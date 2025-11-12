Penambangan Bitcoin menjadi kegagalan bagi TeraWulf, perhatian beralih ke AI

TeraWulf sengaja mematikan rig penambangan bitcoin kuartal ini untuk mengalihkan energi ke komputasi kinerja tinggi, atau HPC, bergabung dengan gelombang perusahaan blockchain yang mempertaruhkan masa depan mereka pada kecerdasan buatan.

Profitabilitas penambangan mendorong penambang Bitcoin untuk mencari peluang baru. Pada Selasa, 11 November, laporan keuangan TeraWulf mengungkapkan pergeseran yang disengaja dari penambangan menuju infrastruktur AI dengan margin tinggi.

Laporan keuangan Q3 perusahaan menunjukkan bahwa TeraWulf menambang lebih sedikit bitcoin dan produksi tidak mencapai perkiraan, dengan hanya 377 BTC yang ditambang dibandingkan dengan 438 yang diharapkan oleh analis.

Kinerja yang kurang itu sepenuhnya disengaja. Waktu aktif turun menjadi 70%, dan hashrate operasional turun menjadi 8,5 EH. Alih-alih menambang Bitcoin, perusahaan mematikan rig penambangan mereka untuk mengalokasikan energi ke komputasi kinerja tinggi. Pendapatan penambangan berada di bawah perkiraan $43,4 juta, tetapi perusahaan menghasilkan $7,2 juta pada kuartal pertama operasinya.

Penambangan Bitcoin 'mengambil posisi kedua'

Menurut analis Rosenblatt Chris Brendler, TeraWulf "tidak hanya memprioritaskan HPC dalam rencana pertumbuhannya tetapi sekarang juga dalam operasi saat ini karena penambangan Bitcoin mengambil posisi kedua."

Selama kuartal ketiga, TeraWulf mulai mengalihkan kapasitas daya ke inisiatif HPC "dengan mengorbankan penambangan," dia mencatat dalam catatan penelitian 11 November.

TeraWulf tidak sendirian. Beberapa penambang kripto kini beralih ke HPC, yang semakin banyak mendukung beban kerja dan data AI. Perusahaan lain yang sebagian beralih dari penambangan Bitcoin ke AI termasuk Riot, CleanSpark, dan Galaxy Digital.

Kecerdasan buatan membutuhkan komputasi tingkat tinggi dan energi, yang meningkat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Khususnya, permintaan AI untuk sumber daya komputasi berlipat ganda setiap tahun. Perlu dicatat, ini juga berarti bahwa peningkatan efisiensi chip tidak dapat mengimbangi permintaan AI untuk chip.

Pada saat yang sama, penambang Bitcoin melihat penurunan keuntungan dari penambangan, karena tingkat kesulitan penambangan yang lebih tinggi, penurunan harga Bitcoin, dan kenaikan biaya energi. Khususnya, pada Oktober, meskipun hash-rate mencapai rekor, pendapatan harian turun 7%, dari $52.000 menjadi $48.000 per exahash per detik.

Ini tidak berarti TeraWulf berhenti total dari Bitcoin.

"Mengembangkan operasi HPC tetap menjadi prioritas, tetapi operasi penambangan Bitcoin kemungkinan akan berlanjut hingga akhir 2026," menurut analis Needham John Todaro dan Austin Ortiz dalam catatan penelitian 11 November.

Todaro dan Ortiz dari Needham juga memangkas perkiraan kuartal keempat 2025 dan 2026 mereka untuk TeraWulf setelah perusahaan mengkonversi lokasi ke kapasitas HPC. Perusahaan juga mengurangi perkiraan harga rata-rata bitcoin untuk kuartal keempat 2025 menjadi $105.000 per koin.

"Kami menegaskan kembali irama perkiraan HPC kami," mereka menulis dalam catatan kepada klien, mempertahankan peringkat beli dan target harga $21 pada saham tersebut.

Pada pemeriksaan terakhir, TeraWulf diperdagangkan sekitar $12 per saham, turun lebih dari 16%.