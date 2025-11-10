Charles Hoskinson Memprediksi Rantai Privasi Akan Mendefinisikan Era Keempat Blockchain

TLDR

Charles Hoskinson meramalkan rantai privasi sebagai generasi keempat teknologi blockchain.

rantai privasi Zcash melonjak 150% pada 2025, mencerminkan minat investor yang kuat pada teknologi privasi.

Midnight mengintegrasikan fitur privasi yang sesuai GDPR dengan konsensus inovatif.

Ekosistem DeFi Cardano melebihi $500M TVL, meningkatkan prospek peluncuran Midnight.

Charles Hoskinson, pendiri Cardano dan Input Output Global (IOG), telah meramalkan bahwa blockchain yang berfokus pada privasi akan mewakili generasi keempat teknologi blockchain. Komentarnya muncul saat Zcash (ZEC) dan rantai samping privasi baru Cardano, Midnight, menarik perhatian yang semakin besar dari investor dan perusahaan. Pergeseran menuju rantai privasi ini menandakan perubahan lanskap dalam industri blockchain, didorong oleh kerangka regulasi yang berkembang dan peningkatan minat pasar terhadap solusi kerahasiaan.

Kebangkitan Blockchain yang Berfokus pada Privasi

Prediksi Hoskinson menempatkan rantai privasi, seperti Midnight dan Zcash, di garis depan inovasi blockchain. Zcash, yang dikenal dengan penggunaan bukti zero-knowledge (zk-SNARKs), telah mengalami lonjakan nilai yang dramatis, meningkat 150% pada 2025 saja. Ini mencerminkan permintaan investor yang kuat untuk teknologi yang berpusat pada privasi seiring dengan ekspansi aplikasi blockchain.

Rantai samping Midnight dari Cardano, yang diluncurkan pada Oktober 2023, bertujuan untuk menetapkan standar baru dalam privasi dan kepatuhan regulasi. Dikembangkan oleh IOG, Midnight mengintegrasikan mekanisme konsensus Minotaur, yang menggabungkan sistem proof-of-work dan proof-of-stake.

Fleksibilitas ini memungkinkan Midnight untuk memproses berbagai transaksi sambil mempertahankan tingkat keamanan dan privasi yang tinggi. Ini juga menggunakan Kachina Virtual Machine (KVM), memastikan kepatuhan dengan GDPR dan memungkinkan audit transparan untuk perusahaan.

Midnight: Solusi Privasi yang Unik

Pendekatan inovatif Midnight terhadap privasi adalah pusat dari visinya sebagai blockchain generasi keempat. KVM memastikan bahwa transaksi diproses dengan tingkat kerahasiaan yang memenuhi standar perlindungan data yang paling ketat. Ini membuat platform menarik bagi bisnis yang perlu menyeimbangkan privasi dengan kepatuhan regulasi.

Sistem konsensus multi-sumber daya Midnight memungkinkannya menangani berbagai jenis sumber daya, seperti proof-of-work dan proof-of-stake, menjadikannya platform serbaguna untuk kasus penggunaan blockchain pribadi dan publik. Menurut Eran Barak, CEO Midnight, kemampuan blockchain untuk memproses transaksi sambil mematuhi standar privasi dan regulasi telah menarik minat institusional yang signifikan.

Perubahan Regulasi Mendorong Permintaan untuk Rantai Privasi

Selain kemajuan teknologi, perubahan dalam regulasi global telah berperan dalam meningkatnya minat pada rantai privasi. Pada 2025, AS memperkenalkan Clarity Act dan Genius Act, yang memberikan pedoman yang lebih jelas untuk aset digital dan stablecoin. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih dapat diprediksi bagi industri blockchain, terutama untuk bisnis yang memprioritaskan kepatuhan.

Lingkungan regulasi kemungkinan akan mempercepat adopsi solusi yang berfokus pada privasi seperti Midnight. Kombinasi fitur privasi yang kuat dan keselarasan regulasi menjadikan Midnight pilihan yang menarik bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan teknologi blockchain tanpa mengorbankan keamanan atau kepatuhan. Karena privasi menjadi perhatian yang semakin penting bagi bisnis dan regulator, platform seperti Midnight berada dalam posisi yang baik untuk memimpin jalan.

Zcash dan Ekosistem Cardano yang Berkembang

Pertumbuhan terbaru Zcash juga menggarisbawahi peningkatan permintaan pasar untuk solusi privasi. Teknologi zk-SNARKs memungkinkan pengguna melakukan transaksi yang bersifat pribadi dan dapat diverifikasi, menjadikannya aset penting dalam gerakan rantai privasi. Lonjakan 150% dalam harga Zcash pada 2025 mencerminkan meningkatnya minat pada teknologi privasi dalam ekosistem blockchain yang lebih luas.

Pada saat yang sama, ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) Cardano telah melampaui $500 juta dalam total nilai terkunci (TVL). Platform seperti Fluid Tokens dan Indigo Protocol berkontribusi pada pertumbuhan ini, seiring dengan ekspansi kemampuan jaringan Cardano. Integrasi Bitcoin sebagai lapisan kontrak pintar juga akan meningkatkan penawaran DeFi Cardano. Seiring dengan kemajuan proyek Midnight, ekosistem DeFi jaringan Cardano yang berkembang diharapkan memainkan peran kunci dalam pengembangannya.

Masa Depan Privasi dalam Blockchain

Dengan privasi menjadi fokus utama bagi konsumen dan bisnis, blockchain yang berfokus pada privasi seperti Midnight dan Zcash siap membentuk fase berikutnya dari evolusi blockchain. Integrasi fitur privasi canggih dengan kepatuhan regulasi diharapkan akan mendorong adopsi perusahaan yang lebih besar dan membuka jalan bagi ekosistem blockchain yang lebih aman dan pribadi.

Seiring pergeseran lanskap, rantai privasi diperkirakan akan menjadi komponen yang semakin penting dari ekosistem blockchain. Prediksi Hoskinson tentang rantai privasi sebagai generasi keempat teknologi blockchain mencerminkan tren yang lebih luas menuju privasi dan kepatuhan, dengan Midnight dan Zcash memimpin jalan di era baru ini.

