuran rantai berkinerja tinggi lainnya sementara itu. Tidak ada yang tahu kapan BlockDAG akan diluncurkan, dan meskipun ide dan angka presalenya mengesankan, potensi kenaikan untuk pembeli baru tampak sangat terbatas.

Mengapa Kripto Terbaik untuk Dibeli Bukanlah Layer 1 Umum Tetapi Altcoin Perbankan

2021 adalah siklus skalabilitas. Pada 2025, aturannya telah berubah, dan pasar sekarang memberi penghargaan pada adopsi dan distribusi. Sementara BlockDAG adalah upaya baru untuk mengungguli para pemain lama, Digitap adalah permukaan keuangan yang menangkap permintaan yang ada dan dapat menyambut miliaran pengguna berikutnya.

Ini menawarkan penggunaan stablecoin, penyelesaian lintas batas, dan pengeluaran kartu. Hal-hal yang dilakukan orang setiap hari, dan dalam pasar yang dipimpin utilitas, perbedaannya penting.

Digitap ($TAP): Omni-Bank Pertama di Dunia

Digitap adalah omni-bank pertama di dunia dan telah merilis aplikasinya, yang menghapus batas antara fiat dan kripto. Semua bentuk uang beroperasi dalam satu sistem, dan Digitap mengintegrasikan jalur tradisional, seperti SWIFT, SEPA, Faster Payments, dan ACH, serta blockchain, memungkinkan uang mencapai tujuannya secara real-time. Pengguna juga dapat melakukan pertukaran kripto-ke-fiat secara instan langsung dalam aplikasi: tidak ada lagi silo, hanya pendekatan digital-first untuk keuangan.

Tokenomics $TAP adalah alasan lain mengapa ia termasuk di antara kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan adopsi yang mendorong pertumbuhan. 50% dari keuntungan platform digunakan untuk membakar $TAP dan memberi penghargaan kepada staker, yang berarti bahwa pemegang token menang ketika lebih banyak orang menggunakan platform. Hubungan antara pendapatan platform dan keberhasilan token adalah karakteristik inti lain dari token yang menang pada 2025.

Baru-baru ini, Digitap mengumumkan kartu Visa virtual dan fisiknya—dengan dukungan Apple Pay dan Google Pay—yang memungkinkan siapa saja membelanjakan kripto dengan jutaan pedagang secara global. Di permukaan, Digitap tampak seperti neobank modern, tetapi infrastruktur internalnya ditingkatkan oleh jalur blockchain.

Itulah mengapa Digitap selalu muncul ketika membahas altcoin untuk dibeli dalam siklus yang didominasi oleh stablecoin dan pembayaran.

BDAG vs. $TAP: Mana Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli di November?

Pembayaran lintas batas mewakili peluang multi-triliun dolar, dengan koridor lama masih rata-rata biaya tinggi (6,4%) dan penyelesaian diukur dalam hitungan hari. Stablecoin memampatkan ini menjadi hitungan menit, dan Digitap memanfaatkannya sepenuhnya.

Pada 2025, pemenangnya bukanlah rantai dengan TPS teoretis terbanyak—melainkan aplikasi yang menyembunyikan blockchain dari konsumen dan membantu mereka memindahkan uang lebih cepat. Fakta bahwa ribuan orang mendaftar setiap hari untuk kartu Visa Digitap membuktikan bahwa adopsi itu nyata, dan harga saat ini $TAP di $0,0297 terlihat sangat murah, terutama mengingat akan terdaftar di $0,14.

Penggalangan $435 juta BlockDAG memang mengesankan. Tetapi Digitap adalah presale yang lebih kecil, lebih cepat dengan tokenomics yang lebih baik. Siapa pun yang meranking altcoin untuk dibeli berdasarkan potensi ROI kemungkinan memilih $TAP sebagai kripto terbaik untuk dibeli bulan ini. Investor menginginkan produk nyata, bukan layer 1 tujuan umum lagi, dan fakta ini menjelaskan mengapa $TAP memimpin.

