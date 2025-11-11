Pasar kripto menunjukkan hasil yang beragam, dengan sektor PayFi dan DeFi keduanya naik lebih dari 3%, sementara ETH turun di bawah $3.600.

PANews melaporkan pada 11 November bahwa, menurut data SoSoValue, pasar kripto menunjukkan kinerja yang beragam. Sektor PayFi naik 3,96% dalam 24 jam terakhir, dengan XRP naik 5,36%, Bitcoin Cash (BCH) dan Stellar (XLM) masing-masing naik 2,36% dan 3,63%. Sektor DeFi naik 3,86%, dengan Uniswap (UNI) melonjak 45,40%. Lonjakan ini didorong oleh proposal tim Uniswap untuk menerapkan biaya protokol, mengurangi total pasokan token UNI, dan menyesuaikan kembali mekanisme insentif ekosistem. Sementara itu, Bitcoin (BTC) naik 0,23%, mempertahankan rentang sempit sekitar $105.000. Ethereum (ETH) turun 1,89%, sempat turun ke level $3.500.

Sektor penting lainnya meliputi: RWA, yang naik 1,16% dalam 24 jam terakhir, dengan Sky (SKY) naik 3,15% dalam sektor tersebut; Meme, yang naik 0,37%; dan OFFICIAL TRUMP (TRUMP), yang naik 10,15%.

Di sektor lain, Layer 2 turun 0,36%, sementara Starknet (STRK) melawan tren, naik 8,94%; Layer 1 turun 0,73%, sementara Hedera (HBAR) melonjak 6,90% dalam sehari; CeFi turun 1,88%, tetapi Cronos (CRO) naik 4,46%.