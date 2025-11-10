CFTC Membahas Peluncuran Perdagangan Kripto dengan Leverage pada Desember

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan CFTC Membahas Peluncuran Perdagangan Kripto Leverage pada Desember muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: CFTC merencanakan peluncuran perdagangan kripto leverage pada Desember 2025. Bursa teregulasi yang terlibat termasuk CME, ICE, dan Coinbase. Potensi volatilitas pasar dan pergeseran likuiditas diantisipasi. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S., di bawah Ketua Sementara Caroline Pham, sedang melibatkan bursa teregulasi dalam diskusi untuk meluncurkan produk perdagangan cryptocurrency spot dengan leverage secepat Desember 2025. Langkah regulasi ini dapat meningkatkan partisipasi institusional dan likuiditas dalam negeri, berpotensi mempengaruhi volatilitas dan dinamika pasar untuk aset seperti Bitcoin dan Ethereum. Reaksi pasar beragam, dengan pemangku kepentingan industri termasuk bursa dan regulator, yang mengawasi perkembangan dengan cermat. Meskipun siaran pers resmi mengkonfirmasi langkah tersebut, komentar media sosial dari tokoh-tokoh kunci seperti CEO masih terbatas. Nominasi administrasi Trump terhadap pejabat SEC Mike Selig untuk menggantikan Pham menunjukkan kontinuitas fokus regulasi. "Administrasi telah memperjelas bahwa memungkinkan perdagangan aset digital segera di tingkat Federal adalah prioritas utama. Saya senang dengan banyak surat pemikiran dari pemangku kepentingan yang mendukung inisiatif perdagangan spot kripto terdaftar CFTC, yang, dalam koordinasi dengan Project Crypto SEC, menjawab seruan Presiden Trump untuk kepemimpinan Amerika." — Caroline D. Pham, Ketua Sementara, CFTC, Siaran Pers CFTC "Administrasi telah memperjelas bahwa memungkinkan perdagangan aset digital segera di tingkat Federal adalah prioritas utama. Saya senang dengan banyak surat pemikiran dari pemangku kepentingan yang mendukung inisiatif perdagangan spot kripto terdaftar CFTC, yang, dalam koordinasi dengan Project Crypto SEC, menjawab seruan Presiden Trump untuk kepemimpinan Amerika." — Caroline D. Pham, Ketua Sementara, CFTC, Siaran Pers CFTC Implikasi Pasar dari Perdagangan Kripto Leverage Tahukah Anda? Inisiatif CFTC mungkin mencerminkan peluncuran strategis masa lalu, seperti futures Bitcoin CME pada 2025, yang menghasilkan peningkatan volume perdagangan tetapi juga volatilitas yang lebih tinggi. Menurut CoinMarketCap, Bitcoin...Postingan CFTC Membahas Peluncuran Perdagangan Kripto Leverage pada Desember muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: CFTC merencanakan peluncuran perdagangan kripto leverage pada Desember 2025. Bursa teregulasi yang terlibat termasuk CME, ICE, dan Coinbase. Potensi volatilitas pasar dan pergeseran likuiditas diantisipasi. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S., di bawah Ketua Sementara Caroline Pham, sedang melibatkan bursa teregulasi dalam diskusi untuk meluncurkan produk perdagangan cryptocurrency spot dengan leverage secepat Desember 2025. Langkah regulasi ini dapat meningkatkan partisipasi institusional dan likuiditas dalam negeri, berpotensi mempengaruhi volatilitas dan dinamika pasar untuk aset seperti Bitcoin dan Ethereum. Reaksi pasar beragam, dengan pemangku kepentingan industri termasuk bursa dan regulator, yang mengawasi perkembangan dengan cermat. Meskipun siaran pers resmi mengkonfirmasi langkah tersebut, komentar media sosial dari tokoh-tokoh kunci seperti CEO masih terbatas. Nominasi administrasi Trump terhadap pejabat SEC Mike Selig untuk menggantikan Pham menunjukkan kontinuitas fokus regulasi. "Administrasi telah memperjelas bahwa memungkinkan perdagangan aset digital segera di tingkat Federal adalah prioritas utama. Saya senang dengan banyak surat pemikiran dari pemangku kepentingan yang mendukung inisiatif perdagangan spot kripto terdaftar CFTC, yang, dalam koordinasi dengan Project Crypto SEC, menjawab seruan Presiden Trump untuk kepemimpinan Amerika." — Caroline D. Pham, Ketua Sementara, CFTC, Siaran Pers CFTC "Administrasi telah memperjelas bahwa memungkinkan perdagangan aset digital segera di tingkat Federal adalah prioritas utama. Saya senang dengan banyak surat pemikiran dari pemangku kepentingan yang mendukung inisiatif perdagangan spot kripto terdaftar CFTC, yang, dalam koordinasi dengan Project Crypto SEC, menjawab seruan Presiden Trump untuk kepemimpinan Amerika." — Caroline D. Pham, Ketua Sementara, CFTC, Siaran Pers CFTC Implikasi Pasar dari Perdagangan Kripto Leverage Tahukah Anda? Inisiatif CFTC mungkin mencerminkan peluncuran strategis masa lalu, seperti futures Bitcoin CME pada 2025, yang menghasilkan peningkatan volume perdagangan tetapi juga volatilitas yang lebih tinggi. Menurut CoinMarketCap, Bitcoin...

CFTC Membahas Peluncuran Perdagangan Kripto dengan Leverage pada Desember

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/10 07:24
Poin Kunci:
  • CFTC merencanakan peluncuran perdagangan kripto dengan leverage pada Desember 2025.
  • Bursa teregulasi yang terlibat termasuk CME, ICE, dan Coinbase.
  • Potensi volatilitas pasar dan pergeseran likuiditas diantisipasi.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S., di bawah Ketua Sementara Caroline Pham, sedang melibatkan bursa teregulasi dalam diskusi untuk meluncurkan produk perdagangan cryptocurrency spot dengan leverage secepat Desember 2025.

Langkah regulasi ini dapat meningkatkan partisipasi institusional dan likuiditas dalam negeri, berpotensi mempengaruhi volatilitas dan dinamika pasar untuk aset seperti Bitcoin dan Ethereum.

Reaksi pasar beragam, dengan pemangku kepentingan industri

termasuk bursa dan regulator, yang mengawasi perkembangan dengan cermat. Meskipun siaran pers resmi mengkonfirmasi langkah tersebut, komentar media sosial dari tokoh-tokoh kunci seperti CEO masih terbatas. Nominasi pejabat SEC Mike Selig oleh administrasi Trump untuk menggantikan Pham menunjukkan kontinuitas fokus regulasi.

"Administrasi telah menegaskan bahwa memungkinkan perdagangan aset digital segera di tingkat Federal adalah prioritas utama. Saya senang dengan banyaknya surat yang penuh pemikiran dari para pemangku kepentingan yang mendukung inisiatif perdagangan kripto spot terdaftar CFTC, yang, dalam koordinasi dengan Proyek Kripto SEC, menjawab seruan Presiden Trump untuk kepemimpinan Amerika." — Caroline D. Pham, Ketua Sementara, CFTC, Siaran Pers CFTC

Implikasi Pasar dari Perdagangan Kripto dengan Leverage

Tahukah Anda? Inisiatif CFTC mungkin mencerminkan peluncuran strategis masa lalu, seperti futures Bitcoin CME pada 2025, yang menghasilkan peningkatan volume perdagangan tetapi juga volatilitas yang lebih tinggi.

Menurut CoinMarketCap, harga Bitcoin saat ini berada di $105.023,49 dengan kapitalisasi pasar sebesar $2,09 triliun. Selama 24 jam terakhir, volume perdagangan mencapai $58,66 miliar. Perubahan harga termasuk kenaikan 2,59% selama 24 jam dan penurunan 4,79% selama tujuh hari, per 9 November 2025.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 23:17 UTC pada 9 November 2025. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari penelitian Coincu menyoroti potensi pasar produk leverage untuk memperkenalkan dinamika baru, kemungkinan membentuk kembali arus likuiditas dan meningkatkan volatilitas pasar. Integrasi produk-produk ini menandai fase kritis dalam lingkungan regulasi cryptocurrency di A.S..

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/cftc-leveraged-crypto-trading-december/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15