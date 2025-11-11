BursaDEX+
Bank of England Mempertimbangkan Batas Kepemilikan 'Sementara' Stablecoin Dalam Rezim Regulasi yang Diusulkan

2025/11/11 14:00
Bank of England (BOE) telah menerbitkan makalah konsultasi yang sangat dinantikan tentang rezim regulasi yang diusulkan untuk stablecoin, yang akan diterapkan pada paruh kedua tahun depan.

BOE Melangkah Maju Dengan Batas Kepemilikan Stablecoin

Pada hari Senin, Bank of England merilis makalah konsultasi baru tentang kerangka regulasi yang diusulkan untuk stablecoin sistemik berdenominasi sterling, yang membahas aturan pendukung dan batas kepemilikan.

Kerangka baru BOE dibangun berdasarkan umpan balik yang diterima pada Makalah Diskusi November 2023, mencerminkan upaya Bank untuk menyusun aturan "kuat, tahan masa depan" yang selaras dengan strategi regulator untuk memodernisasi pembayaran ritel Inggris.

Terutama, Bank telah melangkah maju dengan proposal kontroversial untuk membatasi kepemilikan stablecoin untuk "mengurangi risiko stabilitas keuangan yang berasal dari arus keluar deposito yang besar dan cepat dari sektor perbankan."

Seperti dilaporkan oleh Bitcoinist, bank sentral telah mengeksplorasi pembatasan kepemilikan stablecoin di negara tersebut selama berbulan-bulan, berusaha menerapkan batas £10.000 hingga £20.000 untuk individu dan £10 juta untuk bisnis. Rencana tersebut menyerupai pendekatan yang diusulkan untuk pound digital, yang juga bertujuan mengatasi risiko stabilitas keuangan.

Beberapa industri kripto dan kelompok pembayaran mengkritik keras proposal bank sentral, dengan argumen bahwa hal itu akan menempatkan Inggris pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan AS dan Uni Eropa (UE).

Menyusul reaksi keras tersebut, outlet media berita melaporkan bahwa BOE sedang mengeksplorasi pemberian pengecualian kepada bisnis yang perlu menyimpan stablecoin dalam jumlah besar, seperti bursa kripto.

Makalah konsultasi mengkonfirmasi proposal batas kepemilikan "untuk melindungi akses berkelanjutan terhadap kredit saat sistem keuangan secara bertahap beradaptasi dengan bentuk uang digital baru."

Namun, makalah tersebut menjelaskan bahwa batas-batas tersebut akan bersifat "sementara" dan akan dihapus "setelah transisi tidak lagi menimbulkan risiko terhadap penyediaan keuangan bagi ekonomi riil." Makalah tersebut juga mencatat bahwa rezim pengecualian akan memungkinkan bisnis terbesar untuk menyimpan lebih banyak stablecoin jika diperlukan.

Rezim Baru Mengincar Pendekatan Regulasi Bersama

Seperti dijelaskan dalam pengumuman, rezim tersebut hanya akan berlaku untuk stablecoin yang dipatok pada sterling. Sementara itu, stablecoin yang digunakan untuk tujuan non-sistemik, seperti pembelian dan penjualan aset kripto, akan diawasi oleh Financial Conduct Authority (FCA).

BOE mengungkapkan pendekatan regulasi bersama dengan FCA, dengan dokumen yang menjelaskan bagaimana aturan akan diterapkan dalam praktik yang akan diterbitkan pada tahun 2026. "Jika diakui sebagai sistemik oleh HM Treasury (HMT), mereka akan beralih ke rezim Bank dan akan diatur bersama, dengan Bank mengawasi risiko kehati-hatian dan stabilitas keuangan, dan FCA terus mengawasi perilaku dan perlindungan konsumen," Bank menjelaskan.

Di antara proposal kebijakan utama yang dibahas dalam makalah konsultasi, Bank menyarankan agar penerbit stablecoin sistemik diizinkan untuk menyimpan hingga 60% aset pendukung dalam utang pemerintah Inggris jangka pendek.

BOE akan menyediakan penerbit dengan akun tanpa remunerasi di Bank untuk 40% sisanya, dengan tujuan memastikan "penebusan yang kuat dan kepercayaan publik, bahkan dalam kondisi stres."

Selain itu, penerbit yang dianggap sistemik saat peluncuran atau beralih dari rezim FCA pada awalnya akan dapat menyimpan hingga 95% aset pendukung mereka dalam utang pemerintah Inggris jangka pendek untuk mendukung kelangsungan hidup mereka saat mereka tumbuh.

Kebijakan baru juga mengusulkan pengaturan likuiditas bank sentral kepada penerbit dalam masa-masa sulit, memperkuat stabilitas keuangan dengan "menyediakan cadangan jika penerbit sistemik tidak dapat memonetisasi aset pendukung mereka di pasar swasta."

Sarah Breeden, Deputi Gubernur untuk Stabilitas Keuangan, menegaskan bahwa tujuan BOE "tetap untuk mendukung inovasi dan membangun kepercayaan dalam bentuk uang yang sedang berkembang ini."

"Kami telah mendengarkan dengan seksama umpan balik dan mengubah proposal kami untuk mencapai hal ini, termasuk tentang bagaimana penerbit stablecoin berinteraksi dengan Bank of England. Proposal ini cocok untuk masa depan di mana stablecoin memainkan peran penting dalam pembayaran, memberikan industri kejelasan yang dibutuhkan untuk merencanakan dengan percaya diri," dia menyimpulkan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

