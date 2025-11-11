Di Argentina, ketegangan meningkat seputar mata uang kripto $LIBRA. Seorang hakim federal minggu ini memerintahkan pembekuan aset yang terkait dengan proyek kontroversial tersebut, yang sebelumnya dipromosikan oleh Presiden Javier Milei. Keputusan ini mempengaruhi pengusaha Amerika Hayden Davis dan dua...
Berita Hakim Argentina membekukan dana dalam kasus kripto $LIBRA terkait Presiden Milei pertama kali muncul di Blockchain Stories.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.