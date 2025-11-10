Keuntungan yang belum terealisasi dari "paus orang dalam penjualan pendek 1011" telah bertambah menjadi $4,62 juta.

PANews melaporkan pada 10 November bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, ketika ETH sempat menyentuh $3.600 pagi ini, keuntungan yang belum terealisasi dari "paus insider short-selling 1011" telah bertambah menjadi $4,62 juta. Keuntungan alamat tersebut selama seminggu terakhir diperbarui menjadi $3,1 juta, dengan total keuntungan sebesar $102 juta.

