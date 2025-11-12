BursaDEX+
GBP/USD kemungkinan akan naik lebih tinggi dalam rentang 1.3065/1.3230

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/12 00:18

Pound Sterling berkinerja buruk saat pasar kerja Inggris semakin memburuk

Pound Sterling (GBP) turun tajam terhadap mata uang utama lainnya pada hari Selasa. Mata uang Inggris melemah karena data pasar tenaga kerja United Kingdom (UK) untuk tiga bulan yang berakhir September telah menunjukkan bahwa kondisi pasar kerja semakin memburuk. Baca selengkapnya…

GBP/USD: Kemungkinan akan bergerak naik dalam rentang 1,3065/1,3230 – UOB Group

Pound Sterling (GBP) kemungkinan akan diperdagangkan dalam rentang antara 1,3130 dan 1,3190. Dalam jangka panjang, GBP kemungkinan akan bergerak naik dalam rentang 1,3065/1,3230, kata analis FX UOB Group Quek Ser Leang dan Peter Chia. Baca selengkapnya…

GBP: Nuansa dovish dari pasar kerja – ING

Angka lapangan kerja Inggris pagi ini menunjukkan hasil yang lemah, kata analis FX ING Francesco Pesole.

"Pengangguran naik menjadi 5,0% dalam tiga bulan hingga September (perkiraan 4,9%) dan lapangan kerja Oktober berkontraksi sebesar -32k, setelah revisi -32k (angka pertama adalah -10k) untuk September. Pendapatan mingguan melambat di semua sektor, dengan ukuran headline (3B/YoY) berada di bawah ekspektasi pada 4,8%." Baca selengkapnya…

Source: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-likely-to-edge-higher-within-a-range-of-13065-13230-202511111307

