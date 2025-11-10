Influencer Kripto Spanyol Ditangkap dalam Skema Penipuan Senilai $300 Juta

Penangkapan pada 6 November 2025 menandai penggulingan salah satu skema piramida terkait cryptocurrency terbesar di Eropa, yang mempengaruhi lebih dari 3.000 korban di berbagai negara.

Guardia Civil Spanyol melakukan penangkapan dalam Operasi PONEI, dengan dukungan dari Europol dan lembaga penegak hukum dari Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Romillo hadir di pengadilan pada 7 November dan ditolak jaminannya karena kekhawatiran risiko melarikan diri. Hakim José Luis Calama memerintahkan agar dia ditahan di penjara sementara sambil menunggu persidangan.

Skema Madeira Invest Club

Operasi penipuan Romillo berpusat pada Madeira Invest Club (MIC), yang diluncurkan pada awal 2023. Klub tersebut mempresentasikan dirinya sebagai kelompok investasi pribadi eksklusif yang menawarkan peluang dalam aset mewah termasuk real estate, kendaraan kelas atas, kapal pesiar, wiski langka, emas, dan cryptocurrency.

Para investor dijanjikan pengembalian tahunan antara 20% dan 53%. Skema ini menggunakan perjanjian pembelian karya seni digital, mengklaim akan membeli NFT dan seni digital lainnya yang kemudian akan dijual kembali dengan keuntungan yang dijamin. Namun, penyelidik tidak menemukan aktivitas bisnis nyata di balik operasi tersebut.

Menurut otoritas Spanyol, Madeira Invest Club berfungsi sebagai skema Ponzi klasik. Uang dari investor baru membayar pengembalian kepada peserta sebelumnya, menciptakan ilusi profitabilitas sementara operasi runtuh dari dalam. Skema ini mengumpulkan €7 juta hanya dari biaya keanggotaan sebelum penutupannya pada September 2024.

Jaringan Kriminal Internasional

Penyelidikan mengungkapkan jaringan kriminal yang luas yang mencakup setidaknya 15 negara. Romillo diduga mengendalikan 52 perusahaan cangkang dan mempertahankan 106 rekening bank di berbagai yurisdiksi termasuk Portugal, Inggris, Estonia, Republik Dominika, Albania, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura.

Faktor kunci dalam penolakan jaminan Romillo adalah penemuan €29 juta di rekening bank Singapura yang terkait dengan terdakwa. Kepemilikan luar negeri yang substansial ini meningkatkan kekhawatiran bahwa dia akan melarikan diri untuk menghindari penuntutan.

Penyelidik juga mengungkap keterlibatan Romillo dengan SentinelBQ, perusahaan berbasis Madrid yang menawarkan sekitar 5.000 kotak penyimpanan aman. Layanan ini memungkinkan klien untuk menyimpan uang tunai, emas, dan cryptocurrency tanpa catatan hukum, secara efektif memfasilitasi penggelapan pajak dan pencucian uang.

Skandal Politik Muncul

Kasus ini mengambil arah politik ketika Romillo mengakui memberikan €100.000 tunai kepada Luis "Alvise" Pérez Fernández, anggota sayap kanan Parlemen Eropa. Pembayaran terjadi pada 27 Mei 2024, hanya beberapa hari sebelum pemilihan Eropa, yang juga diakui Pérez telah diterima.

Pérez memimpin gerakan politik "Se Acabó La Fiesta" (Pesta Telah Berakhir), yang secara mengejutkan memenangkan tiga kursi dalam pemilihan Parlemen Eropa pada Juni 2024. Jaksa Spanyol kini menyelidiki apakah Romillo membantu membuat dompet cryptocurrency untuk menerima donasi politik anonim, yang berpotensi melanggar undang-undang pembiayaan kampanye.

Mahkamah Agung telah membuka beberapa kasus terhadap Pérez, termasuk tuduhan pembiayaan kampanye ilegal, penipuan, dan pencucian uang. Perkembangan ini telah mengungkap potensi hubungan antara penipuan cryptocurrency dan gerakan politik sayap kanan di Spanyol.

Gaya Hidup Mewah dan Aset yang Disita

Sebelum penangkapannya, Romillo memamerkan gaya hidup mewah yang didanai oleh uang investor. Dia memiliki "Omnia," kapal pesiar mewah senilai €23 juta dengan panjang 59 meter, empat dek, dan akomodasi untuk awak 17 orang. Otoritas telah menyita kapal ini bersama dengan kapal pesiar lain bernama "The Coop," "Joker," dan "Alter Ego."

Penegak hukum juga menyita beberapa properti, kendaraan mewah, dompet cryptocurrency, dan rekening bank. Aset-aset ini dibeli menggunakan dana yang seharusnya diinvestasikan atas nama korban. Selama pandemi, Romillo mendapatkan pengikut dengan memposting video tentang cryptocurrency dan strategi penggelapan pajak, selalu tampil dengan masker yang menutupi wajahnya.

Peringatan Sebelumnya Diabaikan

Komisi Pasar Sekuritas Nasional Spanyol (CNMV) mengeluarkan peringatan tentang Madeira Invest Club pada Mei 2023, menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki otorisasi untuk beroperasi sebagai lembaga investasi kolektif. Meskipun ada peringatan publik ini, skema tersebut terus beroperasi selama lebih dari setahun sebelum akhirnya ditutup.

Romillo juga menghadapi tuduhan memberikan nasihat keuangan tanpa kredensial yang tepat. Asosiasi Pengguna Cryptocurrency mengajukan keluhan yang mengklaim dia menawarkan panduan pajak dan investasi melalui media sosial meskipun tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan dan pendaftaran CNMV. Akun TikTok-nya telah menarik 212.000 pengikut sebelum skema tersebut runtuh.

Dampak Terus Berlanjut

Di luar Romillo sendiri, penyelidik sedang memeriksa rekan dekat dan anggota keluarganya yang diduga membantu mengoperasikan jaringan tersebut. Ini termasuk ayahnya, Domingo Romillo Iriarte, yang mengelola situs web dan rekening bank untuk Madeira Invest Club, dan beberapa anggota keluarga lainnya yang mengendalikan perusahaan terkait.

Kasus ini tetap dalam penyelidikan aktif saat otoritas bekerja untuk memulihkan aset yang dicuri dan mengidentifikasi kaki tangan tambahan. Korban telah berorganisasi melalui perwakilan hukum untuk mencari kompensasi, meskipun memulihkan dana dari skema internasional yang kompleks sering terbukti sulit.

Beberapa investor yang terkena dampak kini menghadapi tuntutan dari otoritas pajak Spanyol untuk "regularisasi pajak" terkait dengan partisipasi mereka dalam skema tersebut, menambah tekanan keuangan di luar kerugian awal mereka.

Ketika Janji Bersinar Terlalu Terang

Kasus CryptoSpain berfungsi sebagai pengingat keras bahwa pengembalian yang luar biasa tinggi biasanya menandakan penipuan daripada peluang. Sementara pasar cryptocurrency menawarkan kemungkinan investasi yang sah, skema yang menjanjikan keuntungan terjamin 20-53% per tahun harus segera menimbulkan tanda bahaya. Kombinasi peringatan regulasi, operasi anonim, dan koneksi politik menciptakan jaring penipuan yang akhirnya runtuh, meninggalkan ribuan korban yang mencari keadilan dan berjuang untuk memulihkan investasi mereka.