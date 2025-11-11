Tiongkok Memberikan Pengecualian untuk Chip Mobil Nexperia Setelah Ketegangan dengan UE

China telah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan pengecualian untuk chip Nexperia yang terkait dengan produksi mobil, dilaporkan oleh BBC pada 9 November.

Nexperia berbasis di Belanda tetapi dimiliki oleh perusahaan China bernama Wingtech. Wingtech mengirim chip-nya dari Belanda ke China untuk sentuhan akhir dan kemudian mengirim chip tersebut ke berbagai negara.

Namun, pada Oktober tahun ini, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Nexperia. China kemudian mengumumkan bahwa mereka akan memblokir ekspor chip tersebut.

Perusahaan mobil yang menggunakan chip ini termasuk Volkswagen dan Jaguar Land Rover, keduanya mengumumkan bahwa pemblokiran chip akan berdampak langsung pada mereka.

Komisaris perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic mengatakan ini mengenai China yang memberikan pengecualian terkait produksi mobil:

Foto Fitur oleh Lenny Kuhne di Unsplash