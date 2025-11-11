BursaDEX+
Bank of England menerbitkan makalah diskusinya tentang kerangka regulasi yang diusulkan untuk stablecoin sistemik yang dipatok pada Pound.Bank of England menerbitkan makalah diskusinya tentang kerangka regulasi yang diusulkan untuk stablecoin sistemik yang dipatok pada Pound.

Bank of England Memperketat Aturan Stablecoin GBP

Penulis: Crypto Breaking NewsSumber: Crypto Breaking News
2025/11/11 22:07
Bank Of England Mengungkapkan Aturan Ketat Untuk Stablecoin Gbp: Siapa Yang Masuk Dalam Kategori Sistemik? 

Bank of England (BoE) pada Senin, 10 November 2025, menerbitkan makalah diskusi yang telah lama ditunggu tentang kerangka regulasi yang diusulkan untuk stablecoin sistemik yang dipatok pada pound Inggris, dengan aturan final dijadwalkan akan diumumkan pada paruh kedua tahun 2026.

Konsultasi terbuka, yang berlangsung hingga 10 Februari 2026, akan menargetkan stablecoin GBP berbasis fiat yang dapat mencapai peningkatan adopsi untuk rantai pembayaran dan mengancam stabilitas keuangan. Varian algoritmik, berbasis komoditas, dan non-GBP dikatakan secara eksplisit dikecualikan dari cakupan.

40% Dikunci di BoE, 60% dalam Gilts: Matematika di Balik Koin GBP yang Aman  

Penerbit stablecoin sistemik harus sepenuhnya mendukung token yang beredar dengan aset likuid berkualitas tinggi. Bank of England mengusulkan:

  • Setidaknya 40% dari kewajiban harus disimpan sebagai deposito tanpa remunerasi di bank sentral untuk akses likuiditas segera.
  • Sisa 60% dapat disimpan dalam utang pemerintah Inggris berjangka pendek dengan jatuh tempo residual kurang dari satu tahun.

Untuk penerbit stablecoin yang ditunjuk atau berkembang menjadi status sistemik, jendela transisi memungkinkan ketentuan penskalaan sementara hingga 95% dalam gilts berjangka pendek, yang secara progresif berkurang menjadi standar 60% setelah ambang batas berbasis risiko yang belum diselesaikan tercapai.

£20.000 Per Orang, £10 Juta Per Perusahaan, BoE Menarik Garis  

Untuk membatasi risiko konsentrasi dan potensi arus keluar deposito bank, BoE mengusulkan batas kepemilikan per koin:

  • £20.000 untuk individu, dengan pengecualian untuk bisnis ritel yang memerlukan saldo operasional dan kebutuhan yang lebih tinggi.
  • £10 juta untuk badan non-keuangan.

Lembaga keuangan dikecualikan dari batasan ini.

Siapa yang Menjadi Stablecoin "Sistemik"? 

Kementerian Keuangan Inggris akan bertanggung jawab untuk menentukan pengaturan stablecoin mana yang "sistemik dalam rantai pembayaran" (SPCs) yang akan berada di bawah pengawasan regulasi BoE. Penerbit sistemik yang ditunjuk harus memenuhi standar modal, likuiditas, ketahanan operasional, dan pemulihan yang serupa dengan sistem pembayaran yang penting secara sistemik.

Penebusan pada nilai par harus dimungkinkan dalam satu hari kerja dalam kondisi normal dan bersifat wajib, bersama dengan interoperabilitas antara dompet yang disetujui dan kerangka kerja kustodi tinggi.

Financial Conduct Authority (FCA) akan mempertahankan pengawasan perilaku, perlindungan konsumen, dan AML di semua aktivitas stablecoin, sementara lingkup BoE tetap berfokus pada risiko stabilitas sistemik.

Kerangka kerja ini akan memanfaatkan kekuatan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar 2023. BoE mengindikasikan jadwal kepatuhan bertahap bagi penerbit yang ada untuk memudahkan transisi.

Pendekatan Fleksibel London vs Palu MiCA UE: Pertarungan untuk Markas Stablecoin  

Pendekatan berbasis prinsip Inggris bertentangan dengan rezim MiCA gaya buku aturan Uni Eropa, yang sekarang berlaku, dan legislasi Amerika Serikat yang sedang berlangsung. 

Sebagaimana keadaannya sekarang, sektor kripto percaya bahwa fleksibilitas Bank of England pada komposisi dukungan dan ekspansi dapat memposisikan London sebagai yurisdiksi pilihan untuk penerbitan stablecoin GBP institusional.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Bank of England Memperketat Aturan Stablecoin GBP di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

