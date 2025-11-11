Senat AS meloloskan RUU untuk membuka kembali pemerintah federal

Senat AS pada hari Selasa mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan yang dapat mengakhiri penutupan pemerintah dalam beberapa hari, lapor BBC. RUU tersebut akan diteruskan ke Dewan Perwakilan untuk persetujuan akhir.
Jika disahkan di kedua kamar Kongres, RUU tersebut akan diteruskan ke Presiden AS Donald Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Trump pada Senin malam menyatakan dukungan untuk kesepakatan bipartisan untuk mengakhiri penutupan pemerintah AS.
Reaksi pasar
Pada saat penulisan, Indeks Dolar AS (DXY) diperdagangkan 0,05% lebih tinggi pada hari ini untuk diperdagangkan di level 99,65.
