Peta panas menunjukkan di mana Bitcoin mengalami kesulitan dalam siklus saat ini

Harga Bitcoin saat ini berada di salah satu zona resistensi terberat dalam siklus ini. Hal ini terlihat dari peta panas (heatmap) baru dari Darkfost, yang menunjukkan distribusi penawaran di antara berbagai tingkat harga. Peta tersebut memperlihatkan betapa intensifnya pertarungan saat ini di sekitar area harga antara $95.000 dan...
Pesan Heatmap menunjukkan di mana Bitcoin terjepit dalam siklus saat ini pertama kali muncul di Blockchain Stories.
