UNI, CAKE dan CRV: Protokol DEX dan Likuiditas Melihat Minat Volume yang Diperbarui

Bursa terdesentralisasi dan protokol likuiditas sedang mengalami kebangkitan aktivitas. UNI, CAKE, dan CRV telah muncul sebagai pemain kunci dalam minat yang diperbarui ini. Penggemar kripto sedang ramai membicarakan potensi pertumbuhan. Temukan alasan di balik peningkatan ini dan koin mana yang mungkin siap untuk keuntungan signifikan. Uniswap (UNI) Mempertahankan Momentum Naik Di Tengah Potensi Pertumbuhan yang Menjanjikan Sumber: tradingview Uniswap (UNI) saat ini diperdagangkan antara $5,29 dan $7,32, menunjukkan pertumbuhan signifikan baru-baru ini. Harga koin ini telah melonjak lebih dari 70% selama minggu lalu dan lebih dari 50% dalam sebulan terakhir. Meskipun ada beberapa resistensi di sekitar $8,07, menembus bisa mendorongnya menuju $10. Ini berarti lompatan sekitar 37% dari ujung atas rentang saat ini. Level dukungan yang kuat ditemukan pada $4,01, memberikan jaring pengaman. Enam bulan terakhir koin ini telah mengalami kenaikan hampir 34%, menunjukkan peningkatan kepercayaan investor yang stabil dan mengisyaratkan pertumbuhan lebih lanjut di masa depan. PancakeSwap (CAKE) Mengincar Ketinggian Baru Di Tengah Fluktuasi Harga Sumber: tradingview PancakeSwap saat ini diperdagangkan antara $2,20 dan $2,75, menunjukkan kenaikan baru-baru ini sekitar 18% selama minggu lalu. Sementara rata-rata pergerakan jangka pendeknya menunjukkan tren sedikit naik, koin ini masih bernavigasi antara dukungan yang lebih kuat pada $1,86 dan resistensi pada $2,95. Jika berhasil menembus resistensi pertama, CAKE mungkin akan mengincar level kedua pada $3,49, yang akan menandai kenaikan sekitar 27% dari puncak saat ini. Meskipun perubahan satu bulan hampir datar, perspektif enam bulan mengungkapkan pertumbuhan lebih dari 10%, mengisyaratkan potensi untuk keuntungan lebih jika kondisi pasar selaras dengan baik. Token Curve DAO Menunjukkan Tanda-tanda Pemulihan dengan Pergerakan Harga Positif Sumber: tradingview Token Curve DAO (CRV) sedang mengalami peningkatan, dengan harga bergerak antara 41 hingga 53 sen. Ini menunjukkan potensi pertumbuhan, terbukti dari kenaikan baru-baru ini hampir 16% selama minggu lalu. Token ini mencoba menembus titik resistensi pada 57 sen. Jika CRV melampaui ini, itu bisa mengincar tonggak berikutnya pada 69 sen, mewakili kemungkinan keuntungan hampir 30% dari harga saat ini. Meskipun trajektori enam bulannya menunjukkan penurunan lebih dari 30%, peningkatan jangka pendek dan harga yang melayang di sekitar rata-rata pergerakan 10 hari menunjukkan janji. Dengan RSI mendekati tanda netral, CRV mungkin sedang bersiap untuk pergerakan ke atas lebih lanjut. Kesimpulan UNI, CAKE, dan CRV sedang mengalami minat yang diperbarui. Tren ini menyoroti peran mereka yang berkembang di pasar. Peningkatan volume perdagangan menunjukkan bahwa pengguna mempercayai protokol ini. Dorongan ini berpotensi mengarah pada adopsi yang lebih luas. Data menunjukkan prospek positif untuk token-token ini. Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya. Bursa terdesentralisasi dan protokol likuiditas sedang mengalami kebangkitan aktivitas. UNI, CAKE, dan CRV telah muncul sebagai pemain kunci dalam minat yang diperbarui ini. Penggemar kripto sedang ramai membicarakan potensi pertumbuhan. Temukan alasan di balik peningkatan ini dan koin mana yang mungkin siap untuk keuntungan signifikan. Uniswap (UNI) Mempertahankan Momentum Naik Di Tengah Potensi Pertumbuhan yang Menjanjikan Sumber: tradingview Uniswap (UNI) saat ini diperdagangkan antara $5,29 dan $7,32, menunjukkan pertumbuhan signifikan baru-baru ini. Harga koin ini telah melonjak lebih dari 70% selama minggu lalu dan lebih dari 50% dalam sebulan terakhir. Meskipun ada beberapa resistensi di sekitar $8,07, menembus bisa mendorongnya menuju $10. Ini berarti lompatan sekitar 37% dari ujung atas rentang saat ini. Level dukungan yang kuat ditemukan pada $4,01, memberikan jaring pengaman. Enam bulan terakhir koin ini telah mengalami kenaikan hampir 34%, menunjukkan peningkatan kepercayaan investor yang stabil dan mengisyaratkan pertumbuhan lebih lanjut di masa depan. PancakeSwap (CAKE) Mengincar Ketinggian Baru Di Tengah Fluktuasi Harga Sumber: tradingview PancakeSwap saat ini diperdagangkan antara $2,20 dan $2,75, menunjukkan kenaikan baru-baru ini sekitar 18% selama minggu lalu. Sementara rata-rata pergerakan jangka pendeknya menunjukkan tren sedikit naik, koin ini masih bernavigasi antara dukungan yang lebih kuat pada $1,86 dan resistensi pada $2,95. Jika berhasil menembus resistensi pertama, CAKE mungkin akan mengincar level kedua pada $3,49, yang akan menandai kenaikan sekitar 27% dari puncak saat ini. Meskipun perubahan satu bulan hampir datar, perspektif enam bulan mengungkapkan pertumbuhan lebih dari 10%, mengisyaratkan potensi untuk keuntungan lebih jika kondisi pasar selaras dengan baik. Token Curve DAO Menunjukkan Tanda-tanda Pemulihan dengan Pergerakan Harga Positif Sumber: tradingview Token Curve DAO (CRV) sedang mengalami peningkatan, dengan harga bergerak antara 41 hingga 53 sen. Ini menunjukkan potensi pertumbuhan, terbukti dari kenaikan baru-baru ini hampir 16% selama minggu lalu. Token ini mencoba menembus titik resistensi pada 57 sen. Jika CRV melampaui ini, itu bisa mengincar tonggak berikutnya pada 69 sen, mewakili kemungkinan keuntungan hampir 30% dari harga saat ini. Meskipun trajektori enam bulannya menunjukkan penurunan lebih dari 30%, peningkatan jangka pendek dan harga yang melayang di sekitar rata-rata pergerakan 10 hari menunjukkan janji. Dengan RSI mendekati tanda netral, CRV mungkin sedang bersiap untuk pergerakan ke atas lebih lanjut. Kesimpulan UNI, CAKE, dan CRV sedang mengalami minat yang diperbarui. Tren ini menyoroti peran mereka yang berkembang di pasar. Peningkatan volume perdagangan menunjukkan bahwa pengguna mempercayai protokol ini. Dorongan ini berpotensi mengarah pada adopsi yang lebih luas. Data menunjukkan prospek positif untuk token-token ini. Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.