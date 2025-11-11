Coinbase Meluncurkan Akun Tabungan UK saat Bertujuan Menjadi Aplikasi Keuangan Teratas Inggris

Fintech

Coinbase telah mengambil langkah berani lainnya ke dalam keuangan mainstream dengan memperkenalkan produk tabungan untuk pengguna di Inggris, menandakan langkah yang lebih dalam melampaui akar pertukaran kripto mereka.

Poin Penting: Coinbase meluncurkan rekening tabungan Inggris dengan bunga harian 3,75% dan perlindungan FSCS.

Fitur ini, didukung oleh ClearBank, mendukung setoran dan penarikan instan.

Kepemimpinan Coinbase di Inggris bertujuan menjadi aplikasi keuangan teratas negara tersebut.

Hambatan regulasi tetap ada, tetapi Inggris tetap menjadi pasar global terbesar Coinbase.

Fitur baru yang didukung oleh ClearBank ini memungkinkan pelanggan mendapatkan bunga harian pada saldo mereka sambil mempertahankan fleksibilitas akses instan — kombinasi yang jarang terlihat di antara bank tradisional.

Hibrida Perbankan dan Fintech

Mulai 11 November, sekelompok pengguna terpilih di Inggris akan mendapatkan akses ke apa yang disebut Coinbase sebagai Coinbase Savings Account. Ini menawarkan tingkat setara tahunan (AER) 3,75% yang berfluktuasi sesuai kondisi pasar dan dibayarkan setiap hari daripada bulanan atau triwulanan. Pengguna dapat menyetor atau menarik secara instan tanpa periode penguncian atau persyaratan saldo minimum, memberikan kenyamanan rekening giro dan potensi penghasilan dari rencana tabungan.

Mungkin yang paling mencolok, produk ini membawa perlindungan di bawah Financial Services Compensation Scheme (FSCS), yang melindungi hingga £85.000 ($112.000) dalam setoran GBP per pelanggan. Hal ini menjadikannya salah satu penawaran tabungan terafiliasi kripto pertama di Inggris yang memberikan jaminan yang sama seperti bank high street.

Bertujuan Menjadi "Super App" Keuangan Inggris

Eksekutif Coinbase mengatakan ini bukan sekadar peluncuran produk — ini adalah bagian dari transformasi yang lebih besar. "Kami ingin memberikan pengguna Inggris platform tunggal di mana kripto, stablecoin, dan uang tradisional bekerja bersama," kata Mitesh Savjani, Pemimpin Produk dan Pertumbuhan Coinbase Inggris.

Perusahaan ini sudah menawarkan Coinbase Card, memungkinkan pengguna untuk membelanjakan dari saldo kripto atau fiat di pedagang mana pun yang menerima Visa. Dengan penambahan fitur tabungan baru, Coinbase memposisikan dirinya sebagai ekosistem keuangan one-stop, di mana pelanggan dapat menyimpan, menghasilkan, dan membelanjakan dengan mulus.

CEO Inggris Keith Grose mengatakan perusahaan bertujuan menjadi "aplikasi keuangan nomor satu" di negara tersebut, membangun alat yang dirancang untuk pengguna lokal daripada template global. "Orang menginginkan yang terbaik dari dua dunia — keandalan bank dan inovasi kripto — dan itulah yang kami berikan," kata Grose.

Mengalahkan Bank, Menantang Fintech

Dengan suku bunga variabel 3,75%, rekening baru Coinbase melampaui sebagian besar penawaran tabungan bank Inggris, yang saat ini berada di bawah 3%. Namun, masih tertinggal dari pesaing fintech yang paling agresif, beberapa di antaranya telah mendorong suku bunga melampaui 4%.

Tidak seperti para pesaing tersebut, Coinbase menggabungkan akses ke lebih dari 260 cryptocurrency, integrasi stablecoin, dan struktur tabungan fiat yang diatur. Langkah ini secara efektif mengaburkan batas antara pertukaran kripto dan neobank — model hibrida yang telah lama dibahas dalam industri tetapi jarang dieksekusi pada skala ini.

Konteks Regulasi dan Rencana Ekspansi

Peluncuran tabungan ini menandai tonggak sejarah lain dalam kehadiran Coinbase yang berkembang di seluruh Eropa. Awal tahun ini, perusahaan menerima persetujuan Virtual Asset Service Provider (VASP) dari UK Financial Conduct Authority (FCA), menjadi pertukaran kripto terdaftar terbesar di negara tersebut.

Inggris tetap menjadi pasar strategis bagi Coinbase, yang berencana untuk secara bertahap memperluas akses ke rekening tabungan baru untuk semua pengguna yang memenuhi syarat dalam beberapa minggu mendatang. Para eksekutif memandang negara ini sebagai tempat pengujian untuk produk yang nantinya bisa diluncurkan ke UE dan seterusnya.

Namun, jalan perusahaan tidak tanpa gesekan. Pada 2024, FCA mendenda Coinbase UK £4,5 juta untuk kegagalan kepatuhan terkait pelanggan berisiko tinggi, dan baru minggu lalu, Bank Sentral Irlandia menjatuhkan denda €24,7 juta ($26,6 juta) atas kelalaian anti-pencucian uang dan pembiayaan kontra-terorisme antara 2021 dan 2025.

Terlepas dari tantangan ini, Coinbase bersikeras bahwa posisi regulasinya tidak pernah lebih kuat dan tetap berkomitmen untuk menetapkan standar tinggi untuk integrasi kripto-fintech yang patuh.

Sekilas Masa Depan Perbankan

Coinbase Savings Account mewakili lebih dari sekadar penawaran fintech lainnya — ini adalah sekilas tentang bagaimana keuangan digital dapat berkembang di Inggris. Dengan menggabungkan akses instan fintech, keamanan perbankan, dan fleksibilitas kripto, Coinbase membangun jembatan antara dua dunia keuangan yang telah lama beroperasi secara terpisah.

Jika peluncuran terbukti sukses, produk ini dapat mempercepat tren yang lebih luas: kebangkitan perusahaan berbasis kripto menjadi generasi bank berikutnya.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

