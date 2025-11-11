BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Nexperia berbasis di Belanda tetapi dimiliki oleh perusahaan Tiongkok bernama Wingtech. Wingtech mengirimkan chip-nya dari Belanda ke Tiongkok untuk sentuhan akhir dan kemudian mengirimkan chip tersebut ke berbagai negara. Pada Oktober tahun ini, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Nexperia. Tiongkok kemudian mengumumkan bahwa mereka akan memblokir ekspor chip tersebut.Nexperia berbasis di Belanda tetapi dimiliki oleh perusahaan Tiongkok bernama Wingtech. Wingtech mengirimkan chip-nya dari Belanda ke Tiongkok untuk sentuhan akhir dan kemudian mengirimkan chip tersebut ke berbagai negara. Pada Oktober tahun ini, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Nexperia. Tiongkok kemudian mengumumkan bahwa mereka akan memblokir ekspor chip tersebut.

Tiongkok Memberikan Pengecualian untuk Chip Mobil Nexperia Setelah Ketegangan dengan UE

Penulis: HackernoonSumber: Hackernoon
2025/11/11 13:11
Blockstreet
BLOCK$0.016148+4.49%

China telah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan pengecualian untuk chip Nexperia yang terkait dengan produksi mobil, dilaporkan oleh BBC pada 9 November.

Nexperia berbasis di Belanda tetapi dimiliki oleh perusahaan China bernama Wingtech. Wingtech mengirim chip-nya dari Belanda ke China untuk sentuhan akhir dan kemudian mengirim chip tersebut ke berbagai negara.

Namun, pada Oktober tahun ini, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Nexperia. China kemudian mengumumkan bahwa mereka akan memblokir ekspor chip tersebut.

Perusahaan mobil yang menggunakan chip ini termasuk Volkswagen dan Jaguar Land Rover, keduanya mengumumkan bahwa pemblokiran chip akan berdampak langsung pada mereka.

Komisaris perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic mengatakan ini mengenai China yang memberikan pengecualian terkait produksi mobil:

https://x.com/MarosSefcovic/status/1987150095028982267?s=20&embedable=true

Foto Fitur oleh Lenny Kuhne di Unsplash

Peluang Pasar
Logo Blockstreet
Harga Blockstreet(BLOCK)
$0.016148
$0.016148$0.016148
+4.66%
USD
Grafik Harga Live Blockstreet (BLOCK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31