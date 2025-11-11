BursaDEX+
Paus Legendaris James Wynn Membuat Keputusan Mengejutkan: Dia Berkata "Saya Telah Membuat Langkah Terakhir Saya," Menjual Semua Mata Uang Kripto Miliknya, dan Membuka Transaksi Bitcoin Baru! Inilah Prediksinya dan Transaksinya!

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/11 12:40

Cryptocurrency terkemuka Bitcoin (BTC) memulai minggu baru dengan kenaikan setelah langkah-langkah diambil untuk mengakhiri penutupan pemerintah selama 40 hari di AS.

Sementara kenaikan ini juga memobilisasi para whale, langkah ambisius lainnya datang dari James Wynn, yang dikenal sebagai whale Hyperliquid.

Sesuai dengan itu, James Wynn mengatakan bahwa dia menjual semua aset cryptocurrency-nya dan membuka posisi short di Bitcoin.

Whale besar James Wynn, dalam postingan di akun X-nya, mengatakan dia menjual semua cryptocurrency-nya dan membuka posisi short di BTC. Pada titik ini, Wynn berpendapat bahwa Bitcoin akan turun ke kisaran $67.000-$92.000.

Wynn menambahkan bahwa jika dia terbukti salah lagi dan prediksinya salah, dia akan menghapus akunnya selamanya.

Sementara Wynn membuat prediksi dan postingan yang ambisius, Lookonchain melaporkan bahwa, menurut data, Wynn telah dilikuidasi total 12 kali dalam 12 jam terakhir dan 45 kali dalam dua bulan terakhir.

James Wynn baru-baru ini mengumumkan bahwa dia memutuskan untuk menginvestasikan sebagian besar portofolionya di XRP.

*Ini bukan nasihat investasi.

Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/legendary-whale-james-wynn-makes-surprising-decision-he-said-ive-made-my-final-move-sold-all-his-cryptocurrencies-and-opened-a-new-bitcoin-transaction-heres-his-prediction/

