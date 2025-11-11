Emas Naik ke $4.140 karena Kesepakatan Penutupan Pemerintah Meningkatkan Ekspektasi Pemotongan Suku Bunga

TLDR

Emas mencapai $4.140 per ons setelah melompat 2,9% dalam kenaikan harian terbesar sejak Mei karena pasar mengantisipasi pemotongan suku bunga Federal Reserve

Kesepakatan bipartisan untuk mengakhiri penutupan pemerintah AS selama 40 hari diperkirakan akan disahkan, yang akan mengembalikan rilis data ekonomi yang menunjukkan prospek yang memburuk

Data pekerjaan Oktober yang lemah dan sentimen konsumen yang menurun meningkatkan peluang pemotongan suku bunga Fed pada Desember menjadi 64%, dengan probabilitas 77% pada Januari

Proposal Presiden Trump untuk cek stimulus $2.000 menimbulkan kekhawatiran inflasi, memperkuat daya tarik emas sebagai penyimpan nilai terhadap penurunan nilai mata uang

Emas telah naik lebih dari 55% pada 2025, dalam jalur untuk kinerja tahunan terbaiknya sejak 1979, dengan Goldman Sachs memperkirakan $4.900 per ons pada Q4 2026

Harga emas melanjutkan rallinya pada hari Senin, mencapai sekitar $4.140 per ons setelah mencatat kenaikan satu hari terbesar sejak Mei. Logam mulia tersebut naik 2,9% pada sesi perdagangan sebelumnya karena pasar mengantisipasi pemotongan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve.

Lonjakan harga terjadi saat Senat AS memajukan kesepakatan bipartisan untuk mengakhiri penutupan pemerintah terlama dalam sejarah Amerika. Penutupan selama 40 hari telah menunda rilis data ekonomi yang menurut para ekonom akan menunjukkan kondisi yang memburuk. Presiden Donald Trump telah menyatakan dukungan untuk kesepakatan tersebut, yang diperkirakan akan disahkan dan memungkinkan pemerintah untuk dibuka kembali dalam beberapa hari.

Setelah pemerintah melanjutkan operasinya, laporan ekonomi yang tertunda akan memberikan informasi tentang keadaan ekonomi. Data terbaru sudah menggambarkan gambaran yang lemah, dengan kehilangan pekerjaan pada Oktober di sektor pemerintah dan ritel. Sentimen konsumen juga turun pada awal November karena rumah tangga mengungkapkan kekhawatiran tentang kondisi ekonomi.

Data ekonomi yang lemah telah meningkatkan ekspektasi pasar untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve. Menurut alat FedWatch dari CME Group, para pedagang kini melihat peluang 64% untuk pemotongan suku bunga pada Desember. Probabilitas naik menjadi sekitar 77% pada Januari.

Proposal Cek Stimulus Menambah Kekhawatiran Inflasi

Emas mendapat dorongan lain dari saran Presiden Trump pada akhir pekan bahwa warga Amerika bisa menerima cek stimulus "setidaknya $2.000 per orang." Proposal tersebut, yang digambarkan sebagai dividen tarif, menyerupai pembayaran era Covid yang oleh beberapa ekonom disalahkan karena berkontribusi pada lonjakan inflasi 2021-2022. Menteri Keuangan Scott Bessent telah meremehkan ide tersebut.

Daniel Ghali, seorang ahli strategi di TD Securities, mencatat bahwa pasar tampaknya bereaksi terhadap proposal cek stimulus Trump. "Banyak yang jelas ingin menarik pelatuk di pasar emas," katanya dalam catatan kepada klien.

Prospek Pemotongan Suku Bunga Mendukung Emas

Aset tanpa hasil seperti emas biasanya berkinerja baik ketika suku bunga turun. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya kesempatan untuk memegang emas, yang tidak membayar bunga atau dividen. Logam tersebut juga mendapat manfaat selama periode ketidakpastian ekonomi dan kekhawatiran tentang penurunan nilai mata uang.

Emas bisa diperdagangkan antara $4.200 dan $4.300 per ons pada akhir tahun, menurut Grant. Dia menganggap $5.000 per ons sebagai target yang masuk akal untuk kuartal pertama 2026.

Christopher Wong, seorang ahli strategi di Oversea-Chinese Banking Corp, mengatakan Federal Reserve diperkirakan akan terus melonggarkan kebijakan hingga 2026. Suku bunga kemungkinan akan cenderung lebih rendah, mendukung harga emas.

Tidak semua pejabat Federal Reserve setuju tentang jalan ke depan. Mary Daly, presiden Federal Reserve Bank of San Francisco, memperingatkan tentang menjaga suku bunga terlalu tinggi untuk waktu yang terlalu lama. Alberto Musalem, presiden St. Louis Fed, mendesak kehati-hatian pada pemotongan tambahan dan mengharapkan ekonomi akan pulih pada kuartal pertama 2026.

Emas telah naik lebih dari 55% pada 2025, menempatkannya pada jalur untuk kinerja tahunan terbaiknya sejak 1979. Logam tersebut mencapai rekor tertinggi di atas $4.380 per ons bulan lalu sebelum mundur. Beberapa faktor telah mendorong reli, termasuk pembelian bank sentral yang meningkat dan peningkatan arus masuk ke dana yang diperdagangkan di bursa.

Goldman Sachs Group Inc mempertahankan pandangan positif untuk emas, memperkirakan logam tersebut akan mencapai $4.900 per ons pada kuartal keempat 2026. Logam mulia lainnya juga mencatat kenaikan pada hari Senin, dengan perak naik 4,5% menjadi $50,46 per ons, platinum naik 2,4% menjadi $1.582,50, dan paladium menambah 3,1% menjadi $1.422,79.

