ETF spot Solana AS mencatat arus masuk bersih sebesar $6,78 juta dalam satu hari, menandai hari ke-10 berturut-turut dengan arus masuk bersih.

PANews melaporkan pada 11 November bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Solana AS mencatat arus masuk bersih sebesar $6,78 juta pada 10 November (Waktu Timur), menandai hari ke-10 berturut-turut dengan arus masuk bersih.
ETF Solana Bitwise (BSOL) mencatat arus masuk bersih sebesar $5,92 juta dalam satu hari, membawa total arus masuk bersih historisnya menjadi $330 juta.
ETF spot Solana Grayscale GSOL mencatat arus masuk bersih sebesar $850.000 dalam satu hari, membawa total arus masuk bersih historisnya menjadi $12,8 juta.
Pada saat penulisan, ETF spot Solana memiliki total nilai aset bersih sebesar $598 juta, rasio nilai aset bersih 0,64%, dan arus masuk bersih kumulatif sebesar $342 juta.