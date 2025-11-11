Ripple (XRP): Struktur Utuh, tetapi Penembusan di Bawah Garis Ini Berisiko Koreksi Tajam

Kenaikan terbaru Ripple (XRP) telah mendorong keuntungan mingguan hampir mencapai 10%, dengan token diperdagangkan pada $2,45. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa aset tersebut berada dalam "momen ketegangan daripada konfirmasi."

Nasibnya kini bergantung pada backtest $2,41.

Level Fibonacci Krusial

Dalam update pasar terbaru, CasiTrades memperingatkan trader untuk tidak mengejar breakout dan menekankan perlunya menunggu backtest support sebelum masuk posisi. Menurut analis kripto tersebut, level penting yang perlu diperhatikan adalah $2,41 di Coinbase, yang merupakan support Fibonacci kritis. Reaksi di zona ini bisa menentukan pergerakan besar XRP berikutnya. Meskipun bounce jangka pendek menuju $2,50 mungkin terjadi, analis mencatat masih belum pasti apakah pergerakan tersebut akan bertahan atau mengarah ke penurunan lebih lanjut.

Jika level $2,41 gagal bertahan, retracement Fibonacci 0,5 makro di sekitar $2 akan menjadi target logis berikutnya. Zona ini sesuai dengan pola koreksi yang lebih luas yang telah diikuti oleh analis. Dengan mengukur subgelombang, strukturnya masih menunjukkan kemungkinan pengujian support $2 tersebut sebelum pemulihan besar terjadi.

Prospek ini juga dipengaruhi oleh pergerakan harga Bitcoin, karena belum menembus level resistensi utamanya. CasiTrades mengamati bahwa Bitcoin tetap rentan terhadap pullback menuju $97.000 atau bahkan $94.000, dengan invalidasi hanya terjadi jika ditutup di atas $107.000 pada grafik 4 jam, level yang sempat diuji tetapi dengan cepat ditolak.

Secara keseluruhan, analis menggambarkan pasar berada dalam "momen ketegangan daripada konfirmasi," dengan titik invalidasi yang jelas dan struktur yang terdefinisi. Reaksi di sekitar $2,41 kemungkinan akan menentukan apakah XRP melanjutkan kenaikannya atau jatuh untuk menguji kembali support makro di sekitar $2.

Faktor Struktural, Bukan Sentimen Jangka Pendek

Dalam pernyataan kepada CryptoPotato, Alexis Sirkia, Ketua Yellow Network yang didukung Ripple, mengatakan kenaikan harga XRP baru-baru ini terutama disebabkan oleh ekspektasi yang berkembang untuk peluncuran exchange-traded funds (ETF) XRP spot. Beberapa penerbit telah memperbarui pengajuan mereka ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), sementara DTCC telah mencantumkan hingga sembilan ticker XRP yang mungkin. Investor memposisikan diri lebih awal, mengharapkan arus masuk ritel dan institusional yang kuat setelah ETF diluncurkan, kemungkinan sekitar 13 November.

Sirkia juga menunjuk pada investasi Ripple sebesar $500 juta dan valuasi $40 miliar sebagai tanda meningkatnya kepercayaan dalam ekosistem XRP. Dia mengatakan bahwa pemain keuangan besar seperti Citadel dan Fortress yang berinvestasi di Ripple menunjukkan keyakinan kuat pada utilitas XRP Ledger. Menurut Sirkia, pergerakan besar XRP berikutnya kemungkinan akan bergantung pada perkembangan struktural jangka panjang ini daripada sentimen pasar jangka pendek.

