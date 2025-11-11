Trader Hyperliquid 0x9263 Menghasilkan $31M Setelah 20 Perdagangan Menang Berturut-turut

TLDR

Trader 0x9263 menghasilkan $31M setelah 20 perdagangan sukses sejak 1 Oktober 2025.

0x9263 memegang $74,6M dalam posisi leverage di Ethereum, Bitcoin, dan lainnya.

Return on equity (ROE) trader tersebut mencapai 220% yang mengesankan, menunjukkan keahliannya.

Popularitas Hyperliquid yang meningkat didorong oleh kesuksesan 0x9263 yang menjadi sorotan.

Seorang trader yang dikenal sebagai 0x9263 telah membuat jejak signifikan di dunia perdagangan kripto, mengamankan lebih dari $31 juta keuntungan dari 20 perdagangan beruntun yang menang. Beroperasi di bursa terdesentralisasi Hyperliquid, trader tersebut telah menunjukkan presisi dan keahlian dengan posisi long leverage di Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Solana (SOL), dan Uniswap (UNI). Rentetan prestasinya yang luar biasa telah menarik perhatian di seluruh komunitas kripto, dengan banyak spekulasi tentang strategi di balik kesuksesannya.

Keuntungan Mengesankan dengan Perdagangan Leverage

Kesuksesan 0x9263 dimulai pada 1 Oktober 2025, ketika trader tersebut memulai rentetan 20 kemenangan mereka. Selama perdagangan ini, mereka mengakumulasi lebih dari $31 juta dalam keuntungan yang terealisasi. Saat ini, portofolio trader tersebut memegang $74,6 juta dalam posisi leverage di empat cryptocurrency utama. Meskipun menggunakan leverage tinggi—hingga 25x—trader tersebut telah menjaga penggunaan margin di bawah 17%, menunjukkan manajemen risiko yang hati-hati.

Di pasar yang dikenal dengan volatilitasnya, mengelola leverage dan margin sangat penting untuk mempertahankan keuntungan. Pendekatan disiplin 0x9263 telah memungkinkan trader tersebut menghasilkan return on equity (ROE) sebesar 220%. Tingkat ROE yang tinggi ini telah menimbulkan pertanyaan apakah strategi trader tersebut didorong oleh analisis canggih atau timing yang superior.

Pergeseran Strategis dari Posisi Short ke Long

Sekitar enam hari yang lalu, 0x9263 membuat pergeseran penting dalam strategi perdagangan mereka. Trader tersebut menutup posisi short sebelumnya dan memasuki posisi long pada Ethereum, Bitcoin, Solana, dan Uniswap. Perubahan ini terjadi tepat ketika pasar cryptocurrency mulai pulih, terutama dengan Bitcoin dan Ethereum yang mengalami pergerakan harga kuat pada awal November.

Timing trader tersebut tampaknya hampir sempurna. Ethereum dibeli sekitar $3.189, Solana sekitar $153, dan Bitcoin sekitar $100.648, tepat sebelum koin-koin ini mulai melonjak nilainya. Berdasarkan update terbaru, 0x9263 memegang jumlah besar cryptocurrency ini dalam posisi leverage. Posisi-posisi ini telah menghasilkan keuntungan yang belum terealisasi yang signifikan, dengan Ethereum menunjukkan keuntungan lebih dari $2,6 juta.

Reaksi Komunitas dan Spekulasi

Kesuksesan 0x9263 telah memicu keingintahuan luas di komunitas kripto. Spekulasi merajalela, dengan beberapa pengguna bercanda bahwa trader tersebut pasti memiliki "informasi orang dalam." Yang lain telah membandingkan akurasi trader tersebut dengan kemampuan hampir supernatural untuk memprediksi pergerakan pasar.

Meskipun sulit untuk mengetahui apakah trader tersebut adalah individu atau algoritma, beberapa analis menunjukkan bahwa manajemen risiko 0x9263 sama mengesankannya dengan keuntungannya. Titik masuk yang tepat dan kontrol yang cermat atas penggunaan margin menunjukkan pendekatan yang sangat terkalkulasi dan disiplin.

Peran Hyperliquid dalam Kesuksesan 0x9263

Hyperliquid, bursa perpetual terdesentralisasi tempat 0x9263 berdagang, telah mendapatkan perhatian sebagai platform yang mengakomodasi posisi leverage besar. Kesuksesan trader tersebut telah berkontribusi pada peningkatan minat terhadap Hyperliquid, yang melihat lebih banyak aktivitas whale dan likuiditas karena lebih banyak trader beralih dari bursa terpusat.

Saat kisah 0x9263 terus berkembang, rentetan 20 kemenangan mereka yang mengesankan telah menjadikan mereka tokoh penting di ruang perdagangan kripto. Entah trader tersebut menggunakan algoritma canggih, analisis pasar, atau kombinasi keduanya, jelas bahwa strateginya telah terbukti sukses. Pertumbuhan berkelanjutan Hyperliquid juga menunjukkan bahwa lebih banyak trader akan mencoba meniru jenis kesuksesan ini di platform terdesentralisasi.

