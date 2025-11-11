Berita Bitcoin (BTC): Rentang $588B

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Bitcoin (BTC) News: Rentang $588B muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jika Anda harus merangkum aksi pasar bitcoin BTC$105.247,11 sejak Juni, "terikat rentang" dan "tanpa arah" mungkin cocok untuk menggambarkannya. Harga telah diperdagangkan secara luas di atas $100.000, tanpa bias arah yang jelas. Tetapi jangan salah mengartikan permainan rentang ini sebagai ketidakaktifan – BTC senilai miliaran telah berpindah tangan dalam rentang tersebut, sebuah dinamika dengan implikasi pasar yang signifikan, menurut laporan baru oleh 10x Research. Pendiri perusahaan, Markus Thielen, menunjukkan dalam laporan Jumat kepada klien bahwa hampir 5,9 juta BTC, senilai $588 miliar, bergerak antara $100.000 dan $126.000 dalam beberapa bulan terakhir, nilai yang lebih besar dari kapitalisasi pasar ether ETH$3.571,48 sekitar $428 miliar. Itu jumlah nilai yang mengejutkan yang ditransaksikan selama permainan rentang yang seharusnya membosankan. Apa yang membuat perputaran on-chain ini begitu penting? Menurut Thielen, sebagian besar koin ini sekarang berada di tangan investor yang memiliki keyakinan lebih rendah, atau dengan pemain institusional di bawah tekanan dari manajer risiko dan skeptis. Para pemegang ini bisa rentan terhadap penjualan panik jika harga turun lebih jauh. "Banyak dari koin tersebut sekarang berada di neraca yang rentan, rentan bukan karena keyakinan, tetapi karena manajer risiko institusional dan eksekutif yang skeptis terhadap Bitcoin pada akhirnya mungkin memaksa posisi tersebut untuk ditutup," catat Thielen. Sekitar 347.000 BTC saja berpindah tangan di dekat level $101.000, tambahnya, menyoroti betapa terkelompoknya aktivitas terkini telah dekat dengan level harga kritis. Secara keseluruhan, ini meningkatkan taruhan jika BTC turun di bawah $100.000. Level Kunci Di Bawah $100K Thielen memperingatkan bahwa penurunan seperti itu bisa memicu penjualan dari pemegang yang rapuh ini, mempercepat penurunan ke apa yang dia gambarkan sebagai "kantong udara" likuiditas yang berpusat sekitar $93.000, klaster terakhir permintaan pembelian yang besar. Dengan kata lain, volatilitas yang tidak Anda lihat pada grafik harga mungkin masih mengintai di bawah permukaan – jutaan BTC berpindah ke...Postingan Bitcoin (BTC) News: Rentang $588B muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jika Anda harus merangkum aksi pasar bitcoin BTC$105.247,11 sejak Juni, "terikat rentang" dan "tanpa arah" mungkin cocok untuk menggambarkannya. Harga telah diperdagangkan secara luas di atas $100.000, tanpa bias arah yang jelas. Tetapi jangan salah mengartikan permainan rentang ini sebagai ketidakaktifan – BTC senilai miliaran telah berpindah tangan dalam rentang tersebut, sebuah dinamika dengan implikasi pasar yang signifikan, menurut laporan baru oleh 10x Research. Pendiri perusahaan, Markus Thielen, menunjukkan dalam laporan Jumat kepada klien bahwa hampir 5,9 juta BTC, senilai $588 miliar, bergerak antara $100.000 dan $126.000 dalam beberapa bulan terakhir, nilai yang lebih besar dari kapitalisasi pasar ether ETH$3.571,48 sekitar $428 miliar. Itu jumlah nilai yang mengejutkan yang ditransaksikan selama permainan rentang yang seharusnya membosankan. Apa yang membuat perputaran on-chain ini begitu penting? Menurut Thielen, sebagian besar koin ini sekarang berada di tangan investor yang memiliki keyakinan lebih rendah, atau dengan pemain institusional di bawah tekanan dari manajer risiko dan skeptis. Para pemegang ini bisa rentan terhadap penjualan panik jika harga turun lebih jauh. "Banyak dari koin tersebut sekarang berada di neraca yang rentan, rentan bukan karena keyakinan, tetapi karena manajer risiko institusional dan eksekutif yang skeptis terhadap Bitcoin pada akhirnya mungkin memaksa posisi tersebut untuk ditutup," catat Thielen. Sekitar 347.000 BTC saja berpindah tangan di dekat level $101.000, tambahnya, menyoroti betapa terkelompoknya aktivitas terkini telah dekat dengan level harga kritis. Secara keseluruhan, ini meningkatkan taruhan jika BTC turun di bawah $100.000. Level Kunci Di Bawah $100K Thielen memperingatkan bahwa penurunan seperti itu bisa memicu penjualan dari pemegang yang rapuh ini, mempercepat penurunan ke apa yang dia gambarkan sebagai "kantong udara" likuiditas yang berpusat sekitar $93.000, klaster terakhir permintaan pembelian yang besar. Dengan kata lain, volatilitas yang tidak Anda lihat pada grafik harga mungkin masih mengintai di bawah permukaan – jutaan BTC berpindah ke...

Berita Bitcoin (BTC): Rentang $588B

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/11 20:01

Jika Anda harus merangkum aksi pasar bitcoin BTC$105.247,11 sejak Juni, "terikat rentang" dan "tanpa arah" mungkin cocok untuk menggambarkannya.

Harga telah diperdagangkan secara luas di atas $100.000, tanpa bias arah yang jelas. Tetapi jangan salah mengartikan permainan rentang ini sebagai ketidakaktifan – BTC senilai miliaran telah berpindah tangan dalam rentang tersebut, sebuah dinamika dengan implikasi pasar yang signifikan, menurut laporan baru oleh 10x Research.

Pendiri perusahaan, Markus Thielen, menunjukkan dalam laporan Jumat kepada klien bahwa hampir 5,9 juta BTC, senilai $588 miliar, bergerak antara $100.000 dan $126.000 dalam beberapa bulan terakhir, nilai yang lebih besar dari kapitalisasi pasar ether ETH$3.571,48 sekitar $428 miliar. Itu adalah jumlah nilai yang luar biasa yang ditransaksikan selama permainan rentang yang tampaknya membosankan.

Apa yang membuat perputaran on-chain ini begitu penting?

Menurut Thielen, sebagian besar koin ini sekarang berada di tangan investor yang memiliki keyakinan lebih rendah, atau dengan pemain institusional di bawah tekanan dari manajer risiko dan skeptis. Para pemegang ini bisa rentan terhadap penjualan panik jika harga turun lebih jauh.

"Banyak dari koin tersebut sekarang berada di neraca yang rentan, rentan bukan karena keyakinan, tetapi karena manajer risiko institusional dan eksekutif yang skeptis terhadap Bitcoin pada akhirnya mungkin memaksa posisi tersebut untuk ditutup," catat Thielen.

Sekitar 347.000 BTC saja berpindah tangan di dekat level $101.000, tambahnya, menyoroti betapa terklasternya aktivitas terkini yang dekat dengan level harga kritis.

Secara keseluruhan, ini meningkatkan taruhan jika BTC turun di bawah $100.000.

Level Kunci Di Bawah $100K

Thielen memperingatkan bahwa penurunan seperti itu bisa memicu penjualan dari para pemegang yang rapuh ini, mempercepat penurunan ke apa yang dia gambarkan sebagai "kantong udara" likuiditas yang berpusat sekitar $93.000, klaster terakhir permintaan pembelian yang signifikan.

Dengan kata lain, volatilitas yang tidak Anda lihat pada grafik harga mungkin masih mengintai di bawah permukaan – jutaan BTC berpindah ke tangan yang gelisah di tepi, dan keseimbangan yang rapuh menunggu untuk terjatuh.

Potensi penurunan ke $93.000 atau lebih rendah bisa memicu peningkatan volatilitas, karena 11 ETF Bitcoin spot memiliki biaya akuisisi rata-rata mendekati $90.000. "Arus masuk ETF senilai $60,5 miliar itu mungkin dengan cepat mendapat pengawasan jika tekanan harga meningkat," kata Thielen.

Saat penulisan, BTC berpindah tangan pada $105.400, menurut data CoinDesk.

Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/11/11/bitcoin-s-usd588b-range-masks-market-vulnerabilities-10x-research

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15