Jake Clever Memprediksi Lonjakan Harga XRP ke $100–$1.000 Jika Beberapa ETF Diluncurkan

TLDR

Jake Clever memprediksi harga XRP bisa meroket hingga $100-$1.000 dengan peluncuran ETF.

Kapitalisasi pasar XRP bisa mencapai triliunan jika harganya mencapai $100 atau lebih.

Hambatan regulasi dan kustodian dapat menunda peluncuran beberapa ETF XRP.

Masalah hukum XRP dengan SEC dapat menghambat adopsi ETF meskipun ada prediksi.

Dunia cryptocurrency sedang ramai dengan prediksi berani dari influencer Jake Clever. Dia menyarankan bahwa jika beberapa Exchange-Traded Funds (ETF) XRP diluncurkan secara bersamaan minggu depan, harga XRP bisa meroket antara $100 dan $1.000. Prediksi ini telah menarik perhatian para penggemar kripto dan investor, memicu spekulasi tentang bagaimana pergeseran pasar potensial ini bisa terjadi.

Dampak Potensial dari Peluncuran Beberapa ETF XRP

Prediksi Jake Clever didasarkan pada asumsi bahwa beberapa ETF XRP bisa diluncurkan minggu depan. Konsep di balik ETF ini adalah mereka akan memungkinkan investor untuk mendapatkan eksposur ke XRP tanpa memiliki aset secara langsung. Ini bisa membuka pintu bagi investor institusional untuk berpartisipasi di pasar XRP secara teratur, berpotensi mendorong permintaan.

XRP saat ini diperdagangkan antara $2,50 dan $3,00, dengan pasokan beredar sekitar 60 miliar token. Jika harga mencapai $100 atau lebih, itu akan mendorong total kapitalisasi pasar XRP ke triliunan, dengan harga $100 setara dengan kapitalisasi pasar $6 triliun. Sebagai perbandingan, kapitalisasi pasar Bitcoin sekitar $500 miliar, membuat lonjakan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya untuk altcoin seperti XRP.

Tantangan dalam Mengkoordinasikan Peluncuran Beberapa ETF

Meskipun teori di balik lonjakan harga XRP menarik, ada beberapa hambatan yang perlu diatasi agar skenario ini terjadi. Persetujuan regulasi dan waktu yang diperlukan untuk prosedur kustodian dan kepatuhan adalah hambatan signifikan yang sering menunda atau mencegah peluncuran produk keuangan seperti ETF dengan lancar. Menurut para ahli industri, tidak mungkin beberapa ETF XRP akan diluncurkan pada saat yang sama, karena pengajuan dan proses regulasi biasanya memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Bahkan jika beberapa ETF XRP disetujui dalam waktu dekat, tidak ada jaminan bahwa semuanya akan diluncurkan bersama. Hambatan hukum dan masalah kustodian juga menambah kompleksitas proses ini. Saat ini, tidak ada konfirmasi resmi bahwa beberapa ETF XRP akan diluncurkan minggu depan, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah prediksi Clever terlalu optimis.

Peran Situasi Hukum dan Regulasi XRP

XRP telah terlibat dalam pertempuran hukum sejak 2020 ketika Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan gugatan terhadap Ripple Labs, mengklaim bahwa XRP adalah sekuritas yang tidak terdaftar. Meskipun ada putusan yang menguntungkan XRP, situasi hukum dan regulasi secara keseluruhan tetap tidak jelas. Jika ketidakpastian ini berlanjut, itu bisa mencegah lembaga keuangan besar untuk sepenuhnya menerima ETF XRP, bahkan jika akhirnya diluncurkan.

Tindakan berkelanjutan SEC terhadap Ripple dan kurangnya kejelasan final mengenai status XRP sebagai sekuritas dapat meredam antusiasme investor. Ini berarti bahkan jika beberapa ETF disetujui, peserta pasar mungkin masih waspada karena risiko hukum yang masih ada seputar XRP.

Risiko dan Spekulasi Seputar Prediksi Jake Clever

Perkiraan Jake Clever bahwa XRP bisa mencapai $100 atau bahkan $1.000 tidak tanpa risiko signifikan. Kenaikan harga yang dramatis seperti itu akan membutuhkan kenaikan eksponensial dalam permintaan dan likuiditas. Meskipun Bitcoin dan cryptocurrency lainnya telah melihat lonjakan besar di masa lalu, gerakan seperti itu jarang terjadi dan biasanya didorong oleh keadaan luar biasa. Pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, dan prediksi dengan besaran seperti ini sering menghadapi tantangan berat.

Selain itu, jika peluncuran ETF yang diantisipasi tidak terjadi atau tertunda, hype yang dihasilkan bisa dengan cepat berubah menjadi kekecewaan, menyebabkan kemungkinan penurunan sentimen pasar. Investor harus berhati-hati dan memantau dengan cermat pengumuman resmi dari regulator dan bursa untuk memahami potensi sebenarnya dari ETF XRP.

Postingan Jake Clever Memprediksi Lonjakan Harga XRP ke $100-$1.000 Jika Beberapa ETF Diluncurkan pertama kali muncul di CoinCentral.