TLDR: Saham Nebius turun 5,35% meskipun pertumbuhan pendapatan Q3 yang kuat. Lonjakan pendapatan Q3 $146M untuk Nebius, tetapi kerugian bersih mencapai $119,6M. Nebius mendapatkan kesepakatan $3B dengan Meta untuk infrastruktur AI. Nebius akan menerbitkan 25 juta saham melalui program ekuitas ATM. Perusahaan meningkatkan investasi di AI, memperluas infrastruktur dan teknologi. Nebius Group N.V. (NASDAQ: NBIS) menyaksikan [...] Postingan Saham Nebius Group N.V. (NBIS): Turun 5,35% Di Tengah Pendapatan Rekor dan Kesepakatan AI Baru dengan Meta muncul pertama kali di CoinCentral.

Saham Nebius Group N.V. (NBIS): Turun 5,35% Di Tengah Pendapatan Rekor dan Kesepakatan AI Baru dengan Meta

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2025/11/12 03:23
TLDR:

  • Saham Nebius turun 5,35% meskipun pertumbuhan pendapatan Q3 yang kuat.
  • Lonjakan pendapatan Q3 sebesar $146 juta untuk Nebius, tetapi kerugian bersih mencapai $119,6 juta.
  • Nebius mendapatkan kesepakatan senilai $3 miliar dengan Meta untuk infrastruktur AI.
  • Nebius akan menerbitkan 25 juta saham melalui program ekuitas ATM.
  • Perusahaan melipatgandakan investasi pada AI, memperluas infrastruktur dan teknologi.

Nebius Group N.V. (NASDAQ: NBIS) mengalami penurunan yang signifikan sebesar 5,35% pada harga sahamnya, yang turun menjadi 104,07 setelah perusahaan mengumumkan hasil keuangan kuartal ketiga untuk tahun 2025.

Nebius Group N.V., NBIS

Penurunan terjadi tepat sekitar waktu panggilan pendapatan, yang menampilkan pembaruan signifikan tentang kinerja perusahaan dan rencana masa depan. Meskipun melaporkan lonjakan pendapatan dan perjanjian baru yang besar dengan Meta, saham perusahaan kesulitan mempertahankan momentum positif.

Kinerja Keuangan: Campuran Pertumbuhan dan Kerugian

Nebius melaporkan pertumbuhan pendapatan yang mengesankan pada Q3 2025, dengan peningkatan 355% dibandingkan tahun sebelumnya, menghasilkan $146,1 juta. Kenaikan tajam ini, didorong oleh bisnis infrastruktur AI-nya, menandakan permintaan yang kuat untuk layanan Nebius. Namun, kerugian EBITDA yang disesuaikan perusahaan membaik sebesar 89%, meskipun masih mencatat angka negatif sebesar $5,2 juta, mencerminkan biaya tinggi yang terkait dengan pertumbuhannya.

Nebius menghadapi kerugian bersih yang signifikan dari operasi yang berkelanjutan, yang melonjak menjadi $119,6 juta. Biaya operasional perusahaan meningkat secara dramatis, dengan biaya pengembangan produk dan depresiasi yang meningkat sejalan dengan strategi ekspansinya. Kerugian bersih perusahaan untuk sembilan bulan pertama tahun 2025 mencapai $273,7 juta, pembalikan tajam dari keuntungan selama periode yang sama pada tahun 2024.

Kesepakatan Strategis dengan Meta dan Program Ekuitas ATM

Nebius mengumumkan perjanjian baru untuk menyediakan infrastruktur AI kepada Meta, senilai $3 miliar selama lima tahun ke depan. Kesepakatan ini akan memainkan peran kunci dalam pertumbuhan masa depan perusahaan, karena akan semakin memperkuat posisi Nebius sebagai pemain utama dalam industri AI. Nebius berencana menggunakan kemitraan ini untuk memperkuat kemampuannya dan menyediakan solusi mutakhir kepada kliennya.

Nebius memperkenalkan program ekuitas at-the-market (ATM), memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan hingga 25 juta saham Kelas A. Program ini akan membantu Nebius memenuhi kebutuhan modalnya yang berkelanjutan sambil tetap peka terhadap dilusi pemegang saham. Perusahaan akan mengajukan suplemen prospektus untuk program tersebut pada 12 November 2025, dan bermaksud mengevaluasi penggunaannya berdasarkan kebutuhan keuangan yang berkembang.

Investasi Nebius dalam Masa Depan Infrastruktur AI

Fokus Nebius tetap pada perluasan kemampuan infrastruktur AI-nya. Perusahaan terus mengembangkan solusi perangkat lunak dan perangkat keras eksklusif yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembang dan organisasi AI. Dengan fondasi solid yang dibangun melalui kemitraan dan inovasi teknologinya, Nebius bertujuan untuk memanfaatkan permintaan yang terus berkembang untuk layanan AI, meskipun menghadapi lanskap keuangan yang sulit.

Bisnis tambahan perusahaan, seperti Avride, yang berfokus pada teknologi mengemudi otonom, dan TripleTen, platform edtech, berkontribusi pada portofolio diversifikasinya. Strategi Nebius menggabungkan infrastruktur AI dengan teknologi yang sedang berkembang, menyiapkan panggung untuk pertumbuhan masa depan. Meskipun saham menghadapi penurunan jangka pendek, prospek jangka panjang tetap berpusat pada perluasan pangsa pasarnya di berbagai sektor dengan permintaan tinggi

Postingan Nebius Group N.V. (NBIS) Stock: Turun 5,35% Di Tengah Pendapatan Rekor dan Kesepakatan AI Baru dengan Meta pertama kali muncul di CoinCentral.

