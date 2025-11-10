Saham crypto-treasury anjlok saat Bitcoin dan Ether dijual

Saham crypto-treasury, yang melonjak ketika perusahaan memenuhi neraca mereka dengan Bitcoin dan ether, kini tenggelam setelah penurunan harga baru-baru ini.

Selama sebagian besar tahun ini, investor menjual saham atau meminjam dana untuk membeli kripto, bertaruh bahwa perbendaharaan perusahaan yang dipenuhi token akan berkinerja lebih baik daripada memegang koin secara langsung.

Sekarang setelah Bitcoin dan Ether jatuh, saham-saham tersebut jatuh lebih keras. Beberapa investor dengan sombong mengatakan mereka sudah memprediksi hal ini, sementara yang lain menggandakan taruhan mereka seolah tidak ada yang berubah.

Michael Saylor menetapkan model ini kembali pada 2020 ketika dia membentuk ulang perusahaan perangkat lunak kecil, yang saat itu dikenal sebagai MicroStrategy, menjadi pemegang kripto utama yang sekarang beroperasi sebagai Strategy.

Ketika Bitcoin melonjak awal tahun ini, valuasi Strategy naik menjadi sekitar $128 miliar pada Juli. Saat ini, nilainya mendekati $70 miliar.

Keruntuhan nilai ini juga mempengaruhi banyak perusahaan yang meniru langkah Strategy, serta investor yang mengejar hype. Pemodal ventura terkenal Peter Thiel mendukung banyak perusahaan ini dan sekarang mengalami kerugian bersama pedagang sehari-hari yang mengikuti promotor karismatik.

Saham jatuh saat penurunan kripto meluas

Saylor tetap optimis dalam pesan-pesan publiknya, mengatakan Bitcoin sedang "diskon." Tetapi kritikus yang mempertanyakan logika membayar premium untuk perusahaan-perusahaan ini sekarang mulai didengar. Brent Donnelly, presiden Spectra Markets, mengatakan:

Banyak trader justru mengharapkan hasil seperti ini, karena perusahaan-perusahaan ini sering dihargai di atas nilai sebenarnya dari kepemilikan kripto mereka.

Ketika perusahaan-perusahaan ini pertama kali muncul, investor institusional besar menggunakan mereka sebagai cara alternatif untuk mendapatkan eksposur ke kripto. Tetapi dalam dua tahun terakhir, dana yang diperdagangkan di bursa kripto telah membuat cara alternatif itu tidak diperlukan lagi.

Akibatnya, daya tarik awal saham crypto-treasury semakin melemah. BitMine Immersion Technologies, pemain ether-treasury utama yang didukung oleh Thiel dan dijalankan oleh strategis Wall Street berpengalaman Tom Lee, turun lebih dari 30% selama sebulan terakhir.

ETHZilla, mantan perusahaan biotek yang beralih ke akumulasi ether dan juga menghitung Thiel sebagai investor, turun 23% selama periode yang sama.

Harga kripto naik pada awal tahun ini, dibantu oleh sentimen yang menguntungkan di bawah pemerintahan Trump. Kenaikan itu memicu permintaan tambahan untuk perusahaan crypto-treasury.

Tetapi reli itu terhenti pada 10 Oktober, ketika pengumuman tarif mendadak terhadap China memicu tekanan jual. Penutupan pemerintah dengan durasi rekor dan ketidakpastian mengenai kebijakan Federal Reserve juga menambah tekanan.

Bitcoin telah jatuh 15% dalam sebulan terakhir. Strategy turun 26%. ETF MSTU milik Matthew Tuttle, yang menargetkan dua kali pergerakan harian Strategy, turun 50%.

Investor melepas posisi sementara yang lain tetap berkomitmen

Investor Jimmy Chanos, yang menutup hedge fund-nya pada 2023 tetapi masih berdagang secara pribadi, telah melakukan short pada Strategy sambil membeli Bitcoin. Dia memberi tahu klien pada hari Jumat bahwa dia sekarang menutup posisi tersebut.

Jimmy mengatakan saham crypto-treasury masih dihargai di atas nilai kepemilikan mereka, tetapi tidak pada level ekstrem seperti sebelumnya. "Tesis ini sebagian besar telah terbukti," tulisnya.

Beberapa perusahaan masih memiliki cukup cadangan untuk menghindari masalah langsung. Yang lain mungkin kesulitan mengumpulkan uang tunai untuk membeli lebih banyak token, yang dapat memberikan tekanan lebih pada harga kripto.

Matt Cole, CEO Strive, mengatakan, "Banyak dari mereka terjebak." Strive membeli Bitcoin dengan harga lebih dari 10% di atas level saat ini, dan sahamnya turun 28% bulan ini. Cole mengatakan Strive dapat "melewati volatilitas" karena mengumpulkan dana menggunakan saham preferen alih-alih utang.

Tidak semua orang mundur. Cole Grinde, seorang investor berusia 29 tahun di Seattle, memasukkan sekitar $100.000 ke BitMine pada harga $45 per saham awal tahun ini. Dia rugi sekitar $10.000 tetapi mengatakan dia menambah lagi. Dia menjual opsi BitMine untuk mengimbangi beberapa kerugian.

Cole mengatakan latar belakang dan pengaruh Tom Lee membuatnya percaya diri. "Saya pikir jaringan dan pesonanya telah membantu saham meroket sejak dia mengambil alih," katanya.

