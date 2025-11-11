Saham Nvidia (NVDA): SoftBank Membuang Posisi Senilai $5,8 Miliar untuk Taruhan OpenAI

TLDR

SoftBank melepaskan 32,1 juta saham Nvidia senilai $5,83 miliar pada Oktober 2025 untuk mendanai OpenAI dan proyek AI lainnya

Penjualan ini menandai keluar lengkap kedua SoftBank dari Nvidia setelah menjual posisi senilai $4 miliar pada 2019

SoftBank membutuhkan lebih dari $30,5 miliar untuk investasi kuartalan termasuk $22,5 miliar untuk OpenAI dan $6,5 miliar untuk Ampere

Vision Fund mencatat keuntungan $19 miliar pada kuartal fiskal kedua, didorong oleh valuasi OpenAI yang meningkat

SoftBank mempertahankan hubungan dengan Nvidia melalui proyek pusat data Stargate senilai $500 miliar meskipun menjual sahamnya

SoftBank Group menjual semua saham Nvidia yang dimilikinya pada Oktober. Konglomerat Jepang tersebut melepaskan 32,1 juta saham senilai $5,83 miliar.

Hasil penjualan akan mendanai strategi investasi AI agresif SoftBank. Perusahaan membutuhkan $22,5 miliar hanya untuk OpenAI. $6,5 miliar lainnya dialokasikan untuk perancang chip Ampere.





NVIDIA Corporation, NVDA



Chief Financial Officer Yoshimitsu Goto menyebut langkah ini sebagai bagian dari monetisasi aset. SoftBank ingin mempertahankan kesehatan finansial sambil mengejar peluang. Perusahaan juga menjual saham T-Mobile senilai $9,17 miliar.

Saham Nvidia turun 0,95% dalam perdagangan pra-pasar setelah pengumuman tersebut. Reaksi pasar tetap tenang meskipun ukuran penjualan cukup besar.

Kedua Kalinya Keluar dari Nvidia

Ini bukan pertama kalinya SoftBank keluar sepenuhnya dari Nvidia. Vision Fund membeli saham senilai $4 miliar pada 2017. Kemudian menjual seluruh posisinya pada Januari 2019.

Pola ini menunjukkan kesediaan SoftBank untuk mengambil keuntungan ketika valuasi mencapai puncak. Nvidia telah melonjak sebagai pemasok utama untuk chip AI. Pusat data dan aplikasi AI sebagian besar berjalan pada perangkat keras Nvidia.

Analis mengatakan penjualan ini mencerminkan kebutuhan modal SoftBank daripada keraguan tentang Nvidia. Rolf Bulk dari New Street Research mencatat bahwa SoftBank berinvestasi lebih banyak dalam satu kuartal dibandingkan yang dilakukannya dalam dua tahun penuh. Itu membutuhkan dana yang serius.

Waktunya menarik perhatian karena permintaan AI terus meningkat. Nvidia mendominasi pasar unit pemrosesan grafis yang digunakan dalam pembelajaran mesin. Perusahaan ini berada di pusat revolusi AI.

Keuntungan Vision Fund Mendorong Laba

SoftBank menggandakan laba kuartal fiskal keduanya berkat Vision Fund. Dana tersebut mencatat keuntungan $19 miliar selama periode tersebut.

OpenAI mendorong sebagian besar kinerja tersebut. SoftBank melakukan investasi pertamanya di OpenAI pada September 2024. Perusahaan AI tersebut kini memiliki valuasi mendekati $500 miliar.

Perusahaan pembayaran elektronik PayPay juga meningkatkan hasil. Vision Fund telah menargetkan infrastruktur AI, robotika, dan model bahasa.

SoftBank kini memegang sekitar $35 miliar dalam bentuk tunai setelah penjualan terbaru. Dana perang ini memposisikan perusahaan untuk investasi AI tambahan.

Tetap Terhubung dengan Nvidia

Penjualan ini tidak memutus hubungan SoftBank dengan Nvidia. SoftBank berpartisipasi dalam proyek Stargate senilai $500 miliar. Inisiatif ini membangun pusat data di seluruh Amerika Serikat.

Fasilitas tersebut kemungkinan akan menggunakan chip Nvidia untuk beban kerja AI. CEO SoftBank Masayoshi Son telah tampil bersama CEO Nvidia Jensen Huang di acara-acara AI.

Saham SoftBank telah berfluktuasi liar dalam beberapa minggu terakhir. Kekhawatiran gelembung AI mendorong saham turun sebelum pulih kembali. Perusahaan mengumumkan pemecahan saham empat-untuk-satu untuk meningkatkan aksesibilitas.

Goto mengatakan SoftBank bertujuan menciptakan peluang investasi maksimum bagi pemegang saham. Kombinasi penjualan saham, keuntungan Vision Fund, dan pemecahan saham mencerminkan strategi tersebut.

Postingan Nvidia (NVDA) Stock: SoftBank Dumps $5.8 Billion Position for OpenAI Bet pertama kali muncul di Blockonomi.