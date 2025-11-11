Seorang peretas menggunakan bagian komentar Polymarket untuk melakukan penipuan.

PANews melaporkan pada 11 November bahwa, menurut postingan dari trader kripto @25usdc, peretas menggunakan bagian komentar Polymarket untuk melakukan penipuan, mengakibatkan kerugian melebihi $500.000. Para peretas memposting tautan ke situs web palsu mereka dalam format yang disamarkan, bukan teks biasa. Pengguna yang masuk melalui email ke situs-situs ini ditanamkan dengan skrip, yang menyebabkan pelanggaran data dan kerugian finansial. PANews melaporkan pada 11 November bahwa, menurut postingan dari trader kripto @25usdc, peretas menggunakan bagian komentar Polymarket untuk melakukan penipuan, mengakibatkan kerugian melebihi $500.000. Para peretas memposting tautan ke situs web palsu mereka dalam format yang disamarkan, bukan teks biasa. Pengguna yang masuk melalui email ke situs-situs ini ditanamkan dengan skrip, yang menyebabkan pelanggaran data dan kerugian finansial.