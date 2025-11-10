CFTC Membahas Peluncuran Perdagangan Kripto dengan Leverage pada Desember

Postingan CFTC Membahas Peluncuran Perdagangan Kripto Leverage pada Desember muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: CFTC merencanakan peluncuran perdagangan kripto leverage pada Desember 2025. Bursa teregulasi yang terlibat termasuk CME, ICE, dan Coinbase. Potensi volatilitas pasar dan pergeseran likuiditas diantisipasi. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S., di bawah Ketua Sementara Caroline Pham, sedang melibatkan bursa teregulasi dalam diskusi untuk meluncurkan produk perdagangan cryptocurrency spot dengan leverage secepat Desember 2025. Langkah regulasi ini dapat meningkatkan partisipasi institusional dan likuiditas dalam negeri, berpotensi mempengaruhi volatilitas dan dinamika pasar untuk aset seperti Bitcoin dan Ethereum. Reaksi pasar beragam, dengan pemangku kepentingan industri termasuk bursa dan regulator, yang mengawasi perkembangan dengan cermat. Meskipun siaran pers resmi mengkonfirmasi langkah tersebut, komentar media sosial dari tokoh-tokoh kunci seperti CEO masih terbatas. Nominasi administrasi Trump terhadap pejabat SEC Mike Selig untuk menggantikan Pham menunjukkan kontinuitas fokus regulasi. "Administrasi telah memperjelas bahwa memungkinkan perdagangan aset digital segera di tingkat Federal adalah prioritas utama. Saya senang dengan banyak surat pemikiran dari pemangku kepentingan yang mendukung inisiatif perdagangan spot kripto terdaftar CFTC, yang, dalam koordinasi dengan Project Crypto SEC, menjawab seruan Presiden Trump untuk kepemimpinan Amerika." — Caroline D. Pham, Ketua Sementara, CFTC, Siaran Pers CFTC "Administrasi telah memperjelas bahwa memungkinkan perdagangan aset digital segera di tingkat Federal adalah prioritas utama. Saya senang dengan banyak surat pemikiran dari pemangku kepentingan yang mendukung inisiatif perdagangan spot kripto terdaftar CFTC, yang, dalam koordinasi dengan Project Crypto SEC, menjawab seruan Presiden Trump untuk kepemimpinan Amerika." — Caroline D. Pham, Ketua Sementara, CFTC, Siaran Pers CFTC Implikasi Pasar dari Perdagangan Kripto Leverage Tahukah Anda? Inisiatif CFTC mungkin mencerminkan peluncuran strategis masa lalu, seperti futures Bitcoin CME pada 2025, yang menghasilkan peningkatan volume perdagangan tetapi juga volatilitas yang lebih tinggi. Menurut CoinMarketCap, Bitcoin... Postingan CFTC Membahas Peluncuran Perdagangan Kripto Leverage pada Desember muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: CFTC merencanakan peluncuran perdagangan kripto leverage pada Desember 2025. Bursa teregulasi yang terlibat termasuk CME, ICE, dan Coinbase. Potensi volatilitas pasar dan pergeseran likuiditas diantisipasi. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S., di bawah Ketua Sementara Caroline Pham, sedang melibatkan bursa teregulasi dalam diskusi untuk meluncurkan produk perdagangan cryptocurrency spot dengan leverage secepat Desember 2025. Langkah regulasi ini dapat meningkatkan partisipasi institusional dan likuiditas dalam negeri, berpotensi mempengaruhi volatilitas dan dinamika pasar untuk aset seperti Bitcoin dan Ethereum. Reaksi pasar beragam, dengan pemangku kepentingan industri termasuk bursa dan regulator, yang mengawasi perkembangan dengan cermat. Meskipun siaran pers resmi mengkonfirmasi langkah tersebut, komentar media sosial dari tokoh-tokoh kunci seperti CEO masih terbatas. Nominasi administrasi Trump terhadap pejabat SEC Mike Selig untuk menggantikan Pham menunjukkan kontinuitas fokus regulasi. "Administrasi telah memperjelas bahwa memungkinkan perdagangan aset digital segera di tingkat Federal adalah prioritas utama. Saya senang dengan banyak surat pemikiran dari pemangku kepentingan yang mendukung inisiatif perdagangan spot kripto terdaftar CFTC, yang, dalam koordinasi dengan Project Crypto SEC, menjawab seruan Presiden Trump untuk kepemimpinan Amerika." — Caroline D. Pham, Ketua Sementara, CFTC, Siaran Pers CFTC "Administrasi telah memperjelas bahwa memungkinkan perdagangan aset digital segera di tingkat Federal adalah prioritas utama. Saya senang dengan banyak surat pemikiran dari pemangku kepentingan yang mendukung inisiatif perdagangan spot kripto terdaftar CFTC, yang, dalam koordinasi dengan Project Crypto SEC, menjawab seruan Presiden Trump untuk kepemimpinan Amerika." — Caroline D. Pham, Ketua Sementara, CFTC, Siaran Pers CFTC Implikasi Pasar dari Perdagangan Kripto Leverage Tahukah Anda? Inisiatif CFTC mungkin mencerminkan peluncuran strategis masa lalu, seperti futures Bitcoin CME pada 2025, yang menghasilkan peningkatan volume perdagangan tetapi juga volatilitas yang lebih tinggi. Menurut CoinMarketCap, Bitcoin...