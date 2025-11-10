Investor Institusional Berpaling dari Bitcoin dan Ethereum

Guncangan singkat, sinyal besar. Dalam satu minggu, ETF spot yang didukung oleh ether mencatat sekitar $508M dalam penarikan. Pada saat yang sama, ETF Bitcoin mengalami arus keluar yang signifikan. Pergerakan ini bukan anekdotal. Ini mengatakan sesuatu tentang sentimen pasar, manajemen risiko... dan bagaimana investor institusional sekarang mengkalibrasi eksposur mereka terhadap aset kripto.
L'article Institutional Investors Turn Their Backs on Bitcoin and Ethereum est apparu en premier sur Cointribune.
