Postingan Senat AS meloloskan RUU untuk membuka kembali pemerintah federal muncul di BitcoinEthereumNews.com. Senat AS pada hari Selasa meloloskan RUU pendanaan yang dapat mengakhiri penutupan pemerintah dalam beberapa hari, lapor BBC. RUU tersebut akan diteruskan ke Dewan Perwakilan untuk persetujuan akhir. Jika lolos di kedua kamar Kongres, RUU tersebut akan diteruskan ke Presiden AS Donald Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Trump pada Senin malam menyuarakan dukungan untuk kesepakatan bipartisan untuk mengakhiri penutupan pemerintah AS. Reaksi pasar Pada saat penulisan, Indeks Dolar AS (DXY) diperdagangkan 0,05% lebih tinggi pada hari ini untuk diperdagangkan di 99,65. FAQ Dolar AS Dolar AS (USD) adalah mata uang resmi Amerika Serikat, dan mata uang 'de facto' dari sejumlah besar negara lain di mana ditemukan beredar bersama uang lokal. Ini adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, menyumbang lebih dari 88% dari seluruh perputaran valuta asing global, atau rata-rata $6,6 triliun dalam transaksi per hari, menurut data dari 2022. Setelah perang dunia kedua, USD mengambil alih dari Pound Inggris sebagai mata uang cadangan dunia. Untuk sebagian besar sejarahnya, Dolar AS didukung oleh Emas, sampai Perjanjian Bretton Woods pada tahun 1971 ketika Standar Emas dihapuskan. Faktor tunggal terpenting yang mempengaruhi nilai Dolar AS adalah kebijakan moneter, yang dibentuk oleh Federal Reserve (Fed). Fed memiliki dua mandat: untuk mencapai stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan mendorong lapangan kerja penuh. Alat utamanya untuk mencapai dua tujuan ini adalah dengan menyesuaikan suku bunga. Ketika harga naik terlalu cepat dan inflasi di atas target Fed 2%, Fed akan menaikkan suku bunga, yang membantu nilai USD. Ketika inflasi jatuh di bawah 2% atau Tingkat Pengangguran terlalu tinggi, Fed mungkin menurunkan suku bunga, yang mempengaruhi... Postingan Senat AS meloloskan RUU untuk membuka kembali pemerintah federal muncul di BitcoinEthereumNews.com. Senat AS pada hari Selasa meloloskan RUU pendanaan yang dapat mengakhiri penutupan pemerintah dalam beberapa hari, lapor BBC. RUU tersebut akan diteruskan ke Dewan Perwakilan untuk persetujuan akhir. Jika lolos di kedua kamar Kongres, RUU tersebut akan diteruskan ke Presiden AS Donald Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Trump pada Senin malam menyuarakan dukungan untuk kesepakatan bipartisan untuk mengakhiri penutupan pemerintah AS. Reaksi pasar Pada saat penulisan, Indeks Dolar AS (DXY) diperdagangkan 0,05% lebih tinggi pada hari ini untuk diperdagangkan di 99,65. FAQ Dolar AS Dolar AS (USD) adalah mata uang resmi Amerika Serikat, dan mata uang 'de facto' dari sejumlah besar negara lain di mana ditemukan beredar bersama uang lokal. Ini adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, menyumbang lebih dari 88% dari seluruh perputaran valuta asing global, atau rata-rata $6,6 triliun dalam transaksi per hari, menurut data dari 2022. Setelah perang dunia kedua, USD mengambil alih dari Pound Inggris sebagai mata uang cadangan dunia. Untuk sebagian besar sejarahnya, Dolar AS didukung oleh Emas, sampai Perjanjian Bretton Woods pada tahun 1971 ketika Standar Emas dihapuskan. Faktor tunggal terpenting yang mempengaruhi nilai Dolar AS adalah kebijakan moneter, yang dibentuk oleh Federal Reserve (Fed). Fed memiliki dua mandat: untuk mencapai stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan mendorong lapangan kerja penuh. Alat utamanya untuk mencapai dua tujuan ini adalah dengan menyesuaikan suku bunga. Ketika harga naik terlalu cepat dan inflasi di atas target Fed 2%, Fed akan menaikkan suku bunga, yang membantu nilai USD. Ketika inflasi jatuh di bawah 2% atau Tingkat Pengangguran terlalu tinggi, Fed mungkin menurunkan suku bunga, yang mempengaruhi...