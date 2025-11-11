BursaDEX+
Departemen Keuangan AS Menyetujui Imbalan Staking untuk Dana Kripto Teregulasi

2025/11/11 15:01
Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah mengumumkan aturan baru yang secara resmi mengizinkan produk investasi kripto teregulasi, seperti produk yang diperdagangkan di bursa (ETP) dan trust, untuk mendapatkan imbalan staking.

Hingga saat ini, dana yang menawarkan eksposur kripto hanya dapat memegang aset itu sendiri. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam staking, sebuah proses yang membantu mengamankan blockchain proof-of-stake (PoS) dan memberikan imbalan sebagai balasannya. Aturan baru ini sekarang memberikan kerangka hukum yang jelas bagi dana untuk melakukan staking aset sambil tetap sepenuhnya mematuhi peraturan keuangan AS.

Bagaimana Aturan Staking Baru Departemen Keuangan AS Bekerja

Staking bekerja mirip seperti mendapatkan bunga. Ketika investor melakukan staking aset digital pada jaringan proof-of-stake, mereka menguncinya untuk mendukung jaringan dan mendapatkan imbalan sebagai balasannya.

Sebelumnya, banyak lembaga keuangan menghindari staking karena standar pajak dan kepatuhan yang tidak jelas. Sekarang, Departemen Keuangan telah mendefinisikan struktur safe harbor yang menguraikan secara tepat bagaimana melakukan staking aset dalam kerangka teregulasi.

Menurut Bill Hughes, Penasihat Hukum Senior di Consensys, safe harbor hanya berlaku untuk struktur trust yang sederhana dan transparan. Aturan tersebut mengharuskan bahwa:

  • Dana hanya dapat memegang satu aset digital dan uang tunai.
  • Aset harus dikelola oleh kustodian berlisensi.
  • Investor harus dapat menarik dana kapan saja, bahkan saat aset sedang di-staking.
  • Dana harus menggunakan penyedia staking independen.
  • Aktivitas terbatas pada memegang, staking, dan menebus aset digital—tidak diperbolehkan perdagangan atau operasi berisiko tinggi.
Mengapa Kerangka Staking Departemen Keuangan Penting bagi Investor Institusional

Pembaruan ini menghilangkan salah satu hambatan terbesar untuk adopsi kripto institusional. Manajer dana dan kustodian sebelumnya ragu untuk melakukan staking karena implikasi pajak yang tidak pasti. Sekarang, imbalan staking secara jelas diakui di bawah standar regulasi AS, memberikan institusi kepercayaan diri untuk berpartisipasi dengan aman.

Keputusan ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi staking di seluruh blockchain utama seperti Ethereum, Solana, dan lainnya. Dengan dana teregulasi yang sekarang dapat melakukan staking, lebih banyak investor dapat memperoleh imbalan staking tanpa perlu mengelola proses teknis sendiri. Ini juga akan membawa likuiditas dan desentralisasi yang lebih besar ke jaringan proof-of-stake.

Langkah Besar untuk Integrasi Kripto dalam Keuangan Tradisional

Persetujuan Departemen Keuangan menandai titik balik bagi kripto dan keuangan tradisional. Staking telah berkembang dari area abu-abu menjadi aktivitas penghasil pendapatan yang diakui untuk produk teregulasi.

Dengan aturan yang jelas ini, investor sehari-hari sekarang dapat memperoleh eksposur terhadap imbalan staking melalui saluran investasi tradisional, membawa kripto selangkah lebih dekat ke adopsi keuangan mainstream.

FAQ

Bagaimana staking bekerja di bawah kerangka Departemen Keuangan yang baru?

Dana dapat melakukan staking satu aset digital yang disetujui melalui kustodian berlisensi dan penyedia independen sambil memungkinkan penarikan investor kapan saja.

Mengapa pembaruan staking Departemen Keuangan penting bagi institusi?

Ini menghilangkan ketidakpastian pajak dan kepatuhan, memberikan institusi kepercayaan diri untuk mendapatkan imbalan staking dengan aman.

Jaringan kripto mana yang bisa mendapat manfaat dari aturan staking baru?

Rantai proof-of-stake utama seperti Ethereum dan Solana mungkin akan melihat partisipasi lebih tinggi saat dana teregulasi mulai melakukan staking.

Bagaimana aturan baru membantu investor sehari-hari?

Investor sekarang dapat mengakses imbalan staking melalui produk tradisional teregulasi tanpa perlu mengelola pengaturan teknis sendiri.

