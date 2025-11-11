Berita Bitcoin (BTC): Rentang $588B

Postingan Bitcoin (BTC) News: Rentang $588B muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jika Anda harus merangkum aksi pasar bitcoin BTC$105.247,11 sejak Juni, "terikat rentang" dan "tanpa arah" mungkin cocok untuk menggambarkannya. Harga telah diperdagangkan secara luas di atas $100.000, tanpa bias arah yang jelas. Tetapi jangan salah mengartikan permainan rentang ini sebagai ketidakaktifan – BTC senilai miliaran telah berpindah tangan dalam rentang tersebut, sebuah dinamika dengan implikasi pasar yang signifikan, menurut laporan baru oleh 10x Research. Pendiri perusahaan, Markus Thielen, menunjukkan dalam laporan Jumat kepada klien bahwa hampir 5,9 juta BTC, senilai $588 miliar, bergerak antara $100.000 dan $126.000 dalam beberapa bulan terakhir, nilai yang lebih besar dari kapitalisasi pasar ether ETH$3.571,48 sekitar $428 miliar. Itu jumlah nilai yang mengejutkan yang ditransaksikan selama permainan rentang yang seharusnya membosankan. Apa yang membuat perputaran on-chain ini begitu penting? Menurut Thielen, sebagian besar koin ini sekarang berada di tangan investor yang memiliki keyakinan lebih rendah, atau dengan pemain institusional di bawah tekanan dari manajer risiko dan skeptis. Para pemegang ini bisa rentan terhadap penjualan panik jika harga turun lebih jauh. "Banyak dari koin tersebut sekarang berada di neraca yang rentan, rentan bukan karena keyakinan, tetapi karena manajer risiko institusional dan eksekutif yang skeptis terhadap Bitcoin pada akhirnya mungkin memaksa posisi tersebut untuk ditutup," catat Thielen. Sekitar 347.000 BTC saja berpindah tangan di dekat level $101.000, tambahnya, menyoroti betapa terkelompoknya aktivitas terkini telah dekat dengan level harga kritis. Secara keseluruhan, ini meningkatkan taruhan jika BTC turun di bawah $100.000. Level Kunci Di Bawah $100K Thielen memperingatkan bahwa penurunan seperti itu bisa memicu penjualan dari pemegang yang rapuh ini, mempercepat penurunan ke apa yang dia gambarkan sebagai "kantong udara" likuiditas yang berpusat sekitar $93.000, klaster terakhir permintaan pembelian yang besar. Dengan kata lain, volatilitas yang tidak Anda lihat pada grafik harga mungkin masih mengintai di bawah permukaan – jutaan BTC berpindah ke... Postingan Bitcoin (BTC) News: Rentang $588B muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jika Anda harus merangkum aksi pasar bitcoin BTC$105.247,11 sejak Juni, "terikat rentang" dan "tanpa arah" mungkin cocok untuk menggambarkannya. Harga telah diperdagangkan secara luas di atas $100.000, tanpa bias arah yang jelas. Tetapi jangan salah mengartikan permainan rentang ini sebagai ketidakaktifan – BTC senilai miliaran telah berpindah tangan dalam rentang tersebut, sebuah dinamika dengan implikasi pasar yang signifikan, menurut laporan baru oleh 10x Research. Pendiri perusahaan, Markus Thielen, menunjukkan dalam laporan Jumat kepada klien bahwa hampir 5,9 juta BTC, senilai $588 miliar, bergerak antara $100.000 dan $126.000 dalam beberapa bulan terakhir, nilai yang lebih besar dari kapitalisasi pasar ether ETH$3.571,48 sekitar $428 miliar. Itu jumlah nilai yang mengejutkan yang ditransaksikan selama permainan rentang yang seharusnya membosankan. Apa yang membuat perputaran on-chain ini begitu penting? Menurut Thielen, sebagian besar koin ini sekarang berada di tangan investor yang memiliki keyakinan lebih rendah, atau dengan pemain institusional di bawah tekanan dari manajer risiko dan skeptis. Para pemegang ini bisa rentan terhadap penjualan panik jika harga turun lebih jauh. "Banyak dari koin tersebut sekarang berada di neraca yang rentan, rentan bukan karena keyakinan, tetapi karena manajer risiko institusional dan eksekutif yang skeptis terhadap Bitcoin pada akhirnya mungkin memaksa posisi tersebut untuk ditutup," catat Thielen. Sekitar 347.000 BTC saja berpindah tangan di dekat level $101.000, tambahnya, menyoroti betapa terkelompoknya aktivitas terkini telah dekat dengan level harga kritis. Secara keseluruhan, ini meningkatkan taruhan jika BTC turun di bawah $100.000. Level Kunci Di Bawah $100K Thielen memperingatkan bahwa penurunan seperti itu bisa memicu penjualan dari pemegang yang rapuh ini, mempercepat penurunan ke apa yang dia gambarkan sebagai "kantong udara" likuiditas yang berpusat sekitar $93.000, klaster terakhir permintaan pembelian yang besar. Dengan kata lain, volatilitas yang tidak Anda lihat pada grafik harga mungkin masih mengintai di bawah permukaan – jutaan BTC berpindah ke...