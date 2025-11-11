BursaDEX+
Postingan Bitcoin's Tenuous Grip on Key Levels Sparks Concern muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin sedang mengalami tekanan jual yang meningkat, tidak mampu mempertahankan dirinya di atas ambang batas penting $107.250. Level yang dulunya merupakan dukungan yang dapat diandalkan, kini telah berubah menjadi penghalang resistensi yang menakutkan, menandai penurunan teknis yang signifikan di pasar mata uang digital. Lanjutkan Membaca: Bitcoin's Tenuous Grip on Key Levels Sparks Concern Sumber: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoins-tenuous-grip-on-key-levels-sparks-concern

Cengkeraman Rapuh Bitcoin pada Level Kunci Memicu Kekhawatiran

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/11 18:16
Bitcoin sedang mengalami tekanan jual yang meningkat, tidak mampu mempertahankan dirinya di atas ambang batas penting $107.250. Level yang dulunya merupakan dukungan yang dapat diandalkan, kini telah berubah menjadi penghalang resistensi yang menakutkan, menandai penurunan teknis yang signifikan di pasar mata uang digital.

Lanjutkan Membaca: Pegangan Bitcoin yang Rapuh pada Level Kunci Memicu Kekhawatiran

Sumber: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoins-tenuous-grip-on-key-levels-sparks-concern

