Senat mengesahkan RUU pada hari Senin untuk mengakhiri penutupan pemerintah AS yang mencatat rekor, sementara Bitcoin telah menjadi tren di media sosial karena melonjak 6,7% melampaui $106.000. Bitcoin telah menjadi tren di media sosial selama beberapa hari terakhir saat politisi AS telah bekerja menuju akhir dari penutupan pemerintah AS yang mengganggu, yang berujung pada pengesahan RUU pendanaan yang sangat diperdebatkan oleh Senat pada hari Senin. Dilaporkan butuh sekitar 10 jam bagi Partai Republik untuk menyelesaikan tugas pada hari Senin dan mendapatkan 60 suara (delapan di antaranya adalah Demokrat) yang diperlukan untuk mengesahkan RUU pendanaan yang akan mencakup sebagian besar pengeluaran pemerintah hingga akhir Januari tahun depan. "Setelah pengesahan, CR akan dibawa ke DPR untuk pemungutan suara sebelum kita dibuka kembali. Semoga, kita dibuka pada hari Rabu," catat Senator Republik Markwayne Mullin melalui X pada hari Senin.

Percakapan Bitcoin meningkat saat harga pulih, penutupan pemerintah AS mendekati akhir

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/11/11 13:13
Senat mengesahkan rancangan undang-undang pada hari Senin untuk mengakhiri penutupan pemerintah AS yang mencatat rekor, sementara Bitcoin telah menjadi tren di media sosial karena melonjak 6,7% melewati $106.000.

Bitcoin telah menjadi tren di media sosial selama beberapa hari terakhir saat politisi AS telah bekerja menuju akhir dari penutupan pemerintah AS yang mengganggu, yang berujung pada pengesahan rancangan undang-undang pendanaan yang sangat diperebutkan oleh Senat pada hari Senin. 

Dilaporkan butuh sekitar 10 jam bagi Partai Republik untuk menyelesaikan tugas pada hari Senin dan mendapatkan 60 suara (delapan di antaranya adalah Demokrat) yang diperlukan untuk mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan yang akan mencakup sebagian besar pengeluaran pemerintah hingga akhir Januari tahun depan. 

"Setelah pengesahan, CR akan dibawa ke DPR untuk pemungutan suara sebelum kami dibuka kembali. Semoga, kami dibuka pada hari Rabu," catat Senator Republik Markwayne Mullin melalui X pada hari Senin. 

