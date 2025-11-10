Ledger Mengajukan Pencatatan New York saat Peretasan Kripto Melonjak, Pendapatan Meroket

Seiring serangan siber terhadap aset digital yang semakin intensif di seluruh dunia, Ledger, penyedia dompet perangkat keras kripto berbasis Paris, sedang mengeksplorasi kemungkinan pencatatan di New York. Lonjakan permintaan untuk perangkat penyimpanan yang aman didorong oleh meningkatnya ancaman peretasan yang menargetkan mata uang kripto, mendorong baik investor individu maupun perusahaan untuk memperkuat pertahanan mereka di tengah tahun rekor pencurian kripto. Langkah ini mencerminkan pengaruh Ledger yang berkembang dalam lanskap keamanan blockchain yang kompetitif dan ambisinya untuk memasuki pusat keuangan AS.

Ledger Melirik Ekspansi AS untuk Mengatasi Permintaan Keamanan Kripto yang Berkembang

Penyedia dompet perangkat keras kripto asal Prancis, Ledger, sedang mempertimbangkan pencatatan di New York, bertujuan untuk memanfaatkan peningkatan permintaan penyimpanan aset yang aman di tengah lonjakan serangan siber. CEO Pascal Gauthier mengungkapkan bahwa 2025 telah menjadi tahun paling sukses bagi Ledger, dengan pendapatan meroket hingga tiga digit—terutama didorong oleh kebutuhan yang melonjak untuk melindungi aset digital dari upaya peretasan yang semakin canggih.

"Kami semakin banyak diretas setiap hari. Serangan pada rekening bank, dompet kripto — ini adalah tren yang tak henti-hentinya. Situasi ini tidak akan membaik dalam waktu dekat," jelas Gauthier.

Percepatan ancaman ini terjadi di tengah tahun rekor pencurian kripto, dengan peretas mengeksploitasi kerentanan untuk mencuri aset digital senilai $2,2 miliar yang mencengangkan pada paruh pertama 2025, melampaui total untuk seluruh 2024. Chainalysis melaporkan bahwa sekitar 23% dari serangan ini menargetkan dompet pribadi, menyoroti kesenjangan keamanan kritis bagi investor individu.

Keunggulan Ledger di pasar digarisbawahi oleh klaimnya untuk mengamankan sekitar $100 miliar dalam Bitcoin (BTC) bagi pengguna. Perusahaan mengantisipasi puncak musiman dalam permintaan selama Black Friday dan Natal, berpotensi meningkatkan pendapatan lebih lanjut. Rencana sedang disusun untuk mengumpulkan dana tambahan tahun depan, baik melalui investasi swasta atau pencatatan publik di AS. Gauthier menekankan bahwa New York adalah pusat ekspansi Ledger, mencatat bahwa "uang mengalir ke kripto di New York lebih dari tempat lain," tidak seperti Eropa, yang tetap relatif tidak aktif.

Sementara pesaing seperti Trezor dan Tangem juga menawarkan solusi penyimpanan dingin, Ledger terus mendominasi segmen ini, dinilai sebesar $1,5 miliar pada 2023 didukung oleh perusahaan ventura terkemuka. Langkah strategis perusahaan bertujuan untuk memperkuat kepemimpinannya di sektor dompet perangkat keras dan keamanan kripto.

Kontroversi Seputar Fitur Dompet Multisignature Ledger

Baru-baru ini, Ledger meluncurkan antarmuka dompet multisignature (multisig) baru yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan aset kripto. Meskipun banyak pengguna menghargai kemajuan teknologi, beberapa mengungkapkan kekhawatiran tentang struktur biaya baru—memperkenalkan biaya tetap $10 per transaksi dan biaya 0,05% pada transfer token—memicu kritik dalam komunitas kripto.

Pengembang seperti pcaversaccio berpendapat bahwa perubahan ini mengancam reputasi Ledger sebagai proyek berorientasi cypherpunk, mengklaim bahwa model baru yang didorong pendapatan aplikasi berisiko menciptakan titik pencekikan terpusat yang dapat merusak kedaulatan pengguna dalam ekosistem yang dibangun di atas desentralisasi.

Saat penyedia dompet perangkat keras ini menavigasi masa-masa sulit pertumbuhan ini, kepemimpinannya tetap fokus pada penguatan solusi keamanan di tengah ancaman yang meningkat dan tekanan kompetitif dalam pasar kripto.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Ledger Files New York Listing as Crypto Hacks Surge, Revenue Skyrockets