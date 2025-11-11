Metaplanet Melihat Lonjakan 66% Pemegang Saham Jepang, Mencapai Hampir 0,2% dari Populasi

Postingan Metaplanet Melihat Lonjakan 66% Pemegang Saham Jepang, Mencapai Hampir 0,2% Populasi pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Metaplanet, perusahaan perbendaharaan Bitcoin Jepang, melihat minat yang terus bertumbuh dari investor domestik meskipun terjadi penurunan tajam pada harga sahamnya.

Perusahaan ini menarik perhatian dengan pendekatan berani terhadap strategi Bitcoin korporat dan mendapat perhatian dari investor ritel maupun institusional, menandakan kepercayaan yang meningkat terhadap Bitcoin di seluruh negeri.

Meningkatnya Minat Ritel

CEO Metaplanet Simon Gerovich menggunakan X untuk membagikan bahwa sekitar 212.571 orang Jepang, sekitar 0,2% dari populasi kini menjadi pemegang saham perusahaan. Selama beberapa bulan terakhir, jumlah pemegang saham Jepang telah meningkat sebesar 66%.

Ini menunjukkan bagaimana perusahaan Bitcoin dengan cepat mendapatkan penerimaan di kalangan investor di Jepang.

Metaplanet saat ini memegang 30.823 BTC. Sahamnya turun sekitar 25% dalam enam bulan terakhir. Meskipun ada volatilitas dalam harga sahamnya, peningkatan pemegang saham domestik menunjukkan bahwa minat terhadap strategi fokus Bitcoin Metaplanet terus bertumbuh.

Langkah Strategis Metaplanet

Metaplanet dengan cepat menjadi pemain utama dalam dunia Bitcoin Jepang. Perusahaan ini bertujuan untuk memegang 21.000 BTC pada tahun 2026 dan telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat fleksibilitas keuangannya sambil tetap berkomitmen pada pertumbuhan Bitcoin.

Baru-baru ini perusahaan mendapatkan pinjaman sebesar $100 juta yang didukung oleh kepemilikan Bitcoin-nya. Dengan manajemen keuangan yang konservatif, Metaplanet memastikan pinjaman tersebut terlindungi dengan baik bahkan selama fluktuasi harga yang tajam. Dana tersebut dapat mendukung pembelian Bitcoin, inisiatif penghasilan pendapatan, dan pembelian kembali saham.

Eksperimen Bitcoin Berani Jepang

Analis Shanaka Anslem Perera mencatat bahwa Jepang sedang mengalami pergeseran finansial yang tenang.

Capital Group memiliki 11,45% saham di perusahaan, yang menunjukkan kepercayaan dari investor besar. Dan pinjaman $100 juta yang didukung Bitcoin menunjukkan leverage yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, regulator membuka pintu bagi bank untuk memegang aset digital. Bahkan dana pensiun besar Jepang senilai $1,5 triliun (GPIF) sedang mengeksplorasi potensi alokasi Bitcoin.

Jepang sedang menjalankan eksperimen keuangan yang berani untuk melawan deflasi jangka panjang. "Mekanismenya sangat elegan: meminjam yen murah, memperoleh Bitcoin yang solid, menunggu fisika moneter bekerja," kata analis tersebut.

Dan bahkan jika institusi seperti GPIF mengalokasikan sebagian kecil saja, hal itu dapat membentuk ulang pasar Bitcoin pada skala global. Namun, risiko tetap ada jika terjadi penurunan signifikan pada harga Bitcoin atau apresiasi yen yang tidak terduga.

Meskipun demikian, Jepang semakin merangkul Bitcoin. Menurut laporan dari Chainalysis, Jepang berada di peringkat ke-19 dari 20 negara teratas dalam adopsi kripto secara global tahun ini. Dan basis pemegang saham domestik Metaplanet yang terus bertumbuh serta langkah-langkah strategisnya menyoroti semakin besarnya penerimaan Jepang terhadap Bitcoin, meskipun ada volatilitas pasar dan risiko.