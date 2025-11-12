BursaDEX+
TLDR: Saham BigBear.ai melonjak 7,96% setelah hasil Q3 yang kuat dan akuisisi Ask Sage. BigBear.ai mencatat laba Q3 sebesar $2,5 juta, memperluas kemampuan AI dengan Ask Sage. Pendapatan Q3 turun 20%, tetapi BigBear.ai tetap optimis dengan backlog $376 juta. Akuisisi Ask Sage meningkatkan platform AI BigBear.ai untuk pertahanan & keamanan. BigBear.ai mempertahankan proyeksi pendapatan tahunan meskipun ada kemunduran di Q3.

Saham BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI): Melonjak 7,96% Setelah Hasil Q3 Positif dan Pengumuman Akuisisi

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2025/11/12 03:59
TLDR:

  • Saham BigBear.ai melonjak 7,96% setelah hasil Q3 yang kuat dan akuisisi Ask Sage.
  • BigBear.ai mencatat laba Q3 sebesar $2,5M, memperluas kemampuan AI dengan Ask Sage.
  • Pendapatan Q3 turun 20%, tetapi BigBear.ai tetap optimis dengan backlog $376M.
  • Akuisisi Ask Sage meningkatkan platform AI BigBear.ai untuk pertahanan & keamanan.
  • BigBear.ai mempertahankan proyeksi pendapatan tahunan meskipun ada kemunduran di Q3.

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) melihat sahamnya melonjak 7,96%, mencapai $6,16 setelah berfluktuasi sepanjang hari. 

BigBear.ai Holdings, Inc., BBAI

Peningkatan ini terjadi setelah perusahaan melaporkan hasil keuangan yang kuat untuk kuartal ketiga 2025 dan mengumumkan akuisisi Ask Sage, platform AI mutakhir. Pengumuman tersebut menyoroti upaya strategis BigBear.ai untuk memperkuat posisinya di sektor pertahanan dan keamanan nasional.

Kinerja Keuangan Q3 dan Langkah Strategis

Hasil keuangan Q3 BigBear.ai mencerminkan kinerja yang beragam, dengan penurunan pendapatan sebesar 20%, turun menjadi $33,1 juta dari $41,5 juta tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya volume dalam program-program Angkatan Darat tertentu, meskipun perusahaan tetap memiliki pandangan positif terhadap pertumbuhan masa depannya.

Margin kotor juga turun menjadi 22,4%, dibandingkan dengan 25,9% pada periode yang sama tahun lalu, karena program-program dengan margin lebih rendah menggantikan program-program dengan margin lebih tinggi. Terlepas dari tantangan ini, BigBear.ai melaporkan pendapatan bersih sebesar $2,5 juta untuk Q3 2025, peningkatan signifikan dari kerugian $15,1 juta di Q3 2024.

Perusahaan juga mencatat peningkatan biaya SG&A, yang naik sebesar $7,8 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh upaya pemasaran, inisiatif strategis non-berulang, dan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Fokus BigBear.ai pada perluasan penawaran dan pengamanan kontrak baru memposisikannya untuk pertumbuhan masa depan. Per 30 September 2025, backlog BigBear.ai mencapai $376 juta, menunjukkan pipeline bisnis masa depan yang solid.

Akuisisi Ask Sage untuk Memperkuat Platform AI

Selain hasil keuangannya, BigBear.ai mengumumkan akuisisi Ask Sage, platform AI Generatif yang berkembang pesat. Ask Sage mengkhususkan diri dalam distribusi model AI yang aman dan kemampuan AI agentic, yang disesuaikan untuk sektor pertahanan dan keamanan nasional. Platform ini sudah mendukung lebih dari 100.000 pengguna di 16.000 tim pemerintah dan ratusan perusahaan komersial. Integrasi Ask Sage dengan BigBear.ai diharapkan akan menciptakan platform AI yang kuat dan aman yang menghubungkan perangkat lunak, data, dan layanan misi dalam satu sistem terpadu.

Kevin McAleenan, CEO BigBear.ai, mengungkapkan kegembiraan tentang akuisisi strategis ini, menyatakan bahwa hal itu merespons permintaan pasar untuk solusi AI yang aman dan terintegrasi. Akuisisi ini bertujuan untuk diselesaikan pada akhir Q4 2025 atau awal Q1 2026. Perusahaan mengantisipasi bahwa langkah ini akan mempercepat posisinya dalam pertahanan nasional dan sektor yang sangat diregulasi, meningkatkan portofolionya dengan teknologi AI canggih.

Prospek untuk Sisa 2025

BigBear.ai telah mempertahankan proyeksi pendapatannya untuk tahun 2025 secara keseluruhan, memperkirakan antara $125 juta dan $140 juta. Perusahaan tetap optimis tentang prospek pertumbuhannya, terutama di bidang keamanan perbatasan dan pertahanan, seiring dengan percepatan pengeluaran pemerintah. Komitmen BigBear.ai untuk memberikan solusi AI inovatif untuk pertahanan dan keamanan nasional terus mendorong arah strategisnya.

Pernyataan berwawasan ke depan perusahaan menekankan potensi strategi akuisisinya dan kemampuannya untuk memanfaatkan peluang yang muncul. Dengan backlog yang kuat dan kehadiran yang berkembang di sektor-sektor penting, BigBear.ai bertujuan untuk mempertahankan momentumnya saat memasuki tahun 2026.

