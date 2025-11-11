Postingan Paus Legendaris James Wynn Membuat Keputusan Mengejutkan: Dia Berkata "Saya Telah Membuat Langkah Terakhir Saya," Menjual Semua Mata Uang Kripto Miliknya, dan Membuka Transaksi Bitcoin Baru! Inilah Prediksinya dan Transaksinya! muncul di BitcoinEthereumNews.com. Mata uang kripto terkemuka Bitcoin (BTC) memulai minggu baru dengan kenaikan setelah langkah-langkah diambil untuk mengakhiri penutupan pemerintah AS selama 40 hari. Sementara kenaikan ini juga memobilisasi para paus, langkah ambisius lainnya datang dari James Wynn, yang dikenal sebagai paus Hyperliquid. Sesuai dengan itu, James Wynn mengatakan bahwa dia menjual semua aset mata uang kripto miliknya dan membuka posisi short di Bitcoin. Paus besar James Wynn, dalam postingan di akun X-nya, mengatakan dia menjual semua mata uang kripto miliknya dan membuka posisi short di BTC. Pada titik ini, Wynn berpendapat bahwa Bitcoin akan turun ke kisaran $67.000-$92.000. Wynn menambahkan bahwa jika dia terbukti salah lagi dan prediksinya salah, dia akan menghapus akunnya selamanya. "Saya menjual seluruh portofolio mata uang kripto saya. Saya menyetor semua stablecoin saya dan melakukan short dalam beberapa jam terakhir. Harga Bitcoin akan turun ke kisaran $92.000-$67.000. Jika saya salah, saya akan menghapus akun saya selamanya." Sementara Wynn membuat prediksi dan postingan yang ambisius, Lookonchain melaporkan bahwa, menurut data, Wynn telah dilikuidasi total 12 kali dalam 12 jam terakhir dan 45 kali dalam dua bulan terakhir. James Wynn baru-baru ini mengumumkan bahwa dia memutuskan untuk menginvestasikan sebagian besar portofolionya di XRP. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/legendary-whale-james-wynn-makes-surprising-decision-he-said-ive-made-my-final-move-sold-all-his-cryptocurrencies-and-opened-a-new-bitcoin-transaction-heres-his-prediction/ Postingan Paus Legendaris James Wynn Membuat Keputusan Mengejutkan: Dia Berkata "Saya Telah Membuat Langkah Terakhir Saya," Menjual Semua Mata Uang Kripto Miliknya, dan Membuka Transaksi Bitcoin Baru! Inilah Prediksinya dan Transaksinya! muncul di BitcoinEthereumNews.com. Mata uang kripto terkemuka Bitcoin (BTC) memulai minggu baru dengan kenaikan setelah langkah-langkah diambil untuk mengakhiri penutupan pemerintah AS selama 40 hari. Sementara kenaikan ini juga memobilisasi para paus, langkah ambisius lainnya datang dari James Wynn, yang dikenal sebagai paus Hyperliquid. Sesuai dengan itu, James Wynn mengatakan bahwa dia menjual semua aset mata uang kripto miliknya dan membuka posisi short di Bitcoin. Paus besar James Wynn, dalam postingan di akun X-nya, mengatakan dia menjual semua mata uang kripto miliknya dan membuka posisi short di BTC. Pada titik ini, Wynn berpendapat bahwa Bitcoin akan turun ke kisaran $67.000-$92.000. Wynn menambahkan bahwa jika dia terbukti salah lagi dan prediksinya salah, dia akan menghapus akunnya selamanya. "Saya menjual seluruh portofolio mata uang kripto saya. Saya menyetor semua stablecoin saya dan melakukan short dalam beberapa jam terakhir. Harga Bitcoin akan turun ke kisaran $92.000-$67.000. Jika saya salah, saya akan menghapus akun saya selamanya." Sementara Wynn membuat prediksi dan postingan yang ambisius, Lookonchain melaporkan bahwa, menurut data, Wynn telah dilikuidasi total 12 kali dalam 12 jam terakhir dan 45 kali dalam dua bulan terakhir. James Wynn baru-baru ini mengumumkan bahwa dia memutuskan untuk menginvestasikan sebagian besar portofolionya di XRP. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/legendary-whale-james-wynn-makes-surprising-decision-he-said-ive-made-my-final-move-sold-all-his-cryptocurrencies-and-opened-a-new-bitcoin-transaction-heres-his-prediction/