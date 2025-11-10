CFTC Membahas Peluncuran Perdagangan Kripto dengan Leverage pada Desember

- CFTC merencanakan peluncuran perdagangan kripto dengan leverage pada Desember 2025.
- Bursa teregulasi yang terlibat termasuk CME, ICE, dan Coinbase.
- Potensi volatilitas pasar dan pergeseran likuiditas diantisipasi.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S., di bawah Ketua Sementara Caroline Pham, sedang melibatkan bursa teregulasi dalam diskusi untuk meluncurkan produk perdagangan cryptocurrency spot dengan leverage secepat Desember 2025.
Langkah regulasi ini dapat meningkatkan partisipasi institusional dan likuiditas dalam negeri, berpotensi mempengaruhi volatilitas dan dinamika pasar untuk aset seperti Bitcoin dan Ethereum.
Reaksi pasar beragam, dengan pemangku kepentingan industri
termasuk bursa dan regulator, yang mengawasi perkembangan dengan cermat. Meskipun siaran pers resmi mengkonfirmasi langkah tersebut, komentar media sosial dari tokoh-tokoh kunci seperti CEO masih terbatas. Nominasi pejabat SEC Mike Selig oleh administrasi Trump untuk menggantikan Pham menunjukkan kontinuitas fokus regulasi.
"Administrasi telah menegaskan bahwa memungkinkan perdagangan aset digital segera di tingkat Federal adalah prioritas utama. Saya senang dengan banyaknya surat yang penuh pemikiran dari para pemangku kepentingan yang mendukung inisiatif perdagangan kripto spot terdaftar CFTC, yang, dalam koordinasi dengan Proyek Kripto SEC, menjawab seruan Presiden Trump untuk kepemimpinan Amerika." — Caroline D. Pham, Ketua Sementara, CFTC, Siaran Pers CFTC
Implikasi Pasar dari Perdagangan Kripto dengan Leverage
Tahukah Anda? Inisiatif CFTC mungkin mencerminkan peluncuran strategis masa lalu, seperti futures Bitcoin CME pada 2025, yang menghasilkan peningkatan volume perdagangan tetapi juga volatilitas yang lebih tinggi.
Menurut CoinMarketCap, harga Bitcoin saat ini berada di $105.023,49 dengan kapitalisasi pasar sebesar $2,09 triliun. Selama 24 jam terakhir, volume perdagangan mencapai $58,66 miliar. Perubahan harga termasuk kenaikan 2,59% selama 24 jam dan penurunan 4,79% selama tujuh hari, per 9 November 2025.Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 23:17 UTC pada 9 November 2025. Sumber: CoinMarketCap
Wawasan dari penelitian Coincu menyoroti potensi pasar produk leverage untuk memperkenalkan dinamika baru, kemungkinan membentuk kembali arus likuiditas dan meningkatkan volatilitas pasar. Integrasi produk-produk ini menandai fase kritis dalam lingkungan regulasi cryptocurrency di A.S..
