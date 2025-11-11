Analisis Harga Jupiter (JUP): Segitiga Menurun Mengisyaratkan Terobosan Menuju $1,26

Harga Jupiter sedang konsolidasi di dekat level support $0,35, menunjukkan potensi stabilisasi sebelum pergerakan berikutnya.

Indikator teknis menunjukkan tekanan bearish ringan dengan RSI di 41,64, menunjukkan potensi stabilisasi.

Penembusan di atas zona kompresi bisa menargetkan $0,45, $0,60, $0,76, $0,87, $1,00, $1,15, dan $1,26 dalam jangka pendek.

Jupiter (JUP) menunjukkan ketahanan dalam trajektori harganya, menunjukkan sedikit lonjakan dalam nilai pasar keseluruhannya. Selama 24 jam terakhir, JUP telah naik hampir 1,17%, meskipun mengalami stabilitas jika mempertimbangkan kinerjanya selama tujuh hari terakhir.

Pada saat penulisan, JUP diperdagangkan di $0,3566, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $38,56 juta, tetap relatif stabil selama 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar totalnya berdiri di $1,14 miliar, menunjukkan minat investor dan keterlibatan dalam token tersebut.

Sumber: CoinMarketCap

Baca Juga: Jupiter di Persimpangan: Akankah Zona Dukungan Memicu Pembalikan Besar?

Jupiter (JUP) Menunjukkan Konsolidasi Sebelum Pergerakan Naik

Grafik Jupiter (JUP) menunjukkan setelah mencapai puncak sekitar $0,55 pada akhir Juli, harga memasuki tren penurunan berkepanjangan dengan penurunan tajam, termasuk lonjakan turun pertengahan Oktober. Saat ini diperdagangkan di sekitar $0,356, sedikit di atas Bollinger Band bawah di $0,3008, pasar tampaknya menemukan beberapa dukungan jangka pendek sambil bergerak menuju konsolidasi.

Sumber: TradingView

Nilai RSI adalah 41,64, yang berada di bawah garis tengah, menunjukkan momentum bearish ringan tetapi tidak sampai tingkat yang dianggap oversold.

MACD menunjukkan skenario di mana garis sinyal berada di atas garis MACD dengan bar sedikit negatif pada histogram, menunjukkan bahwa meskipun ada pasar bearish, pasar tersebut melemah. Pasar memang berada dalam posisi di mana sedang melalui fase konsolidasi setelah pasar bearish yang kuat.

Jupiter Menargetkan $1,26 saat Segitiga Menurun Berlangsung

Selain itu, analis kripto, Jonathan Carter, mengungkapkan bahwa Jupiter (JUP) sekarang bertahan di atas batas bawah segitiga menurun ini pada grafik 2 hari. Ini adalah tanda periode terkompresi di mana harga sedang membangun menuju titik kritis. Pada titik ini, para trader menunggu untuk melihat ke arah mana harga akan bergerak.

Sumber: X

Jika breakout berhasil dicapai melalui zona kompresi ini, mungkin akan mendorong harga menuju level signifikan $0,45, $0,60, $0,76, $0,87, $1,00, $1,15, dan $1,26. Setiap level ini mungkin bertindak sebagai titik minat bagi trader, di mana momentum mungkin meningkat atau beristirahat. Hasilnya memiliki efek signifikan pada aksi harga jangka pendek untuk JUP.

Perhatian pasar tertuju pada titik kritis ini karena titik di mana segitiga menurun menyentuh adalah momen yang mewakili skenario berhasil atau gagal. Perilaku pasar dalam sesi mendatang akan dengan jelas menunjukkan apakah ada cukup tekanan bull untuk tembus di atas atau jika cukup tekanan bear akan dihasilkan untuk menguji level yang lebih rendah.

Baca Juga: Jupiter (JUP) Siap untuk Breakout: Bisakah Mencapai $0,4985 Segera?