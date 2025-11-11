Square Kini Memungkinkan Penjual Menerima Pembayaran Bitcoin dengan Mudah

Tentu! Berikut adalah versi artikel yang ditulis ulang dan dipoles, menggabungkan pendahuluan yang menarik, poin-poin penting, dan mematuhi pedoman yang diminta:

Square Memperluas Opsi Pembayaran Bitcoin, Membawa Penerimaan Cryptocurrency Lebih Dekat ke Retail Mainstream

Square, raksasa pemrosesan pembayaran yang didirikan oleh Jack Dorsey, telah meluncurkan fitur baru yang memungkinkan pedagang menerima Bitcoin secara langsung saat checkout melalui sistem point-of-sale (POS). Langkah ini menandai langkah signifikan menuju integrasi cryptocurrency ke dalam perdagangan sehari-hari, memungkinkan bisnis dan konsumen bertransaksi dengan Bitcoin dengan lebih mudah. Seiring pasar crypto terus berkembang, inisiatif Square memperkuat posisinya di garis depan pembayaran berbasis crypto dan adopsi blockchain.

Fitur pembayaran Bitcoin Square kini tersedia untuk transaksi tatap muka melalui terminal POS-nya.

Pedagang dapat menerima Bitcoin untuk pembayaran dalam berbagai bentuk, termasuk Bitcoin ke Bitcoin, Bitcoin ke fiat, atau fiat ke Bitcoin.

Pembayaran Bitcoin akan bebas biaya hingga 2027, menawarkan keunggulan kompetitif dibandingkan biaya pemrosesan pembayaran kartu tradisional.

Square berencana untuk memperluas opsi online dan penagihan segera, memperluas penerimaan crypto di luar toko fisik.

Penyedia pembayaran digital Square telah meluncurkan fitur pembayaran Bitcoin baru yang dirancang untuk toko ritel, memungkinkan pedagang menerima cryptocurrency saat checkout. Co-founder Jack Dorsey mengumumkan di media sosial bahwa pengguna kini dapat menerima pembayaran Bitcoin, baik mengkonversinya segera atau menyimpan cryptocurrency tersebut, melalui platform Square.

Jack Dorsey, yang perusahaannya Block memiliki Square, menjelaskan bahwa layanan baru ini mendukung berbagai jenis transaksi, termasuk Bitcoin ke Bitcoin, Bitcoin ke fiat, fiat ke Bitcoin, dan pembayaran fiat-ke-fiat tradisional. Saat ini, fitur ini terbatas pada pembayaran tatap muka menggunakan terminal POS Square, dengan fungsionalitas online dan penagihan "sedang dikerjakan," menurut account executive Square, Jacob Szymik.

Yang penting, Square telah mengkonfirmasi tidak akan ada biaya yang diterapkan pada transaksi Bitcoin hingga 2027, memberikan bisnis cara yang menarik dan hemat biaya untuk mengaktifkan pembayaran crypto. Setelah periode bebas biaya berakhir, biaya sebesar 1% diperkirakan akan diterapkan, yang tetap kompetitif dibandingkan dengan biaya pemrosesan kartu kredit tipikal yang berkisar antara 1,5% hingga 4%.

Square sebelumnya telah mengisyaratkan integrasi pembayaran Bitcoin pada Oktober lalu, ketika meluncurkan fitur yang memungkinkan pedagang mengkonversi sebagian dari penjualan kartu harian mereka menjadi Bitcoin. Langkah menuju adopsi mainstream ini sejalan dengan komitmen jangka panjang Square untuk mendukung inovasi cryptocurrency dan blockchain, dengan perusahaan bertujuan untuk sepenuhnya meluncurkan solusi pembayaran Bitcoin-nya pada tahun 2026.

Adopsi Awal dan Penerimaan Pedagang

Lebih dari empat juta penjual di delapan negara—termasuk AS, Prancis, Inggris, dan Jepang—sudah tergabung dengan solusi pembayaran Square. Beberapa pengguna awal telah melaporkan pengalaman pembayaran Bitcoin secara langsung. Parker Lewis, kepala pengembangan bisnis di platform pembayaran Bitcoin dan fiat Zaprite, berbagi bahwa dia mengamati transaksi Bitcoin di kedai kopi berbasis Texas, Medici, di mana dia juga membayar dengan Bitcoin sendiri.

"Hari yang bagus untuk Medici dan semua pedagang Square yang mengadopsi Bitcoin. Sangat menggembirakan melihat Bitcoin menjadi bagian dari perdagangan sehari-hari," kata Lewis.

Katie Ananina, Chief Marketing Officer di CitizenX, juga merefleksikan signifikansi perkembangan ini, mencatat bahwa dia adalah salah satu yang pertama membayar dengan Bitcoin di Medici. Dia menyoroti bagaimana onboarding pedagang untuk menerima Bitcoin secara historis telah menjadi tantangan tetapi memuji langkah Square sebagai game-changer dalam mengurangi hambatan masuk untuk pembayaran crypto.

Survei terbaru menunjukkan minat konsumen yang berkembang dalam pembayaran crypto. Jajak pendapat YouGov Juli mengungkapkan bahwa 37% responden di AS dan Inggris melihat crypto, termasuk Bitcoin, sebagai metode pembayaran pilihan, didukung oleh kemajuan dalam teknologi blockchain dan regulasi crypto yang membentuk masa depan perdagangan digital.

Peluncuran Peta Pedagang Bitcoin Global

Menambah inovasi ramah crypto-nya, Jack Dorsey membagikan postingan yang mengumumkan peta interaktif baru yang menampilkan pedagang di seluruh dunia yang menerima Bitcoin. Dorsey mendesak pedagang lokal untuk mengaktifkan penerimaan Bitcoin, menekankan potensi crypto untuk berfungsi sebagai lindung nilai terhadap devaluasi mata uang fiat dan pelemahan dolar.

Sumber: Jack Dorsey

"Dorong pedagang lokal Anda untuk mengaktifkan penerimaan Bitcoin dengan biaya nol untuk membantu mereka lebih baik menahan pelemahan fiat," desak Dorsey.

Seiring Bitcoin terus mendapatkan daya tarik dalam lanskap pembayaran global, perkembangan terbaru Square menyoroti dorongan strategisnya untuk mendukung adopsi mainstream cryptocurrency dan memfasilitasi integrasi mereka ke dalam transaksi sehari-hari yang didukung oleh teknologi blockchain.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Square Now Lets Sellers Accept Bitcoin Payments Effortlessly di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.