BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Di Argentina, ketegangan meningkat seputar mata uang kripto $LIBRA. Seorang hakim federal minggu ini telah memerintahkan pembekuan aset yang terkait dengan proyek kontroversial tersebut, yang sebelumnya dipromosikan oleh Presiden Javier Milei. Keputusan ini mempengaruhi antara lain pengusaha Amerika Hayden Davis dan dua... Berita Hakim Argentina membekukan dana dalam kasus kripto $LIBRA terkait Presiden Milei pertama kali muncul di Blockchain Stories.Di Argentina, ketegangan meningkat seputar mata uang kripto $LIBRA. Seorang hakim federal minggu ini telah memerintahkan pembekuan aset yang terkait dengan proyek kontroversial tersebut, yang sebelumnya dipromosikan oleh Presiden Javier Milei. Keputusan ini mempengaruhi antara lain pengusaha Amerika Hayden Davis dan dua... Berita Hakim Argentina membekukan dana dalam kasus kripto $LIBRA terkait Presiden Milei pertama kali muncul di Blockchain Stories.

Hakim Argentina membekukan dana dalam kasus kripto $LIBRA terkait presiden Milei

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/11/11 22:31
OP
OP$0.3126-3.18%
MANTRA
OM$0.07568-4.58%
Qitmeer Network
MEER$0.002897+2.51%
libra fraud asset freeze

Di Argentina, ketegangan meningkat seputar mata uang kripto $LIBRA. Seorang hakim federal minggu ini memerintahkan pembekuan aset yang terkait dengan proyek kontroversial tersebut, yang sebelumnya dipromosikan oleh Presiden Javier Milei. Keputusan ini mempengaruhi pengusaha Amerika Hayden Davis dan dua...

Berita Hakim Argentina membekukan dana dalam kasus kripto $LIBRA terkait Presiden Milei pertama kali muncul di Blockchain Stories.

Peluang Pasar
Logo OP
Harga OP(OP)
$0.3126
$0.3126$0.3126
-1.91%
USD
Grafik Harga Live OP (OP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Kazakhstan akan menjual cadangan emas dan berinvestasi hingga $300 juta dalam Bitcoin, membangun cadangan kripto senilai $1 miliar untuk diversifikasi aset nasional. Bank sentral Kazakhstan telah mengumumkan
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 18:23
Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49