Cengkeraman Rapuh Bitcoin pada Level Kunci Memicu Kekhawatiran

Postingan Bitcoin's Tenuous Grip on Key Levels Sparks Concern muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin sedang mengalami tekanan jual yang meningkat, tidak mampu mempertahankan dirinya di atas ambang batas penting $107.250. Level yang dulunya merupakan dukungan yang dapat diandalkan, kini telah berubah menjadi penghalang resistensi yang menakutkan, menandai penurunan teknis yang signifikan di pasar mata uang digital. Lanjutkan Membaca: Bitcoin's Tenuous Grip on Key Levels Sparks Concern Sumber: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoins-tenuous-grip-on-key-levels-sparks-concern Postingan Bitcoin's Tenuous Grip on Key Levels Sparks Concern muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin sedang mengalami tekanan jual yang meningkat, tidak mampu mempertahankan dirinya di atas ambang batas penting $107.250. Level yang dulunya merupakan dukungan yang dapat diandalkan, kini telah berubah menjadi penghalang resistensi yang menakutkan, menandai penurunan teknis yang signifikan di pasar mata uang digital. Lanjutkan Membaca: Bitcoin's Tenuous Grip on Key Levels Sparks Concern Sumber: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoins-tenuous-grip-on-key-levels-sparks-concern