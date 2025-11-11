BursaDEX+
Saham TeraWulf (WULF): Pendapatan Q3 Melonjak 87% saat Harga Bitcoin Hampir Dua Kali Lipat

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2025/11/11 19:44
TLDR

  • Pendapatan TeraWulf Q3 mencapai $50,6 juta, naik 87% year-over-year karena harga Bitcoin hampir dua kali lipat
  • Perusahaan menambang 377 Bitcoin dibandingkan 555 di Q3 2024, tetapi harga rata-rata Bitcoin melonjak dari $61.023 menjadi $114.390
  • Pendapatan aset digital mencapai total $43,4 juta dengan pendapatan baru dari sewa komputasi kinerja tinggi
  • TeraWulf mengamankan kesepakatan infrastruktur AI senilai $6,7 miliar dengan kemitraan Fluidstack dan Google
  • Saham WULF ditutup pada $14,30, naik 3,8% tetapi turun 2,5% dalam perdagangan after-hours

TeraWulf menghasilkan pendapatan Q3 sebesar $50,6 juta, lonjakan 87% dari kuartal ketiga tahun lalu. Penambang Bitcoin berbasis Maryland ini mengatribusikan pertumbuhan tersebut pada harga Bitcoin yang melonjak dan pendapatan baru dari layanan komputasi AI.

Pendapatan aset digital mencakup $43,4 juta dari total tersebut. Ini terjadi meskipun perusahaan menambang lebih sedikit Bitcoin dibandingkan dengan Q3 2024.

Penambang menghasilkan 377 Bitcoin pada kuartal yang berakhir 30 September. Output Q3 tahun lalu adalah 555 Bitcoin.


WULF Stock Card
TeraWulf Inc., WULF

Tetapi harga rata-rata Bitcoin selama periode tersebut mencapai $114.390. Rata-rata tahun lalu hanya $61.023.

Kenaikan harga tersebut lebih dari mengimbangi volume penambangan yang lebih rendah. Perusahaan juga mendapat manfaat dari operasi penambangan yang diperluas dan pendapatan sewa komputasi kinerja tinggi yang baru.

TeraWulf melaporkan kerugian bersih di Q1. Pendapatan Q2 naik 34% year-over-year menjadi $47,6 juta.

Kesepakatan AI Membentuk Ulang Model Bisnis

CEO Paul Prager menggambarkan kuartal-kuartal terakhir sebagai sangat sibuk bagi TeraWulf. Perusahaan telah beralih dari penambangan Bitcoin murni.

TeraWulf mengembangkan kemitraannya dengan Fluidstack dan Google di fasilitas Lake Mariner. Hubungan tersebut diperluas ke Southwest Power Pool melalui usaha patungan Abernathy.

Perusahaan mengumumkan penawaran senior secured notes senilai $3,2 miliar pada Oktober. Dana tersebut akan mendanai ekspansi pusat data di Lake Mariner di Barker, New York.

TeraWulf menandatangani tiga perjanjian sewa 10 tahun dengan penyedia infrastruktur AI Fluidstack senilai $6,7 miliar. Kesepakatan Agustus dengan Fluidstack membawa $3,7 miliar dalam pendapatan kontrak, berpotensi mencapai $8,7 miliar dengan perpanjangan.

Google menjamin $1,8 miliar dari kewajiban sewa Fluidstack. Google menerima 41 juta saham TeraWulf sebagai imbalannya, mewakili sekitar 8% kepemilikan ekuitas.

Itu menjadikan Google pemegang saham terbesar kedua setelah CEO Prager, yang memegang 10,7%. Investor institusional lainnya termasuk Stammtisch Investments, Bayshore Capital, dan Revolve Capital.

Pergerakan Saham Setelah Rilis Pendapatan

Saham WULF awalnya melompat ke $14,85 pada hari Senin, kenaikan 6% dari penutupan sebelumnya $13,94. Pada akhir sesi, saham menetap di $14,30 untuk kenaikan harian 3,8%.

Perdagangan after-hours melihat saham turun 2,5%. Saham telah naik 7,6% selama sebulan terakhir.

Panduan akhir Oktober memproyeksikan pendapatan Q3 antara $48 juta dan $52 juta. Hasil aktual $50,6 juta mendarat dalam ekspektasi.

TeraWulf go public melalui merger IKONICS pada Desember 2021 terutama sebagai operasi penambangan Bitcoin. Pada akhir 2024, perusahaan memposisikan ulang dirinya sebagai pembangun infrastruktur komputasi AI kinerja tinggi.

Transisi ini mencerminkan tren industri setelah peristiwa halving April 2024, yang memotong imbalan penambangan menjadi setengah. Banyak penambang mengalihkan kapasitas ke arah hosting komputasi AI dan daya tinggi.

Hasil TeraWulf menunjukkan Bitcoin masih mendorong pendapatan penambang yang substansial. Laporan Q3 menunjukkan $43,4 juta dari aset digital dan pendapatan sewa komputasi kinerja tinggi tambahan untuk kuartal yang berakhir 30 September.

Postingan TeraWulf (WULF) Stock: Pendapatan Q3 Melonjak 87% karena Harga Bitcoin Hampir Dua Kali Lipat pertama kali muncul di Blockonomi.

