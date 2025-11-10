Berita Kripto: Ledger Mempertimbangkan Debut NY di Tengah Lonjakan Peretasan Dompet Kripto

Ledger melaporkan pendapatan rekor 2025, mencapai ratusan juta dolar. CEO Pascal Gauthier melirik pencatatan publik di New York atau pendanaan swasta baru, didorong oleh lonjakan peretasan dompet kripto.

Ledger, sebuah perusahaan yang membuat dompet perangkat keras untuk kripto, mengalami tahun terbaiknya pada 2025. Mereka menghasilkan ratusan juta dolar. Kesuksesan besar ini terjadi karena lebih banyak orang membutuhkan perlindungan kripto mereka dari peretas.

Ledger Mengamankan $100B dalam Bitcoin, Menjajaki Pencatatan Publik di Tengah Peningkatan Peretasan

Menurut Financial Times, CEO Ledger, Pascal Gauthier, mengatakan uang mereka meningkat banyak pada akhir 2025. Dia juga membagikan fakta bahwa Ledger menjaga sekitar $100 miliar dalam Bitcoin tetap aman untuk pelanggan mereka.

Gauthier mengatakan Ledger mungkin akan go public di New York. Ini berarti menjual saham di pasar saham. Atau, mereka mungkin menerima lebih banyak uang dari investor swasta. Mereka juga berencana untuk mempekerjakan lebih banyak orang di New York City.

Gauthier mengatakan Ledger sedang mengalami tahun terbaiknya. Ini karena baik individu maupun bisnis bergegas untuk menjaga uang digital mereka tetap aman. Peretas semakin pintar hari demi hari.

Dia memperingatkan bahwa masalah peretasan semakin memburuk. "Mereka meretas rekening bank Anda, kripto Anda, dan tidak akan membaik tahun depan dan tahun setelahnya," katanya.

Ini adalah permintaan besar untuk produk Ledger di saat pencurian kripto berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Hanya dalam paruh pertama 2025, $2,2 miliar dalam uang digital dicuri oleh peretas. Ini lebih banyak dari yang dicuri di seluruh tahun 2024.

Laporan menunjukkan bahwa sekitar 23% dari serangan tersebut terjadi pada dompet kripto individu. Ini membuat orang lebih menginginkan dompet perangkat keras. Selain itu, Ledger mengharapkan penjualan yang lebih tinggi selama Black Friday dan Natal.

Ledger Mempertimbangkan Pencatatan di New York Meskipun Ada Pelanggaran Keamanan di Masa Lalu

Ledger sedang mempertimbangkan untuk mencatatkan sahamnya pada 2025 di New York. Ini adalah hasil dari peningkatan pendapatan karena lebih banyak peretasan dompet kripto. Namun, Ledger telah mengalami masalah keamanannya sendiri.

Desember 2023 Ledger menemukan masalah dengan perangkat lunaknya. Ini memberi kode jahat kesempatan untuk masuk ke beberapa aplikasi kripto. Karena ini, beberapa pengguna kehilangan uang mereka dari dompet mereka. Serangan ini dikaitkan dengan serangan phishing pada salah satu karyawan lama.

Selain itu, Ledger menjadi target gugatan yang diajukan oleh sekelompok orang. Gugatan ini dimulai pada Februari 2025. Gugatan tersebut mengklaim Ledger gagal melindungi informasi pelanggan setelah pelanggaran data sebelumnya pada 2020. Kebocoran itu mempengaruhi 270.000 orang.

Setelah kebocoran 2020, detail pelanggan yang dicuri digunakan oleh peretas. Mereka mengirimkan dompet perangkat keras palsu yang memiliki perangkat lunak berbahaya kepada korban. Insiden-insiden ini telah membuat beberapa orang mempertanyakan keamanan Ledger.

Meskipun ada masalah ini, Ledger tetap mempertahankan bahwa dompet perangkat keras sangat aman. Mereka menunjukkan faktor-faktor seperti menyimpan kunci pribadi secara offline. Kunci-kunci ini disimpan dalam chip khusus yang aman. Perangkat tersebut juga memiliki sistem operasi yang aman sendiri. Ledger mengatakan bahwa layar pada perangkat sangat penting. Ini dikendalikan oleh chip yang aman, dan membantu menghentikan malware.

Sebagai kesimpulan, Ledger melakukan dengan sangat baik secara finansial, memikirkan langkah besar ke New York. Kesuksesan ini adalah hasil dari kebutuhan akan keamanan kripto yang lebih baik karena peningkatan peretasan. Tetapi Ledger harus terus menunjukkan bahwa mereka dapat mengamankan pelanggan mereka, terutama mengingat masalah keamanan perusahaan di masa lalu.