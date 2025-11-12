GBP/USD kemungkinan akan naik lebih tinggi dalam rentang 1.3065/1.3230

Postingan GBP/USD kemungkinan akan naik dalam rentang 1.3065/1.3230 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pound Sterling berkinerja buruk karena pasar kerja Inggris semakin memburuk Pound Sterling (GBP) jatuh tajam terhadap mata uang utama lainnya pada hari Selasa. Mata uang Inggris melemah karena data pasar tenaga kerja Inggris Raya (UK) untuk tiga bulan yang berakhir September telah menunjukkan bahwa kondisi pasar kerja semakin memburuk. Baca selengkapnya... GBP/USD: Kemungkinan akan naik dalam rentang 1.3065/1.3230 – Grup UOB Pound Sterling (GBP) kemungkinan akan diperdagangkan dalam rentang antara 1.3130 dan 1.3190. Dalam jangka panjang, GBP kemungkinan akan naik dalam rentang 1.3065/1.3230, catat analis FX Grup UOB Quek Ser Leang dan Peter Chia. Baca selengkapnya... GBP: Getaran dovish dari pasar kerja – ING Angka pekerjaan Inggris pagi ini masuk di sisi yang lemah, catat analis FX ING Francesco Pesole. "Pengangguran naik menjadi 5,0% dalam tiga bulan hingga September (perkiraan 4,9%) dan lapangan kerja Oktober berkontraksi sebesar -32k, setelah revisi -32k (cetakan pertama adalah -10k) untuk September. Pendapatan mingguan melambat di semua sektor, dengan ukuran headline (3M/YoY) di bawah ekspektasi pada 4,8%." Baca selengkapnya... Sumber: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-likely-to-edge-higher-within-a-range-of-13065-13230-202511111307 Postingan GBP/USD kemungkinan akan naik dalam rentang 1.3065/1.3230 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pound Sterling berkinerja buruk karena pasar kerja Inggris semakin memburuk Pound Sterling (GBP) jatuh tajam terhadap mata uang utama lainnya pada hari Selasa. Mata uang Inggris melemah karena data pasar tenaga kerja Inggris Raya (UK) untuk tiga bulan yang berakhir September telah menunjukkan bahwa kondisi pasar kerja semakin memburuk. Baca selengkapnya... GBP/USD: Kemungkinan akan naik dalam rentang 1.3065/1.3230 – Grup UOB Pound Sterling (GBP) kemungkinan akan diperdagangkan dalam rentang antara 1.3130 dan 1.3190. Dalam jangka panjang, GBP kemungkinan akan naik dalam rentang 1.3065/1.3230, catat analis FX Grup UOB Quek Ser Leang dan Peter Chia. Baca selengkapnya... GBP: Getaran dovish dari pasar kerja – ING Angka pekerjaan Inggris pagi ini masuk di sisi yang lemah, catat analis FX ING Francesco Pesole. "Pengangguran naik menjadi 5,0% dalam tiga bulan hingga September (perkiraan 4,9%) dan lapangan kerja Oktober berkontraksi sebesar -32k, setelah revisi -32k (cetakan pertama adalah -10k) untuk September. Pendapatan mingguan melambat di semua sektor, dengan ukuran headline (3M/YoY) di bawah ekspektasi pada 4,8%." Baca selengkapnya... Sumber: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-likely-to-edge-higher-within-a-range-of-13065-13230-202511111307