Bitcoin mempertahankan $106K saat optimisme shutdown mendorong reli pasar yang luas

Bitcoin kembali menguat untuk diperdagangkan mendekati $106.000 karena harapan penyelesaian shutdown.

Berakhirnya shutdown dapat melepaskan guncangan likuiditas sebesar $150-200B ke pasar.

Namun, shutdown ini menghambat rancangan undang-undang regulasi kripto AS yang penting.

Pasar cryptocurrency memulai minggu ini dengan pijakan yang kuat, dengan Bitcoin bertahan di atas level kunci $105.000 karena optimisme yang berkembang seputar potensi penyelesaian shutdown pemerintah AS membantu menstabilkan sentimen risiko yang lebih luas.

Setelah periode yang bergejolak, reli akhir pekan berlanjut hingga Senin, dengan Bitcoin pulih dari penurunan awal untuk diperdagangkan mendekati $106.000.

Namun, para analis memperingatkan bahwa meskipun berakhirnya shutdown dapat memberikan dorongan likuiditas jangka pendek, kebuntuan politik yang berkepanjangan telah menciptakan ancaman signifikan yang tidak terdeteksi terhadap masa depan regulasi industri kripto jangka panjang.

Suasana optimis dirasakan di seluruh spektrum aset.

Di ruang kripto, Ether diperdagangkan sedikit di bawah $3.600, sementara XRP memimpin keuntungan di antara altcoin utama, melompat 9% karena antisipasi potensi ETF spot.

Saham terkait kripto, yang mengalami kerugian besar minggu lalu, juga pulih dengan kuat, dengan Coinbase (COIN) naik 4,1% dan Robinhood (HOOD) naik 4,8%.

Reli ini mencerminkan keuntungan di pasar tradisional, di mana S&P 500 naik 1,6% dan Nasdaq naik 2,2%.

Pemulihan ini sebagian besar didorong oleh kepercayaan yang berkembang bahwa shutdown pemerintah yang memecahkan rekor selama 39 hari mungkin mendekati akhir, sebuah sentimen yang diperkuat oleh data pasar prediksi dan postingan media sosial akhir pekan dari Presiden Donald Trump.

Pedang bermata dua shutdown bagi kripto

Sementara pasar menyambut potensi penyelesaian, shutdown telah menciptakan skenario "Jekyll and Hyde" yang kompleks bagi industri aset digital, menurut David Nage, kepala penelitian di Arca.

Dalam catatan Senin, Nage menjelaskan sisi positifnya: berakhirnya shutdown dapat melepaskan suntikan likuiditas besar sebesar 150-200 miliar dari Treasury General Account ke cadangan bank. Secara historis, guncangan seperti itu telah menjadi pendorong utama bagi aset berisiko seperti kripto.

Namun, ada sisi negatif yang signifikan.

"Cerita yang lebih besar untuk adopsi aset digital selama tiga hingga lima tahun ke depan sedang dibentuk di balik layar... dan ruang staf Komite Perbankan saat ini gelap karena shutdown," jelas Nage.

Perlombaan melawan waktu untuk regulasi kripto AS

Shutdown yang sedang berlangsung telah sepenuhnya menghentikan kemajuan pada legislasi kripto yang penting, termasuk CLARITY Act dan rancangan undang-undang struktur pasar aset digital Senat.

Nage memperingatkan bahwa penundaan ini menimbulkan ancaman jangka panjang yang lebih besar bagi industri daripada volatilitas pasar baru-baru ini.

Dengan pemilihan paruh waktu 2026 yang semakin dekat, jendela untuk mengesahkan regulasi aset digital yang komprehensif semakin sempit.

"Jika legislasi aset digital yang komprehensif ditunda hingga 2026 dan kemudian mati dalam politik paruh waktu, industri akan kehilangan kejelasan regulasi yang diperlukan untuk menarik modal institusional dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan," kata Nage.

Dia menyimpulkan bahwa waktu sangat penting. "Jika shutdown berakhir pada November, kita mungkin mendapat manfaat dari suntikan likuiditas dan peluang legislatif," katanya.