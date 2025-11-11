Getaran dovish dari pasar tenaga kerja – ING

Postingan Vibrasi dovish dari pasar tenaga kerja – ING muncul di BitcoinEthereumNews.com. Angka lapangan kerja Inggris pagi ini menunjukkan sisi yang lemah, catat analis FX ING Francesco Pesole. EUR/GBP terus menghadapi beberapa risiko kenaikan "Pengangguran naik menjadi 5,0% dalam tiga bulan hingga September (perkiraan 4,9%) dan lapangan kerja Oktober berkontraksi sebesar -32k, setelah revisi -32k (cetakan pertama adalah -10k) untuk September. Pendapatan mingguan melambat di semua sektor, dengan ukuran headline (3M/YoY) di bawah ekspektasi pada 4,8%." "Angka-angka ini tidak terlalu dovish, tetapi mereka mendukung sampai batas tertentu penilaian ulang dovish yang sedang berlangsung terhadap ekspektasi suku bunga Bank of England. Ingat bahwa bagian dari perubahan hawkish BoE di musim panas didasarkan pada meremehkan risiko terhadap pasar tenaga kerja sambil memfokuskan kembali pada masalah inflasi. Sekarang, baik data inflasi maupun lapangan kerja mulai menunjukkan penurunan, dan kami berpikir kenaikan pajak Anggaran Musim Gugur akan memberikan argumen final untuk pemotongan pada Desember." "EUR/GBP terus menghadapi beberapa risiko kenaikan karena pasar belum sepenuhnya memperhitungkan pergerakan Desember (18bp pagi ini). Namun, pasangan ini sudah diperdagangkan di sisi yang kaya karena GBP menyematkan beberapa premi risiko menjelang anggaran. Target akhir tahun kami tetap 0,88." Sumber: https://www.fxstreet.com/news/gbp-dovish-vibes-from-jobs-market-ing-202511110904 Postingan Vibrasi dovish dari pasar tenaga kerja – ING muncul di BitcoinEthereumNews.com. Angka lapangan kerja Inggris pagi ini menunjukkan sisi yang lemah, catat analis FX ING Francesco Pesole. EUR/GBP terus menghadapi beberapa risiko kenaikan "Pengangguran naik menjadi 5,0% dalam tiga bulan hingga September (perkiraan 4,9%) dan lapangan kerja Oktober berkontraksi sebesar -32k, setelah revisi -32k (cetakan pertama adalah -10k) untuk September. Pendapatan mingguan melambat di semua sektor, dengan ukuran headline (3M/YoY) di bawah ekspektasi pada 4,8%." "Angka-angka ini tidak terlalu dovish, tetapi mereka mendukung sampai batas tertentu penilaian ulang dovish yang sedang berlangsung terhadap ekspektasi suku bunga Bank of England. Ingat bahwa bagian dari perubahan hawkish BoE di musim panas didasarkan pada meremehkan risiko terhadap pasar tenaga kerja sambil memfokuskan kembali pada masalah inflasi. Sekarang, baik data inflasi maupun lapangan kerja mulai menunjukkan penurunan, dan kami berpikir kenaikan pajak Anggaran Musim Gugur akan memberikan argumen final untuk pemotongan pada Desember." "EUR/GBP terus menghadapi beberapa risiko kenaikan karena pasar belum sepenuhnya memperhitungkan pergerakan Desember (18bp pagi ini). Namun, pasangan ini sudah diperdagangkan di sisi yang kaya karena GBP menyematkan beberapa premi risiko menjelang anggaran. Target akhir tahun kami tetap 0,88." Sumber: https://www.fxstreet.com/news/gbp-dovish-vibes-from-jobs-market-ing-202511110904